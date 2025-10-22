Sự kiện nằm trong khuôn khổ Tuần lễ Nông sản Việt 2025 diễn ra tại Hà Nội, được kỳ vọng sẽ mang đến cách tiếp cận mới mẻ, hiện đại, gắn kết nông sản Việt tới đông đảo người tiêu dùng.

Phiên livestream chính sẽ diễn ra từ 9h30 đến 11h30 ngày 25/10/2025 trên kênh Hello Vietnam, với tâm điểm là gạo ST25 - giống gạo từng đạt danh hiệu “ngon nhất thế giới”.

Trong chương trình, ba thương hiệu gạo được giới thiệu và bán gồm ST25 Lúa Tôm, ST25 Ruộng Rươi và Gạo Điện Biên gặt non. Người tiêu dùng theo dõi có cơ hội mua hàng với mức giá ưu đãi đặc biệt, nhờ chính sách hỗ trợ từ nhà phân phối, chương trình khuyến mại của Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (Napas). Đáng chú ý, chương trình không giới hạn số lượng mua và miễn phí vận chuyển toàn quốc, giúp người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận các sản phẩm gạo Việt chất lượng cao với mức giá hấp dẫn.

Ban tổ chức lựa chọn gạo ST25 làm sản phẩm chính trong phiên livestream, không chỉ bởi chất lượng đã được khẳng định, mà còn vì đây là biểu tượng cho niềm tự hào của nông sản Việt.

Nghệ sĩ Tự Long sẽ tham gia phiên livestream giới thiệu về Gạo ST25 tại Tuần lễ Nông sản Việt

Với sự dẫn dắt dí dỏm của NSND Tự Long, gương mặt nghệ sĩ quen thuộc, gần gũi với khán giả cả nước cùng nét duyên ngọt ngào của MC Mai Phương, chương trình hứa hẹn mang đến không khí giao lưu sôi nổi, vừa giải trí vừa bổ ích. Trong không gian tương tác trực tiếp, người xem không chỉ được tìm hiểu về chất lượng và giá trị dinh dưỡng của gạo Việt mà còn có thể “chốt đơn” ngay những sản phẩm gạo ngon, giá ưu đãi hấp dẫn.

“Livestream kết nối tiêu thụ nông sản là cách làm mới, phù hợp với xu hướng thương mại số”, Cục trưởng Trần Hữu Linh chia sẻ. “Qua hoạt động này, chúng tôi mong muốn không chỉ lan tỏa giá trị của gạo ST25 - niềm tự hào của gạo Việt, mà còn góp phần đưa nông sản Việt đến gần hơn với người tiêu dùng trong nước.”

Một trong ba loại gạo sẽ được bán trong phiên livestream chính của chương trình

Đại diện Ban tổ chức cho biết, hình thức livestream bán hàng đã trở thành xu hướng phổ biến, đặc biệt trong giới trẻ. Việc cơ quan quản lý Nhà nước chủ động tham gia và đồng hành cùng nghệ sĩ trong một phiên livestream thương mại thể hiện nỗ lực gắn kết chính sách với thực tiễn, giúp đưa sản phẩm nông sản chất lượng đến tay người tiêu dùng bằng phương thức hiện đại, gần gũi và hiệu quả hơn.

Với cách tiếp cận mới mẻ, phiên livestream không chỉ là điểm nhấn nổi bật của Tuần lễ Nông sản Việt 2025 mà còn mở ra hướng tiếp cận hiện đại trong quảng bá và phát triển thị trường nông sản nội địa. Hoạt động này cho thấy sự linh hoạt, đổi mới trong phương thức quản lý và hỗ trợ doanh nghiệp, góp phần nâng cao vị thế, khẳng định thương hiệu và giá trị của nông sản Việt trong kỷ nguyên số.

Thu Loan