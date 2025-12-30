Tối 5/1/2026, tại Nhà hát Hồ Gươm, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) tổ chức chương trình nghệ thuật Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu đặt trọng tâm vào thông điệp về tình cảm, niềm tin bền chặt của nhân dân đối với Đảng trong suốt quá trình lãnh đạo đất nước vượt qua khó khăn, thử thách. Thông qua ngôn ngữ âm nhạc, thơ ca và dân ca, chương trình góp phần tạo không khí phấn khởi, đồng thuận xã hội, khơi dậy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và khát vọng cống hiến trước thềm sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Ông Phạm Mạnh Hùng - Phó Tổng Giám đốc VOV.

Tại buổi họp báo giới thiệu chương trình chiều 30/12, ông Phạm Mạnh Hùng - Phó Tổng Giám đốc VOV cho biết, từ cuộc vận động Sáng tác ca khúc, bài dân ca đặt lời mới và cuộc thi sáng tác thơ Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu có gần 2.700 tác phẩm, trong đó 40 tác phẩm tiêu biểu đã được trao giải và lựa chọn để dàn dựng, giới thiệu rộng rãi trên các kênh phát thanh, nền tảng số và sân khấu nghệ thuật. Từ nguồn tác phẩm này, chương trình Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu được xây dựng thành ba chương: Lời đất nước - gợi mở cội nguồn văn hóa qua dân ca, làn điệu truyền thống, Nhịp thời đại - phản ánh hơi thở đổi mới, hội nhập bằng ngôn ngữ âm nhạc hiện đại và Sắc đỏ thiêng liêng - cao trào cảm xúc, tôn vinh Đảng, Tổ quốc và khát vọng dựng xây đất nước hùng cường, thịnh vượng.

Một trong những điểm nhấn đặc biệt của chương trình là sự tham gia của NSƯT Đăng Dương. Dù đã gắn bó với Đài Tiếng nói Việt Nam hơn 20 năm, đây là lần đầu tiên nam nghệ sĩ đứng trên sân khấu một chương trình nghệ thuật quy mô lớn do chính VOV tổ chức, mang ý nghĩa chào mừng Đại hội Đảng.

NSƯT Đăng Dương tại họp báo.

Trong chương trình, NSƯT Đăng Dương cùng ca sĩ Phạm Thu Hà sẽ kết nối các ca khúc quen thuộc đã đi cùng năm tháng với một tác phẩm mới mang màu sắc đương đại. Theo anh, đây là cơ hội để vừa giữ tinh thần trang trọng của dòng nhạc chính luận, vừa tạo hơi thở mới, phù hợp với nhịp sống hôm nay.

Bên cạnh NSƯT Đăng Dương, chương trình còn quy tụ nhiều nghệ sĩ: NSND Thanh Hoa, NSND Mai Hoa, NSƯT Hoàng Tùng, NSƯT Đăng Thuật, ca sĩ Đinh Thành Lê, nghệ sĩ ngâm thơ Ngọc Thọ, Võ Hạ Trâm, Anh Tú, Đỗ Hoàng Hiệp, Quách Mai Thy, Minh Thúy, Lâm Phúc, RamC, Cao Phú Quý...