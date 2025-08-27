Tạo hình vai diễn của NSND Trung Anh trong "Khế ước bán dâu".

Sau thành công của nhiều vai diễn truyền hình, NSND Trung Anh trở lại màn ảnh rộng với dự án điện ảnh tâm linh - cổ trang Khế ước bán dâu. Nam diễn viên sẽ hóa thân thành ông Tri - một nhân vật được miêu tả là lạnh lùng, ám ảnh với hình ảnh hoàn toàn trái ngược các vai diễn trước đó của NSND Trung Anh.

"Có thể trước đây tôi đã đóng nhiều dạng vai nhưng với vai ông Tri trong Khế ước bán dâu, khi đọc kịch bản, tôi đã thực sự dựng tóc gáy. Đó là một người nhiều góc khuất và đầy ám ảnh. Chính những điều đó đã khơi gợi trong tôi, một người diễn viên, sự thích thú với những dạng vai đi ngược lại hình ảnh quen thuộc của mình", nam diễn viên chia sẻ.

Sức hấp dẫn của vai diễn không chỉ nằm ở sự mới mẻ của thể loại cổ trang - tâm linh, một lĩnh vực mà nam diễn viên chưa từng thử sức, mà còn ở thách thức mà nó đặt ra. "Khi đọc kịch bản, tôi thấy nó vừa hấp dẫn, vừa là một thách thức lớn. Kịch bản và nhân vật đều ổn, vậy thì không có lý do gì để mình từ chối?”, NSND Trung Anh nói.

Đối mặt với một thể loại phim và một dạng vai diễn lạ lẫm, NSND Trung Anh không dựa vào kinh nghiệm hay danh hiệu. Ngược lại, nam diễn viên đặt mình vào vị trí của một người đang học hỏi. “Tôi có bao nhiêu tuổi đi chăng nữa nhưng khi lần đầu làm dòng phim này thì tôi vẫn là một người học việc”, nghệ sĩ gạo cội khiêm tốn chia sẻ.

Tâm thế đó đã thôi thúc NSND Trung Anh có một quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng. Nam diễn viên không chỉ phân tích kịch bản một mình mà còn chủ động làm việc sâu sát với ê-kíp. “Khi đọc kịch bản, tôi đã hỏi rất nhiều, không chỉ với đạo diễn Lê Văn Kiệt mà còn với cả biên kịch. Vì với dòng phim này, tôi còn khá bỡ ngỡ. Chúng tôi có những buổi làm việc riêng với đạo diễn và biên kịch để tôi có thể nắm lại đường dây tâm lý nhân vật qua từng giai đoạn phát triển".

Nam diễn viên cũng bày tỏ sự trân trọng khi được hợp tác với đạo diễn Lê Văn Kiệt. “Được làm việc với một đạo diễn dày dạn kinh nghiệm như vậy là một điều rất tốt cho diễn viên, đặc biệt là với một người đang ‘học việc’ như tôi ở thể loại này” - NSND Trung Anh kể.

Dù từng đóng phim cổ trang nhưng đây là lần đầu NSND Trung Anh thử sức với thể loại cổ trang tâm linh - kì bí.

Để vai diễn ông Tri trở nên chân thật nhất, NSND Trung Anh đã áp dụng một phương pháp đặc biệt trong quá trình làm việc với các diễn viên trẻ như Hữu Vi, Lãnh Thanh: “Là một diễn viên lớn tuổi, khi gặp các bạn trẻ, tôi đã tỏ ra rất lạnh lùng. Thậm chí, tôi rất ít trao đổi với các bạn. Nhưng mọi hành động của tôi đều có lý do”, NSND Trung Anh trải lòng.

Nam diễn viên giải thích thêm: "Trong kịch bản, nhân vật của tôi là một ông bố có nhiều góc khuất, xem con cái và con dâu chỉ như những công cụ để phục vụ cho khế ước của bản thân. Khoảng cách giữa ông Tri và các con là một khoảng cách không có tình người. Vì trong phim là như thế nên ngoài đời tôi muốn giữ khoảng cách để các bạn có được cảm giác chân thật đó khi diễn”.

Khế ước bán dâu xoay quanh Nhài - một cô dâu trẻ được gả vào gia tộc họ Vũ và vô tình bị cuốn vào một “khế ước” kinh hoàng với quỷ dữ. Tác phẩm được lấy cảm hứng từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Thục Linh với sự góp mặt của dàn tên tuổi đình đám NSND Trung Anh, NSND Minh Châu, diễn viên Lâm Thanh Mỹ, Hữu Vi, Lãnh Thanh, Phương Trà My, Lê Tuyết Anh…

Phim đánh dấu sự trở lại của NSND Trung Anh với điện ảnh sau phim Hồng Hà nữ sĩ và NSND Minh Châu sau Cu Li không bao giờ khóc. Khế ước bán dâu dự kiến khởi chiếu vào 12/9/2025.