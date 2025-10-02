Bà Minh Ngà - NSND Trần Hiếu cho phóng viên VietNamNet biết, ngày 13/9, bà đưa ông vào Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vì ung thư di căn. Sau ca phẫu thuật, ngày 23/9, ông được chuyển sang Bệnh viện Lão khoa Trung ương để điều trị suy thận do thời gian dài dùng nhiều thuốc.

NSND Trần Hiếu.

"Ông còn yếu nhưng vẫn đam mê ca hát. Ngày 1/10, nhân Ngày Quốc tế Người cao tuổi, ông vẫn đứng hát vài câu trong ca khúc Mẹ tôi để giao lưu với bệnh nhân, dù không thể đứng lâu và trí nhớ kém hơn trước", bà Minh Ngà chia sẻ.

Hiện tại, sức khỏe của NSND Trần Hiếu đã khá hơn, có thể ăn cơm. Cháu ruột của ông đã thuê người chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện, còn bà Minh Ngà vào thăm chồng mỗi ngày'', bà nói.

Trong thời gian nằm viện, NSND Tấn Minh thường xuyên gọi điện hỏi thăm. NSND Quốc Hưng - học trò thân thiết cũng trực tiếp đến thăm, chăm sóc cho thầy.

Gần 2 năm nay, vợ chồng NSND Trần Hiếu chuyển ra Hà Nội sống tại nhà người quen ở phố Võng Thị. Bà Minh Ngà là người luôn ở bên chăm sóc sức khỏe, đưa ông đi khám định kỳ. Trước đó, cách đây 5 năm, ông từng bị tai nạn gãy xương sườn, sức khỏe giảm sút rõ rệt.

NSND Trần Hiếu sinh năm 1936 tại Hà Nội, tốt nghiệp khoa Thanh nhạc Trường Âm nhạc Việt Nam (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam) năm 1954. Ông từng học tại Nhạc viện Sofia (Bulgaria), là ca sĩ của Nhà hát Ca múa nhạc Trung ương và Nhà hát Tuổi trẻ.

Ông nổi tiếng với các ca khúc Con voi (Nguyễn Xuân Khoát), Hò kéo pháo (Hoàng Vân), Lãnh tụ ca (Lưu Hữu Phước), Anh quân bưu vui tính (Đàm Thanh)…

Ngoài sự nghiệp biểu diễn, ông còn là người thầy đào tạo nhiều thế hệ nghệ sĩ tài năng: NSND Thanh Hoa, NSND Quốc Hưng, NSND Tấn Minh, ca sĩ Trọng Tấn… Con gái NSND Trần Hiếu là ca sĩ Trần Thu Hà và em trai - nhạc sĩ Trần Tiến cũng rất nổi tiếng.

NSND Trần Hiếu và vợ hát tặng cán bộ, bệnh nhân tại bệnh viện