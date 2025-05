Tối 29/4, chương trình Mùa xuân thống nhất diễn ra tại TPHCM trong không khí trang trọng và xúc động, hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Chương trình do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì và được trực tiếp trên kênh VTV1 - Đài Truyền hình Việt Nam.

Điểm nhấn của chương trình là sự kết hợp độc đáo giữa âm nhạc đương đại và truyền thống, những màn trình diễn đa dạng từ hợp xướng, múa đương đại đến cải lương cùng những phóng sự, hình ảnh tư liệu quý giá về cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và thành tựu 50 năm đất nước thống nhất.

Chương trình mở đầu với phần giới thiệu ấn tượng về đoàn tàu Thống nhất và hình ảnh đoàn tụ Bắc, Trung, Nam sau ngày thống nhất. Tiết mục đầu tiên là Hà Nội, Huế, Sài Gòn với phần trình diễn của Đào Tố Loan, Phạm Khánh Ngọc và Lê Thu Hiền. Không khí rộn ràng tiếp tục với liên khúc Đêm pháo hoa - Mùa xuân trên TPHCM.

Nỗi đau chia cắt và con đường thống nhất

Phần I của chương trình mang tên Nỗi đau chia cắt và con đường thống nhất bắt đầu với hoạt cảnh Câu hò bên bến Hiền Lương và trích đoạn cải lương Ở hai đầu nỗi nhớ do NSND Thu Hiền, NSƯT Võ Minh Lâm và NSND Ngọc Trinh biểu diễn. Hoạt cảnh tái hiện cảm động nỗi đau chia cắt đất nước sau Hiệp định Geneva 1954.

NSND Thu Hiền thể hiện "Câu hò bên bờ Hiền Lương":

Tiếp theo là hoạt cảnh Kẻ thù đàn áp phong trào của cách mạng và nhân dân miêu tả thời kỳ chính quyền Ngô Đình Diệm đàn áp phong trào cách mạng miền Nam. Lời khẳng định bất hủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một. Dù cho sông cạn đá mòn, nhân dân Nam, Bắc là con một nhà..." vang lên trong hoạt cảnh, tạo nên khoảnh khắc xúc động.

Ca khúc Giải phóng miền Nam của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước do Đức Tuấn trình bày, thể hiện quyết tâm đấu tranh giải phóng miền Nam của toàn dân tộc. Bài ca năm tấn của Nguyễn Văn Tý do NSND Thu Hiền thể hiện tái hiện không khí sôi động của miền Bắc - hậu phương lớn với tinh thần Tất cả vì tiền tuyến, tất cả để giải phóng miền Nam.

Liên khúc Đường tôi đi dài theo đất nước - Xuân chiến khu do Trường Linh và Hoà Minzy trình bày gợi nhớ về những con đường huyền thoại - đường mòn Hồ Chí Minh trên bộ và những chuyến tàu không số vượt biển đưa người và vũ khí từ hậu phương ra tiền tuyến.

Hòa Minzy thể hiện "Xuân chiến khu":

Đặc biệt ấn tượng là hoạt cảnh Mậu thân 1968: Dưới hầm tối là nơi sáng nhất với bài hát Mặt trời trong bóng tối (Hứa Kim Tuyền) do NSND Phượng Loan, NSND Trọng Phúc và Lê Thu Hiền trình bày. Bài ca Hồ Chí Minh do NSƯT Vũ Thắng Lợi trình bày ca ngợi con người và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phóng sự về câu chuyện người lính hy sinh vào ngày 30/4 và bài hát Bài ca không quên (Phạm Minh Tuấn) do Uyên Linh trình bày khiến nhiều khán giả xúc động, nhắc nhở về sự hy sinh thầm lặng của bao thế hệ cha anh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Mùa xuân hòa bình

Phần II - mở đầu với liên khúc Lá cờ - Tiếng hát từ thành phố mang tên người. Không khí lãng mạn, đầy hy vọng tiếp tục với ca khúc Đất nước tình yêu (Lệ Giang) do Trường Linh và Bùi Thu Trang trình bày cùng dàn nhạc giao hưởng và vũ đoàn.

Bài hát Niềm tin chiến thắng (Lê Quang) do tốp ca Anh trai vượt ngàn chông gai gồm NSND Tự Long, Hồng Sơn, Hà Lê, Soobin thể hiện khép lại phần hai với thông điệp về niềm tin và sức mạnh của đoàn kết dân tộc.

NSND Tự Long hồi tưởng về những làng quê nơi chúng ta lớn lên, quen với những hạt bo bo và khoai sắn nhưng ẩn chứa trong đó là niềm hạnh phúc và lời ru của bà.

Tiết mục biểu diễn của NSND Tự Long, Soobin, Hồng Sơn, Hà Lê.

Mùa xuân của kỷ nguyên mới

Phần cuối bắt đầu với phóng sự về thành tựu đất nước 50 năm sau ngày thống nhất, tái hiện hành trình phát triển đầy ấn tượng của Việt Nam.

Ca khúc Viết tiếp câu chuyện hòa bình (Nguyễn Văn Chung) do nhóm MTV và Khánh Chi trình bày cùng dàn nhạc giao hưởng mở ra khát vọng tương lai tươi sáng.

Nhóm Anh trai say hi hát "Khát vọng là người Việt":

Tiết mục Khát vọng là người Việt (Nguyễn Thương, Mr.T, Justa Tee, Captain Boy) do nhóm nghệ sĩ chương trình Anh trai say hi gồm Đức Phúc, Phạm Đình Thái Ngân, Phạm Anh Duy, Captain Boy trình diễn cùng hợp xướng thể hiện tinh thần lạc quan, tự tin của thế hệ trẻ Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Chương trình khép lại trong không khí trang trọng và đầy cảm xúc với liên khúc Lời trái tim Việt Nam - Như có Bác trong ngày vui đại thắng do Hoàng Bách và các ca sĩ trong chương trình cùng thể hiện.

Đêm nghệ thuật Mùa xuân thống nhất không chỉ là một chương trình văn hóa - nghệ thuật đặc biệt mà còn là dịp để các thế hệ người Việt Nam, đặc biệt là giới trẻ hiểu hơn về lịch sử hào hùng của dân tộc, về giá trị của độc lập, tự do và khát vọng hòa bình, phát triển của đất nước.

Ảnh: Trần Huấn

Video: VTV