Mới đây, Đại tá - NSND Thu Quế gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh tập tạ trên trang cá nhân. Nữ nghệ sĩ dí dỏm viết: "Người nghệ sĩ - chiến sĩ của Nhà hát Kịch Quân đội ngoài dựng kịch, đi biểu diễn còn phải thực hiện nhiều nội dung khác. Đây là một buổi kiểm tra thể lực, nữ nâng tạ tay 3kg, hai tay 6kg, đạt loại giỏi với 40 cái. Nhưng tim đập, chân run lắm, không dễ đâu cả nhà ạ".

NSND Thu Quế (sinh năm 1969) là gương mặt quen thuộc của sân khấu và phim truyền hình, ghi dấu ấn qua các tác phẩm Cô gái mang tên dòng sông, Vị tướng tình báo và hai bà vợ, Dòng sông phẳng lặng… Ở tuổi ngoài 50, chị vẫn giữ được vẻ trẻ trung và vóc dáng thon gọn.

NSND Thu Quế.

Chia sẻ bí quyết với phóng viên VietNamNet, nữ nghệ sĩ cho biết để duy trì eo nhỏ, dáng đẹp ở tuổi 56, chị kiên trì tập luyện và cân đối chế độ ăn uống. "Nhiều năm nay, tôi theo đuổi yoga. Ở độ tuổi này, phụ nữ thường dễ tích mỡ thừa vùng bụng, vì vậy tôi chăm chỉ tập luyện và ăn uống khoa học. Ngoài yoga, tôi còn tập gym để giữ dáng và tăng sức bền", chị nói.

Theo NSND Thu Quế, việc tập luyện của chị luôn linh hoạt, tùy thuộc vào không gian, thời gian và lịch diễn. Khi đi công tác xa, chị vẫn mang theo thảm để tập yoga ngay tại chỗ.

"Từ thời trẻ, tôi đã thích tập thể dục, nào là nhảy dây, đi bộ... Tôi cũng chú ý đến chế độ ăn. Do cơ địa khó hấp thụ hải sản, thịt động vật, nên tôi chủ yếu ăn rau, tinh bột, bổ sung trái cây. Mỗi ngày tôi duy trì ăn đủ bữa nhưng chỉ ăn một bát cơm", nữ nghệ sĩ chia sẻ.

Theo chị, giữ gìn sức khỏe và nhan sắc là mong muốn chung của phụ nữ. "Quan trọng nhất là mỗi người có ý thức chăm sóc bản thân. Nếu kiên trì tập thể dục, bổ sung dưỡng chất đầy đủ, mọi người sẽ đẹp lên từng ngày", NSND Thu Quế bày tỏ.