Cuối tháng 4/2026, gia đình NSND Trịnh Kim Chi đón nhận một dấu mốc đặc biệt khi con gái Võ Trịnh Khánh Ngân chính thức tốt nghiệp Đại học RMIT. Nhìn lại hành trình 4 năm của con gái, chị chia sẻ với VietNamNet: "Không chỉ là niềm tự hào về thành tích mà còn là sự xúc động khi nhìn thấy con đã đi hết một chặng đường bằng chính nỗ lực của mình".

Khánh Ngân, Khánh Vy và cha mẹ.

Khánh Ngân chia sẻ điều tự hào nhất với cô chính là giải thưởng Đồ án tốt nghiệp xuất sắc nhất, tấm bằng loại Giỏi và những mối quan hệ quý giá có được trong suốt hành trình đại học.

Điều khiến hành trình đó thêm nổi bật là tư duy khởi nghiệp được cô hiện thực hóa ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Khánh Ngân cùng nhóm bạn xây dựng và vận hành mô hình không gian học tập yên tĩnh, hiện đại tại trung tâm TPHCM dành cho học sinh, sinh viên và người đi làm có nhu cầu tập trung cao.

Cô gái hướng nội chọn con đường riêng

Là con gái của nghệ sĩ tên tuổi, Khánh Ngân từng được mẹ tạo cơ hội tiếp xúc với nghệ thuật từ nhỏ. Nhưng khi đến tuổi lựa chọn sự nghiệp, cô nhận ra bản thân không có đam mê thực sự với lĩnh vực đó. Cô đăng ký chương trình Cử nhân Khoa học ứng dụng ngành Hàng không.

Con gái NSND Trịnh Kim Chi cao 1m72 ngoài đời thường.

Chia sẻ với về quyết định của con gái, NSND Trịnh Kim Chi thừa nhận bản thân bất ngờ nhưng khi thấy con nghiêm túc tìm hiểu và có định hướng rõ ràng, chị hiểu đây không phải là lựa chọn nhất thời. Chị không mong con đi theo con đường của mình, chỉ mong con tìm được con đường phù hợp và đủ kiên định để theo đuổi.

Khánh Ngân chia sẻ với VietNamNet 4 năm học không tránh khỏi những giai đoạn áp lực. Là người khá hướng nội, cô đôi khi cảm thấy căng thẳng khi bị chú ý quá nhiều vì danh tiếng của mẹ. Nhưng cô chọn cách nhìn tích cực, xem đó là động lực để hoàn thiện mình.

Người mẹ chưa bao giờ hỏi điểm số

Khánh Ngân kể suốt 4 năm đại học, mẹ cô chưa một lần hỏi con học được bao nhiêu điểm hay can thiệp sâu vào chuyện học hành.

NSND Trịnh Kim Chi giải thích với VietNamNet: "Làm cha mẹ, ai cũng có kỳ vọng nhưng nếu áp đặt vô tình lại khiến con đánh mất chính mình. Tôi chọn cách đứng phía sau, quan sát và đồng hành để con được quyền thử - sai - và tự chịu trách nhiệm.

Con không cần phải trở thành một ai đó để làm tôi tự hào. Điều khiến tôi tự hào chính là việc con sống tử tế, nỗ lực và biết trân trọng cuộc sống của mình".

NSND Trịnh Kim Chi và con gái.

Dù lịch trình công việc dày đặc, NSND Trịnh Kim Chi vẫn luôn tìm cách hiện diện đúng lúc bên con. Chị nói sự đồng hành không nằm ở số lượng thời gian mà ở cảm giác an tâm mang lại được cho con. "Đôi khi chỉ là một cuộc trò chuyện ngắn, một lần lắng nghe con kể chuyện nhưng điều quan trọng là con biết mẹ luôn sẵn sàng ở đó" - nữ NSND bày tỏ.

Chính môi trường gia đình đã tạo nền tảng để Khánh Ngân phát triển cả về tư duy lẫn bản lĩnh. Kết quả tốt nghiệp xuất sắc là phần thưởng xứng đáng cho sự tin tưởng mà ba mẹ đã trao.

Gia đình trong ngày NSND Trịnh Kim Chi tốt nghiệp thạc sĩ:

