NSƯT Công Ninh từng nhận thù lao một ổ bánh mì, Võ Minh Lâm rơi nước mắt khi cha khuyên ngưng hát. Hai nghệ sĩ nhìn lại những năm tháng chật vật và lý do họ không từ bỏ con đường nghệ thuật.

NSƯT Công Ninh và Võ Minh Lâm là khách mời trong chương trình giao lưu nghệ thuật hướng tới Giải Mai Vàng 2026. Tại sự kiện, 2 nghệ sĩ nhận nhiều câu hỏi từ các sinh viên về những khó khăn khi theo đuổi nghề và cách giữ lửa đam mê.

NSƯT Công Ninh và NSƯT Võ Minh Lâm.

NSƯT Công Ninh đóng vai quần chúng, nhận cát-sê 1 ổ bánh mì

NSƯT Công Ninh nhớ lại những năm đầu bước vào lĩnh vực nghệ thuật. Khi ấy, anh và nhiều đồng nghiệp chưa có tác phẩm hay dấu ấn cá nhân nên cơ hội biểu diễn, đóng phim khá ít.

Một lần, Công Ninh được mời đóng vai sinh viên trong bộ phim Phượng. Dù chỉ đảm nhận một vai nhỏ, anh vẫn tham gia quay gần như xuyên suốt bộ phim.

NSƯT Công Ninh chia sẻ trải nghiệm đóng quần chúng lúc mới vào nghề

Điều nghệ sĩ nhớ nhất là khoản thù lao dành cho diễn viên quần chúng thời ấy: Một ổ bánh mì. Dẫu chật vật, Công Ninh vẫn vui vì có việc làm và thêm trải nghiệm trong những ngày đầu theo nghề.

Từ thực tế giảng dạy tại Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TPHCM, NSƯT Công Ninh cho biết có những sinh viên phải tạm nghỉ học để đi làm, trang trải cuộc sống. Anh cho rằng mỗi người có một hoàn cảnh song nếu gặp khó khăn về kinh phí học tập, sinh viên nên tìm cách cân đối thay vì từ bỏ việc học.

Nam nghệ sĩ nhắn nhủ người trẻ đang theo đuổi nghệ thuật đừng vội nản lòng trước những giai đoạn chật vật. Theo anh, khi tài năng được nuôi dưỡng bằng sự cố gắng và người trẻ biết nắm bắt cơ hội, khó khăn có thể trở thành bước đệm để tiến xa hơn.

Võ Minh Lâm từng muốn bỏ nghề vì gia đình hết tiền

NSƯT Võ Minh Lâm cũng nhớ lại những ngày đầu chật vật theo nghề. Khi số show còn ít, anh vẫn phải trang trải nhiều khoản như quần áo, phục trang, trang điểm và đi lại. Có lúc chạy xe đi hát, nam nghệ sĩ tự hỏi liệu mình có đang đi đúng hướng.

“Có những lúc tôi chạy xe mà cứ suy nghĩ: ‘Mình đang làm công việc này có đúng không? Hay phải dừng lại?’. Rất nhiều thứ khiến tôi hoang mang”, anh kể.

Khó khăn càng lớn khi cha mẹ từ Cần Thơ lên TPHCM hỗ trợ con trai theo nghề. Gia đình vừa lo cuộc sống, vừa phải gánh thêm những khoản chi phí để anh tiếp tục ca hát.

Một lần, cha gọi anh lại và nói: “Con ơi, hay con ngưng hát một thời gian đi con”. Võ Minh Lâm bất ngờ bởi cha từng là người chắp cánh cho ước mơ ca hát của anh.

“Tôi hỏi: ‘Ba ơi, ba là người chắp cánh ước mơ cho con, sao ba lại kêu con ngưng hát?’. Sau đó tôi mới biết ba mẹ hết tiền. Nghe vậy, tôi rớt nước mắt”, anh nhớ lại.

Điều khiến nam nghệ sĩ day dứt là anh đi hát nhưng chưa thể kiếm tiền lo cho gia đình, ngược lại còn để cha mẹ phải hỗ trợ mình theo nghề. Có thời điểm, anh nghĩ đến việc dừng lại, tìm một công việc khác để tự lo cuộc sống.

Thế nhưng những năm tháng ấy giúp Võ Minh Lâm hiểu rằng con đường nào cũng có thử thách. Điều quan trọng là người trẻ phải đủ bản lĩnh để vượt qua nghịch cảnh và tìm được nơi mình có thể phát huy khả năng.

“Đứng trước một thời buổi có rất nhiều loại hình nghệ thuật để khán giả lựa chọn, tôi vẫn thấy vui khi mọi người còn yêu và tin vào cải lương. Điều đó cho thấy cải lương không chết như nhiều người nghĩ”, anh bày tỏ.

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Trong đó, Giải Mai Vàng trở thành một trong những dấu mốc ghi nhận nỗ lực của Võ Minh Lâm. Phần thưởng không chỉ là sự ghi nhận của khán giả mà còn tiếp thêm niềm tin để anh tiếp tục theo đuổi cải lương.

Giải Mai Vàng lần thứ 32 - 2026 trở lại với nhiều đổi mới Ông Tô Đình Tuân - Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Giải Mai Vàng lần thứ 32 - cho biết năm 2026 đánh dấu chặng đường phát triển mới của Giải Mai Vàng trong bối cảnh hệ thống báo chí TPHCM có sự sắp xếp, đổi mới. Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM tiếp nhận và tổ chức Giải Mai Vàng, đồng thời kế thừa uy tín, truyền thống được vun đắp qua 31 năm. Giải Mai Vàng lần thứ 32 ghi nhận các hoạt động nghệ thuật diễn ra từ ngày 26/11/2025 đến 25/11/2026, với 15 hạng mục thuộc 3 lĩnh vực: ca nhạc, điện ảnh - truyền hình và sân khấu. Mùa giải năm nay có thêm hạng mục Ca sĩ triển vọng, mở rộng cơ hội ghi nhận những gương mặt trẻ có dấu ấn và tiềm năng phát triển. Bên cạnh đó, Ban Tổ chức dự kiến trao 2 giải thưởng đặc biệt gồm "Nghệ sĩ vì cộng đồng" năm 2026 và "Nghệ sĩ trọn đời vì cộng đồng" (nếu có). Các nghệ sĩ bày tỏ vui mừng khi giải Mai Vàng tiếp tục được tổ chức, đồng thời kỳ vọng giải thưởng mở rộng sức ảnh hưởng, đặc biệt ở lĩnh vực điện ảnh. Lễ trao giải Mai Vàng lần thứ 32 năm 2026 diễn ra lúc 20h ngày 14/1/2027, tại Nhà hát Hòa Bình.

Ảnh, clip: HK, BTC