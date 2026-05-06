NSND Trịnh Kim Chi vừa được công bố đảm nhận vị trí Trưởng Ban Giám khảo tại cuộc thi Hoa hậu Quốc dân Việt Nam.

NSND Trịnh Kim Chi làm Trưởng Ban Giám khảo Hoa hậu Quốc dân Việt Nam.

Theo ban tổ chức, Trịnh Kim Chi là á hậu đầu tiên được phong tặng danh hiệu NSND. Suốt hơn 30 năm qua, chị bền bỉ làm nghề, có nhiều cống hiến cho nghệ thuật và cộng đồng. Nữ nghệ sĩ được kỳ vọng sẽ chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm mình có cho các thí sinh, nhất là biểu cảm, hình thể và các kỹ năng mềm.

Chia sẻ với VietNamNet, Trịnh Kim Chi nói thời gian qua kín lịch vì nhiều dự án. Sân khấu của chị đang trong giai đoạn chạy nước rút cho các vở diễn mới công diễn dịp hè. Dẫu bận rộn, nữ nghệ sĩ nhận lời "cầm cân nảy mực" vì nhận thấy ý nghĩa và tính nhân văn cuộc thi mang lại.

"Từ "quốc dân" có thể hiểu là mang tính đại diện, sống - làm việc vì cộng đồng và trách nhiệm xã hội. Tôi chọn gương mặt hoa hậu dựa trên tiêu chí đẹp đi đôi với tài năng, lan tỏa được những giá trị tốt đẹp. Đây là những điều kiện bắt buộc với 1 hoa hậu trong thời buổi hiện nay", chị cho hay.

Quá trình đồng hành, Trịnh Kim Chi cùng ban tổ chức bàn về nội dung các phần thi. Chị mong mỗi cô gái bước ra từ sân chơi phải định hướng được đam mê, từ đó không chỉ giúp ích cho bản thân mà còn cho mọi người xung quanh.

Đại diện ban tổ chức lý giải tên gọi: “Quốc dân” là gần gũi, đại chúng. Cuộc thi này hướng tới mở rộng cơ hội cho nhiều đối tượng hơn, thay vì chỉ tập trung vào những gương mặt đã có nền tảng nổi bật.

Cuộc thi hướng đến những ứng viên đời thường có hành trình sống giàu ý nghĩa.

“Hoa hậu Quốc dân Việt Nam mang sứ mệnh tìm kiếm vẻ đẹp chuẩn mực nhưng gần gũi. Chúng tôi muốn tìm cô gái không chỉ có nhan sắc mà còn phải có khả năng kết nối tâm hồn Việt, lan tỏa năng lượng tích cực đến mọi tầng lớp nhân dân”, bà Kim Trang - Trưởng Ban Tổ chức chia sẻ.

Tổng đạo diễn Trung Hoàng nhấn mạnh điểm khác biệt lớn nhất chính là cách kể câu chuyện về các ứng viên. Đó là quá trình trưởng thành, vượt qua giới hạn bản thân và lan tỏa những giá trị tích cực.

Cuộc thi dành cho nữ công dân Việt Nam từ 18 đến 27 tuổi nhằm tôn vinh vẻ đẹp hình thể, tài năng, trí tuệ và phẩm hạnh người dự thi, dự kiến sẽ tổ chức vào cuối tháng 7.

Bên cạnh các phần thi quen thuộc như áo dài và ứng xử, cuộc thi lồng ghép những câu chuyện về đời sống, nghề nghiệp, hành trình cá nhân… Giúp tôn vinh vẻ đẹp nội tâm, giá trị lan tỏa cộng đồng của người con gái Việt Nam.

NSND Trịnh Kim Chi nhận bằng tốt nghiệp Thạc sĩ

Ngọc Mai

Ảnh, clip: NVCC