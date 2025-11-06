NSOC 2025 - sân chơi eSports chuyên nghiệp hàng đầu cho sinh viên

Ra mắt mùa giải đầu tiên vào năm 2023, giải đấu Thể thao điện tử sinh viên toàn quốc - National Student Open Cup (NSOC) nhanh chóng trở thành giải đấu eSports hàng đầu dành cho cộng đồng sinh viên Việt Nam. Năm nay, NSOC chính thức khởi tranh mùa giải thứ hai, được tổ chức bởi Ocean Entertainment Group (OEG), phối hợp cùng BEAT Network, đơn vị triển khai OEG Studio, dưới sự đồng hành tư vấn của Ủy ban Olympic Việt Nam.

Với quy mô hơn 10 tỷ đồng và tổng giải thưởng lên đến 2 tỷ đồng, NSOC 2025 không chỉ là sân chơi cạnh tranh cho các game thủ sinh viên mà còn là cầu nối giữa eSports với giảng đường đại học, giúp thế hệ trẻ khám phá cơ hội nghề nghiệp trong thời đại số. Giải đấu năm nay ghi nhận sự tham gia của hơn 4.000 tuyển thủ thi đấu bộ môn Đấu Trường Chân Lý và hơn 200 đội tuyển Valorant.

NSOC Unitour: Hành trình eSports song hành cùng giảng đường

Giải đấu không chỉ dừng lại ở việc tìm kiếm tài năng eSports mà còn nhấn mạnh giá trị giáo dục. Điểm nhấn của mùa giải năm nay chính là NSOC Unitour - chuỗi hành trình kết nối và lan tỏa eSports học đường tại 6 điểm trường Đại học tại Hà Nội và TP.HCM: trường Đại học Xây Dựng Hà Nội, trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương, trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM, trường Đại học Công nghệ TP.HCM, trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, trường Đại học Thương Mại Hà Nội. Mỗi điểm dừng chân là một ngày hội giải trí bùng nổ, nơi eSports, công nghệ, kiến thức, cosplay và âm nhạc cùng hòa nhịp, với sự tham gia của gần 30.000 sinh viên trên khắp cả nước.

Gian hàng của Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) - Cùng Vươn Tầm - Đơn vị đồng hành Kim cương của NSOC 2025 tại các điểm trường đại học NSOC Unitour

Wake-up 247 - Đơn vị đồng hành Vàng - tiếp năng lượng cho sinh viên “bùng nổ” cùng NSOC 2025

Với tư cách Đơn vị đồng hành cùng NSOC 2025, Crossfire: Legends (VNGGames) muốn lan tỏa thông điệp eSports không chỉ là trò chơi, mà là hành trình rèn luyện kỹ năng, bản lĩnh và tinh thần đồng đội

Gian hàng của ZingSpeed Mobile - game đua xe số 1 Việt Nam, bật tốc độ cùng Gen Z - Đơn vị Đồng hành cùng NSOC Unitour - thu hút đông đảo các sinh viên tham gia trải nghiệm các hoạt động

NSOC 2025 chứng minh rằng eSports không còn là "trò chơi giải trí” mà đã trở thành phần không thể thiếu trong hành trình phát triển của sinh viên. Bằng cách song hành cùng giảng đường qua chuỗi sự kiện Unitour và các talkshow định hướng nghề nghiệp theo từng chuyên đề với sự góp mặt của những diễn giả chuyên môn nổi tiếng, giải đấu không chỉ nuôi dưỡng tài năng eSports mà còn góp phần xây dựng thế hệ trẻ Việt Nam sẵn sàng đối mặt với kỷ nguyên công nghệ 4.0.

Talkshow định hướng nghề nghiệp theo từng chuyên đề được tổ chức tại các trường đại học trong khuôn khổ NSOC Unitour đã mang đến những góc nhìn thực tế, mở ra cơ hội nghề nghiệp cho thế hệ sinh viên mới, từ AI, nghệ thuật, kinh tế đến kỹ thuật và tài chính

Với sự tham gia của hàng nghìn sinh viên và sự đồng hành từ các trường đại học, NSOC 2025 hứa hẹn sẽ là bước đệm quan trọng, biến đam mê thành nghề nghiệp. Nếu bạn là sinh viên đam mê eSports, đừng bỏ lỡ cơ hội tham gia, tổng giải thưởng 2 tỷ đồng đang chờ đón những người bản lĩnh nhất. Chung kết quốc gia dự kiến sẽ được tổ chức vào cuối tháng 11 tới tại Hà Nội.

NSOC Unitour 2025 Fanpage: https://www.facebook.com/giaidausinhvientoanquoc

Website: nsoc.oeg.vn

Nhà tài trợ Kim cương: Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB)

Nhà tài trợ Vàng: Wake-up 247

Đơn vị Đồng hành: Crossfire: Legends và ZingSpeed Mobile từ NPH VNGGames

Minh Hòa