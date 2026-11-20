Đồng hành cùng chương trình "Vua Tiếng Việt", NSND Thu Huyền và TS Đoàn Hương đã có những chia sẻ tâm huyết, nhắn nhủ thế hệ trẻ trân trọng, gìn giữ tiếng Việt như bảo vệ linh hồn dân tộc.

Nhân dịp kỷ niệm 5 năm phát sóng chương trình Vua Tiếng Việt và hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), Ban Văn hóa - Giải trí (VTV3), Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức sự kiện ngoài trời quy mô lớn mang chủ đề Hành trình lan tỏa tình yêu tiếng Việt vào ngày 20/11 tại Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu – Quốc Tử Giám.

Theo BTC, việc lựa chọn Văn Miếu – Quốc Tử Giám – biểu tượng của truyền thống hiếu học và tôn sư trọng đạo – làm không gian tổ chức tạo nên sự kết nối ý nghĩa giữa giá trị di sản nghìn năm với nhịp sống đương đại, khẳng định ngôn ngữ chính là cốt lõi gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Dù thông thạo nhiều thứ tiếng vẫn phải hiểu sâu sắc tiếng Việt

NSND Thu Huyền

Nhân dịp kỷ niệm 5 năm chương trình Vua Tiếng Việt, các nhà nghiên cứu, văn nghệ sĩ và chuyên gia ngôn ngữ đã có những chia sẻ khẳng định giá trị sâu sắc của sân chơi này trong việc gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc và lan tỏa tình yêu tiếng mẹ đẻ đến cộng đồng.

Tại sự kiện, NSND Thu Huyền - Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội cho biết, lịch trình công việc bận rộn nên không thể theo dõi được trọn vẹn Vua Tiếng Việt nhưng bất cứ khi nào có thời gian rỗi, chị đều tranh thủ xem: "Tôi đánh giá đây là một chương trình vô cùng ý nghĩa. Tiếng Việt chính là văn hóa của dân tộc Việt Nam, vì vậy tôi mong muốn tất cả các em sẽ luôn chung tay gìn giữ tiếng Việt, bởi đó cũng chính là gìn giữ nét đẹp văn hóa của dân tộc", chị nói.

Tiến sĩ Đỗ Anh Vũ nhấn mạnh, tiếng Việt gắn bó mật thiết với hành trình trưởng thành của mỗi con người, bắt đầu từ lời ru của bà, của mẹ, những tiếng bập bẹ đầu đời cho đến sự bồi đắp từ thầy cô dưới mái trường. Suốt 5 năm đồng hành cùng khán giả, Vua Tiếng Việt đã góp phần khơi dậy tình yêu ngôn ngữ và lan tỏa vẻ đẹp giàu có của tiếng nói dân tộc.

Văn nghệ sĩ đồng hành cùng "Vua Tiếng Việt".

Theo PGS.TS Nguyễn Hồng Cổn, giá trị lớn hơn của chương trình chính là trở thành một diễn đàn văn hóa kết nối cộng đồng, góp phần lan tỏa tình yêu tiếng Việt và văn hóa Việt Nam mạnh mẽ đến cả đồng bào ở nước ngoài. Ông kỳ vọng chương trình sẽ tiếp tục phát triển, đồng thời nhắn nhủ thế hệ trẻ luôn có ý thức sử dụng, bảo vệ và làm cho tiếng Việt ngày càng giàu đẹp hơn.

Cùng chung niềm trăn trở và tự hào, Tiến sĩ, nhà văn Đoàn Hương khẳng định tiếng Việt chính là linh hồn của dân tộc và là sợi dây gắn kết cội nguồn của mỗi người con đất Việt, dù sinh sống ở bất cứ đâu trên thế giới. Bà đặc biệt xúc động khi lễ kỷ niệm 5 năm của chương trình được tổ chức tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám, mảnh đất thiêng liêng gắn liền với truyền thống khoa bảng và nền học vấn của cha ông xưa.

Nhìn lại lịch sử ngàn năm dựng nước và giữ nước, nhà văn Đoàn Hương nhấn mạnh sự mềm mại, uyển chuyển của tiếng Việt cùng bước ngoặt Latinh hóa chữ Quốc ngữ chính là thành tựu vĩ đại, giúp người Việt dễ dàng hòa nhập với kỷ nguyên công nghệ toàn cầu. Tiến sĩ Đoàn Hương nhắn nhủ thế hệ trẻ dù có thông thạo bao nhiêu ngoại ngữ vẫn cần trau dồi, đọc và nghiên cứu để hiểu sâu sắc tiếng mẹ đẻ, qua đó trân trọng công lao bồi đắp của các bậc tiền nhân.

500 người cùng thi 'Vua Tiếng Việt'

Tâm điểm của ngày hội là "đấu trường" ngôn ngữ quy mô lớn quy tụ 500 người chơi gồm các khách mời và khách tham quan Thủ đô, cùng tranh tài để chinh phục giải thưởng cao nhất trị giá 30 triệu đồng. Dưới sự dẫn dắt của hai MC Đức Bảo và MC Khánh Vy, chương trình còn là dịp hội ngộ đặc biệt giữa nhiều thế hệ người chơi ấn tượng qua các mùa phát sóng, từ các quán quân, thí sinh nhí xuất sắc, văn nghệ sĩ cho đến những người nước ngoài dành tình yêu sâu sắc cho tiếng Việt.

500 người cùng thi 'Vua Tiếng Việt'.

Bên cạnh phần thi chính đầy kịch tính, không gian sự kiện được thiết kế thành nhiều phân khu trải nghiệm văn hóa đa sắc màu. Khách tham dự có thể dạo bước tại Con đường thơ tài hoa, trực tiếp thử thách kiến thức ngôn ngữ qua các trò chơi dân gian như Cho lục đáp bát, Điền thơ khuyết chữ, Vòng quay vần thơ và nhận về những món quà đậm bản sắc Việt như quạt giấy, nón lá đề thơ hay các tác phẩm văn học kinh điển gồm Thi nhân Việt Nam, Truyện Kiều, Tục ngữ ca dao dân ca Việt Nam.

Chương trình được ghi hình và phát trực tiếp (livestream) trên nền tảng số VTVgo từ 9h ngày 20/11, đồng thời phát sóng chính thức trên kênh VTV3 vào các khung giờ 14h30 ngày 24/11, 22h30 ngày 28/11 và 17h15 ngày 29/11.

NSND Thu Huyền hát tại chương trình "Vua Tiếng Việt"

Ảnh: BTC, Video: T.Lê