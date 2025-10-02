Nhạc sĩ Thế Hiển qua đời lúc 21h30' ngày 1/10 tại Bệnh viện Quân Y 175 (phường Hạnh Thông, TPHCM) do ung thư, hưởng thọ 70 tuổi.

Thế Hiển đã ôm đàn qua phố phường đông vui

Trên trang cá nhân, nhà thơ Lê Thiếu Nhơn chia sẻ về cuộc đời và sự nghiệp của nhạc sĩ Thế Hiển.

Theo anh, khác những nhạc sĩ nhận danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân nhờ vai trò quản lý các đoàn nghệ thuật hoặc chỉ huy dàn nhạc, Thế Hiển lại thể hiện bản thân ở khả năng biểu diễn những ca khúc của chính mình.

Ông "không hào hoa đẹp trai nhưng chinh phục đám đông bằng sự gần gũi và thân thiện". Bất cứ nơi đâu có yêu cầu, Thế Hiển đều sẵn sàng ôm đàn hát liên tục hàng chục ca khúc.

Nhiều lần giữa đám đông, ông còn chủ động gợi ý được góp vui mấy tiết mục - điều theo Lê Thiếu Nhơn là "phẩm chất không dễ tìm thấy trong nhịp điệu xã hội càng ngày càng nhiều toan tính hôm nay".

Nhạc sĩ, NSND Thế Hiển. Ảnh: FBNV

"Nhạc sĩ Thế Hiển giống như lãng tử cuối cùng của đô thị phương Nam, cứ hồn nhiên ôm đàn thong dong ca hát từ cao ốc ngột ngạt đến biên giới xa xôi", nhà thơ nhận xét.

Lê Thiếu Nhơn nhắc đến bài Hát về anh như một sáng tác phút cao hứng nhưng trở thành bất hủ. Đến nay, hơn 40 năm, dù bao nhiêu thế hệ ca sĩ thể hiện bài này vẫn không ai qua được chính tác giả Thế Hiển.

Còn với Nhánh lan rừng, anh tin rằng tác phẩm giúp các thế hệ khán giả "hiểu thêm giá trị cuộc sống thanh bình".

Theo Lê Thiếu Nhơn, về chuyên môn, tài năng của nhạc sĩ Thế Hiển không vượt trội nhưng phong cách cống hiến không chút e ngại giúp ông có chỗ đứng vững chắc trong làng nghệ thuật.

Ngoài đam mê hát và sáng tác về người lính, Thế Hiển cũng rất có duyên với những ca khúc đặt hàng cho địa phương hoặc cho doanh nghiệp.

Thế Hiển, Đình Văn song ca "Hát về anh"

Riêng mảng ca khúc thiếu nhi, ông có 2 bài Nhong nhong nhong vui nhộn và Dấu chấm hỏi đầy day dứt để đời.

"Nhạc sĩ Thế Hiển đã sống 70 năm sôi nổi trên dương gian. Ông cưới vợ 4 lần mà người phụ nữ nào cũng dành cho ông nhiều lưu luyến và trân trọng. Nhạc sĩ nhẹ nhàng trút hơi thở cuối cùng vì dễ mấy ai 'đi giữa dòng người qua phố phường đông vui' có được thành tựu và phúc phận như ông", Lê Thiếu Nhơn viết.

"Chân anh lạnh rồi..."

Trưa 1/10, NSND Mỹ Uyên cùng vài người bạn và diễn viên trẻ đến thăm nhạc sĩ, NSND Thế Hiển tại Bệnh viện Quân Y 175 (phường Hạnh Thông, TPHCM).

Do nhóm khá đông, họ chia thành từng tốp vào thăm ông. Lúc này, nhạc sĩ gạo cội đã hôn mê, phải thở oxy duy trì sự sống.

"Lúc vào, tôi thấy bàn chân anh thò ra khỏi mền, bóp vào thì thấy lạnh rồi. Người nhà nói anh lạnh mấy bữa nay rồi dù phòng không quá lạnh, chắc là lạnh từ bên trong. Tôi kéo mền đắp kín, xoa xoa dặn anh mau khỏe dù lòng có dự cảm không lành...", Mỹ Uyên nói với VietNamNet.

NSND Mỹ Uyên cùng người quen vào thăm nhạc sĩ Thế Hiển trưa 1/10, cũng là lần cuối. Ảnh: FBNV

Tối cùng ngày, Mỹ Uyên bàng hoàng trước tin Thế Hiển qua đời dù đã chuẩn bị tâm lý. Chị nghe đi nghe lại bài Dấu chấm hỏi, thấy lòng xúc động khó nói thành lời.

Mỹ Uyên và Thế Hiển quen biết nhiều năm. Trong chị, đàn anh hòa đồng, dễ thương, tính xởi lởi, tất cả tiệc tùng vui chơi từ cưới hỏi đến sinh nhật đều nhất định gọi rủ chị.

Nữ NSND nhớ lại: "Câu đầu tiên của anh ấy luôn là: 'Uyên ơi, anh đang ngồi với những người biết em, quý em, ai cũng hỏi thăm em nè nhỏ ơi'".

Sau này, hai người đặt tên cho nhóm bạn là 'Mì Quảng Nhà Tám' - nơi họ tâm sự, chia sẻ nhau những lúc lòng trống trải, rối rắm. Lần nào, Thế Hiển cũng đàn hát gửi vào nhóm động viên tinh thần bạn bè.

Lúc Thế Hiển ngã bệnh, Mỹ Uyên cùng nhóm bạn luôn ao ước và chờ ngày ông khỏe, lại cùng nhau đi ăn mì Quảng, nghe ông đàn hát như ngày xưa.

