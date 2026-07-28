Khỏe mạnh sau lần bị ngừng tim

Gặp NSND Thanh Tuấn tại sự kiện công bố Top 32 Chuông vàng vọng cổ lần thứ 21 - 2026, ông nói dù năm nay không còn chấm thi vẫn sẽ dành thời gian theo dõi các vòng thi, nhất là từ Top 9 trở đi. Ông muốn tự mình quan sát, đánh giá chất lượng thí sinh Chuông vàng vọng cổ qua từng mùa giải.

"Tôi cũng như các đồng nghiệp đang hết sức trông chờ vào những điều mới lạ mà BTC Chuông vàng vọng cổ sẽ mang đến cho quý khán giả. Với tôi, chương trình là một sân chơi rất có ý nghĩa, đậm đà bản sắc, góp phần gìn giữ bộ môn mãi mãi trường tồn, không bị mai một theo thời gian", ông nói với VietNamNet.

Tuổi 78, NSND Thanh Tuấn phong độ, nói đều to, sang sảng. Trong khi đó, khoảng 1 năm trước, ông từng lên cơn ngừng tim đột ngột, được người thân đưa vào Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Sau sự kiện này, bác sĩ dặn Thanh Tuấn sống chậm lại, phân bổ lịch trình công việc và thời gian nghỉ ngơi hợp lý hơn cũng như chú trọng chăm sóc sức khỏe tinh thần.

NSND Thanh Tuấn. Ảnh: Loan Lê

"Tôi may mắn hiện khỏe, đi diễn nhiều nơi không phân biệt vùng miền cũng chẳng nề hà xa gần. Tùy theo yêu cầu, tôi có thể ca liền 4-5 bài không nghỉ và tất cả đều là ca 'live', nói không với ca nhép", ông tự hào cho hay.

Dù vậy, Thanh Tuấn hiểu rằng mình khỏe nhờ cơ địa nhưng ở tuổi này "cũng khó nói trước, không dám hứa hẹn điều gì". Mỗi ngày thức dậy, ông đều cảm ơn Tổ nghiệp, bề trên thương xót, cho mình sức khỏe, giọng ca và vẫn được khán giả yêu thương.

Thanh Tuấn cũng thấy hãnh diện, hạnh phúc khi làm gì cũng được bà xã, các con, cháu trong nhà ủng hộ, động viên và san sẻ. Với ông, đó là phước báu lớn của một người ở tuổi "thất thập cổ lai hy".

Làm giám đốc công ty riêng

Năm 2022, NSND Thanh Tuấn thành lập công ty - trung tâm dạy nghệ thuật ca vọng cổ tại TPHCM. Ai cũng nghĩ ông làm "chơi chơi" một thời gian rồi thôi chứ không kham nổi, không ngờ trung tâm vẫn hoạt động tốt đến nay.

Nhiều năm nay, ông giao cho con trai lo việc quản lý, điều hành trung tâm còn mình phụ trách chuyên môn. NSND chỉ dạy 3 ngày/tuần, mỗi ngày 2 buổi. Học viên có độ tuổi trải dài từ 10-70 tuổi.

NSND Thanh Tuấn thành danh sớm, là 1 trong những kép hát nổi bật trong lịch sử bộ môn cải lương. Ảnh: Tư liệu

Thanh Tuấn tự thấy mình khó tính trong giảng dạy. Với ông, dạy học không chỉ đòi hỏi sự chuẩn mực mà còn phải đến nơi đến chốn. Bởi cải lương không dễ học, nếu không tỉ mỉ, cẩn trọng, "chỉ cần lệch đi một chút sẽ mất đi cái hồn của bộ môn". Sự chỉn chu trong dạy và học cải lương cũng chính là đang giữ đạo làm nghề.

"Với tôi, dạy hát chính là truyền nghề, phải hết sức tâm huyết, sống cùng các học trò. Tôi dạy mỗi bài bản vọng cổ, bài Lý, bài Oán, 3 Nam, 6 Bắc... đều rất kỹ đồng thời tạo được niềm vui, sự lý thú cho các em, cháu. Các em, cháu vui mới tiếp thu nhanh và tình cảm thầy trò cũng khắng khít hơn", ông nêu quan điểm.

Ngày xưa, NSND Thanh Tuấn theo học những người thầy giỏi nghề như Bảy Trạch, Út Trọn; sau này thành danh, trở thành một trong những cái tên nổi bật của bộ môn.

Không chỉ ca hay và điêu luyện, ông còn sở hữu giọng đặc trưng đến nỗi dù có giấu mặt, khán giả vẫn có thể nghe ra ngay là giọng Thanh Tuấn. Hai điểm nhấn đặc biệt trong giọng ca của ông là kỹ thuật luyến láy "thương hiệu" và làn hơi dài, khỏe ấn tượng.

Thanh Tuấn thành lập trung tâm dạy ca vọng cổ mang tên mình, hoạt động tốt 4 năm nay. Ảnh: FBNV

Vì vậy, khi mở trung tâm, Thanh Tuấn chủ trương dạy sao cho học viên có được nền tảng vững chắc đồng thời hướng dẫn họ tìm được nét riêng trong giọng ca.

Sau 4 năm, NSND Thanh Tuấn nhận thấy phần lớn học viên đến ghi danh chủ yếu để vui, trải nghiệm hoặc thỏa mãn đam mê; chỉ số ít học để theo nghề chuyên nghiệp hoặc thi lấy giải.

"Rất nhiều học viên đến học chỉ để ca tốt một bài vọng cổ góp vui trong các đám tiệc vui, gặp gỡ bạn bè, thể hiện bản lĩnh của một người biết ca vọng cổ. Có những học viên đam mê tới mức ngoài 50 tuổi học suốt 3 năm vẫn không chịu dừng. Có lẽ Tổ nghiệp đang buộc tôi làm việc, truyền dạy lại những gì mình có cho các học viên", ông cười.

Những ngày còn lại trong tuần, Thanh Tuấn sẽ tranh thủ đi diễn hoặc ở nhà nghỉ ngơi, dành cho gia đình.

Trích đoạn vở "Người tình trên chiến trận" qua giọng hát NSND Thanh Tuấn

Mi Lê