Tối 6/9, concert Anh trai vượt ngàn chông gai với sự tham gia của 33 anh tài đã để lại những kỷ niệm đẹp với người hâm mộ trước khi mùa đầu tiên chính thức khép lại.

Đăng Khôi, Soobin Hoàng Sơn, BB Trần.

Chương trình giữ cấu trúc tương tự các đêm trước: mở đầu với những tiết mục sôi động, sau đó lắng đọng với chuỗi bài hát về tình yêu và tình cảm gia đình. Chặng 3 tiếp nối với những ca khúc ca ngợi quê hương, đất nước trước khi khép lại bằng những tiết mục khuấy động không khí. Tổng đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư mang đến nhiều điểm mới, khiến chương trình không lặp lại mà mới mẻ, khó đoán trước.

Sân khấu mới

Phần sân khấu của đêm thứ 7 được thay đổi hoàn toàn so với 6 đêm trước. Thay vì màn hình LED khổng lồ, 2 đêm cuối sử dụng màn hình cong chạy dài theo chiều ngang sân khấu.

Sân khấu mới.

Sự thay đổi này giúp đoạn mở màn để lại dấu ấn đậm nét với câu chuyện 33 ngọn lửa đại diện cho 33 anh tài phải trải qua những khó khăn như mưa sa, gió bão - ẩn dụ cho những định kiến, chỉ trích, hoài nghi - từ đó gom góp thành một ngọn lửa lớn bùng cháy mạnh mẽ.

Hệ thống bàn nâng được duy trì với số lượng lớn, tạo bất ngờ khi khán giả không thể biết trước các nghệ sĩ sẽ xuất hiện ở đâu. Sân khấu phụ di chuyển tiếp tục được sử dụng, đưa nghệ sĩ đến gần khán giả hơn.

4 nhà Mứt gừng, Cá lớn, Chín muồi và Nhà trẻ chia cặp đấu, trình diễn những ca khúc hoàn toàn mới. Sự cổ vũ của khán giả quyết định đội chiến thắng.

Với tính cách hài hước, NSND Tự Long gợi ý nhà Cá lớn trình diễn bài hát Ông xã em number one theo phong cách miệt vườn miền Tây khuấy động không khí. Quyết định này giúp nhà Cá lớn thắng nhà Chín muồi với ca khúc Lockdown lần đầu ra mắt.

Nhà Cá lớn làm mới ca khúc "Ông xã em number one":

Ở cặp thứ 2, nhà Nhà trẻ với việc làm mới bản hit Đi đua đưa đi một cách sống động chiến thắng nhà Mứt gừng với bản mashup các ca khúc thiếu nhi như Chiếc đèn ông sao, Đội kèn tí hon...

4 ca khúc mới lần đầu ra mắt khán giả.

Những tiết mục này đều có kèm theo các cảnh hậu trường trong phòng tập, phòng thu và các đoạn trả key của nghệ sĩ như nối dài thêm chương trình. Nhiều khán giả xúc động khi nhìn những nghệ sĩ mình yêu thích tương tác, tập luyện cùng nhau thêm một lần nữa.

Phần giao lưu giữa nghệ sĩ và người hâm mộ được tiếp tục, nhưng thay vì "xé túi mù" như trước, các khán giả may mắn sẽ thử sức trong trò chơi mới là gắp thú bông.

Âm nhạc vừa quen vừa lạ

Giám đốc âm nhạc SlimV có lựa chọn hợp lý khi giữ lại những ca khúc không thể thiếu của Anh trai vượt ngàn chông gai, đồng thời bổ sung những tiết mục mới như: Chuyện nhỏ, Lột xác, Anh sẽ nhớ mãi, Ba kể con nghe, Dưới ánh đèn sân khấu, Dịu dàng đến từng phút giây, Bước đến bên em, Triệu lý do, Trái đất ôm mặt trời...

Tiết mục Dạ cổ hoài lang có thêm phần kết là Bài ca đất phương Nam do Phan Đinh Tùng và Hồng Sơn thể hiện. Chiếc khăn Piêu được mashup hòa quyện với Tình ca Tây Bắc từng gây chú ý khi Bùi Công Nam góp vui tại Gia đình haha.

Tiết mục "Dạ cổ hoài lang" gây bất ngờ khi có thêm phần kết là "Bài ca đất phương Nam".

Các tiết mục cũng được nhóm theo điểm chung, tạo ra những tiết mục ý nghĩa. Do bản phối có cùng cello, tại đêm 7, MC Anh Tuấn thể hiện tài lẻ đặc biệt cho cả 2 ca khúc Gọi anh và Dẫu có lỗi lầm thay vì chỉ một bài như các concert trước.

Các ngư dân lênh đênh trên biển trong Thu hoài hay cặp cha con ST. Sơn Thạch và Hồng Sơn trong Tỉnh thức sau giấc ngủ đông gặp được gia đình trong phần minh họa cho tiết mục Trở về, gửi gắm thông điệp đoàn tụ như tên bài hát.

Day 7 của concert Anh trai vượt ngàn chông gai kéo dài tới 6 tiếng đồng hồ và vẫn có những hạn chế như sự cố mất âm thanh gần 5 phút, nhiều lần mất hình ảnh và âm thanh bị ảnh hưởng khi bắn pháo hoa nhưng xét về tổng thể, đây vẫn là những ký ức đẹp mà các "gai con" - người hâm mộ trung thành của chương trình - sẽ lưu giữ rất lâu.

Tiết mục mash-up của nhà Mứt gừng bị lỗi âm thanh gần 5 phút:



