Nghệ sĩ NSƯT Bảo Quốc cùng vợ hiện sinh sống tại Mỹ. Dù vậy, vợ chồng ông vẫn thường xuyên trở về Việt Nam để thăm người thân, bạn bè và gặp gỡ đồng nghiệp mỗi khi có dịp. Với người nghệ sĩ xuất thân từ đại gia đình Thanh Minh - Thanh Nga, quê hương và sân khấu vẫn luôn là nơi để trở về.

Nghệ sĩ Bảo Quốc lúc năm 18 tuổi (trái) và bên nghệ sĩ Thanh Nga trên một bìa báo cũ.

Đời sống bình yên bên gia đình ở Mỹ

Trong nhiều chia sẻ trên mạng xã hội, Bảo Quốc luôn nhắc đến người vợ đồng hành với sự trân trọng và biết ơn. Ông kể cách đây khoảng 12 năm mình từng trải qua một cơn bạo bệnh, phải nhiều lần nhập viện điều trị. Sau biến cố sức khỏe ấy, cuộc sống của ông thay đổi hoàn toàn, đặc biệt là chế độ ăn uống.

Từ một người thích ăn ngon, Bảo Quốc phải tập ăn điều độ hơn, vẫn ăn thịt, cá, rau cải nhưng theo thực đơn được bà xã chăm chút từng bữa. Ông thường nói vui rằng bây giờ mọi chuyện đều phải "theo khuôn phép của bà xã" nhưng đó cũng chính là bí quyết giúp ông giữ gìn sức khỏe suốt nhiều năm qua.

NSƯT Bảo Quốc cách đây 21 năm. Bộ ảnh chân dung chụp studio này do nhiếp ảnh gia Lý Võ Phú Hưng chụp vào ngày 3/1/2005.

Ngoài thời gian dành cho gia đình, Bảo Quốc còn có một thú vui đời thường là chăm sóc khu vườn sau nhà. Ông trồng nhiều loại cây ăn trái, trong đó yêu thích nhất là cây nhãn. Có năm nhãn sai trĩu cành, thu hoạch hơn 100kg. Bảo Quốc hái từng chùm đem tặng bạn bè, người quen, ai đến nhà cũng được biếu một túi mang về.

Không chỉ có nhãn, khu vườn còn có những cây mận (miền Bắc gọi là cây roi - PV) luôn cho trái vào mùa hè. Có hôm trời nắng nóng nhiều ngày, ông không ra vườn, đến lúc bước xuống thì mận đã rụng đầy sân. Ông từng viết hóm hỉnh trên mạng xã hội: "Ai ăn mận không? Mận tặng chứ không bán nghen!".

Vợ chồng nghệ sĩ Bảo Quốc. Ảnh: NVCC

Trong ngôi nhà nhỏ ở Mỹ còn có một "người bạn" đặc biệt là chú mèo được Bảo Quốc hết sức cưng chiều. Ông kể chú mèo thông minh, quấn chủ chẳng khác gì một chú chó. Mỗi ngày chơi đùa với mèo cũng đủ mang lại niềm vui và giúp tuổi già thêm bớt cô quạnh. Những niềm vui giản dị ấy khiến nhiều khán giả thấy một Bảo Quốc rất khác ánh đèn sân khấu: gần gũi, mộc mạc và yêu cuộc sống.

Điều khiến Bảo Quốc hạnh phúc nhất vẫn là những buổi sum họp cuối tuần. Các con, các cháu thường về nhà cùng ăn cơm, trò chuyện rồi hát karaoke. Không khí lúc nào cũng rộn ràng tiếng cười. Có lần ông còn hào hứng thông báo sẽ "cưa sừng làm nghé", nhảy lại những tiết mục từng biểu diễn trên sân khấu ngày trẻ để cả nhà cùng xem.

Chia sẻ với phóng viên VietNamNet, nghệ sĩ Bảo Quốc cho biết Ngày của Cha năm 2026, các con và cháu đã tổ chức một buổi gặp mặt ấm cúng dành cho ông. Bảo Quốc hóm hỉnh khoe mình được nhận nhiều quà và nói rằng đó là món quà quý giá nhất của tuổi già.

Tình bạn nghề tri kỷ suốt nửa thế kỷ

Dù sống xa quê, Bảo Quốc vẫn giữ mối liên lạc rất thân thiết với đồng nghiệp. Mỗi khi nghệ sĩ Việt sang Mỹ biểu diễn hoặc du lịch, vợ chồng ông đều cố gắng gặp gỡ. Gần đây, ông có dịp hội ngộ NSND Lệ Thủy trong một buổi ăn cá nướng tại Mỹ.

Gặp gỡ NSND Lệ Thủy tại Mỹ.

Còn mỗi lần trở về Việt Nam, Bảo Quốc lại hẹn những người bạn tri kỷ như NSND Minh Vương, nghệ sĩ Hoài Thanh - Đỗ Quyên, Tuấn Thanh... để cùng uống cà phê, ăn uống và ôn chuyện nghề, chuyện đời. Ông tâm sự, ai cũng có một tuổi nghề rất dài, đã cùng đi qua biết bao vui buồn và thăng trầm của sân khấu lẫn cuộc sống. Vì thế, mỗi cuộc gặp đều trở thành một dịp để nhắc nhớ những năm tháng thanh xuân gắn bó với nghề.

Trong số bạn nghề, Bảo Quốc dành tình cảm đặc biệt cho NSND Ngọc Giàu, người ông luôn gọi bằng cái tên thân thương "chị Sáu". Ông thương Ngọc Giàu như người chị ruột. Ngày còn ở đoàn Thanh Minh - Thanh Nga, NSND Ngọc Giàu là người sát cánh cùng cố nghệ sĩ Thanh Nga trong rất nhiều đêm diễn. Sau này, 2 chị em tiếp tục gắn bó trên sân khấu hài và cải lương qua nhiều vở diễn nổi tiếng như Đời cô Lựu, Thanh xà - Bạch xà, Nửa đời hương phấn cùng nhiều tiểu phẩm hài được khán giả yêu thích.

Hơn 60 năm đồng hành, tình chị em giữa 2 nghệ sĩ vẫn không hề phai nhạt. Đến nay, họ vẫn thường xuyên hẹn nhau đi cà phê, ăn uống và trò chuyện mỗi khi có dịp gặp mặt.

NSƯT Bảo Quốc với NSND Ngọc Giàu

Người bạn diễn mà Bảo Quốc nhắc đến nhiều không kém là danh hài Mỹ Chi - bạn diễn ăn ý và gắn bó lâu năm nhất với ông. Ông kể chỉ cần Mỹ Chi bước ra sân khấu là không khí lập tức sôi động. Thời hoàng kim của sân khấu hài, nhóm của Bảo Quốc và Mỹ Chi có thể chạy gần chục điểm diễn trong một đêm quanh Sài Gòn. Diễn xong suất cuối, ai cũng rã rời vì mệt nhưng niềm vui lớn nhất vẫn là được mang tiếng cười đến cho khán giả. Đó là những năm tháng mà Bảo Quốc luôn nhắc đến với tất cả sự trân trọng.

Giỗ Tổ sân khấu - ngày Tết của người nghệ sĩ

Dù sinh sống ở nước ngoài, mỗi dịp Giỗ Tổ sân khấu, Bảo Quốc vẫn cố gắng thu xếp để gặp gỡ đồng nghiệp hoặc trở về quê hương nếu có điều kiện. Ông xem Giỗ Tổ là ngày Tết của người nghệ sĩ, ngày để những người làm nghề cùng nhau thắp nén hương dâng Tổ nghiệp với lòng biết ơn và tôn kính.

Trong những buổi họp mặt ấy, Bảo Quốc có dịp gặp nhiều đồng nghiệp như Hương Lan, Vân Sơn, Hoài Tâm, Hồng Đào, Hồng Loan, Bảo Lộc cùng nhiều nghệ sĩ cải lương, kịch nói và hồ quảng. Với ông, đó không chỉ là một nghi thức truyền thống mà còn là dịp để những người cả đời gắn bó với sân khấu cùng nhìn lại chặng đường đã đi qua.

Là con trai của nghệ sĩ tiền phong Năm Nghĩa và bà bầu Thơ, đồng thời là em của cố nghệ sĩ Hữu Thìn, Thanh Nga, NSƯT Bảo Quốc đã dành gần trọn cuộc đời cho sân khấu cải lương và hài kịch. Sau nhiều thăng trầm, niềm hạnh phúc lớn nhất của ông hôm nay là được sống khỏe, sống vui bên gia đình, giữ tình bạn với đồng nghiệp và tiếp tục gìn giữ tình yêu dành cho Tổ nghiệp, cho sân khấu đã gắn bó với mình hơn nửa thế kỷ.

NSƯT Bảo Quốc trong chương trình "Ký ức vui vẻ":

Ảnh: Tư liệu, video: VTV