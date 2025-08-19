Trong không khí hân hoan kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025), nhiều nghệ sĩ, người đẹp vô cùng háo hức và tự hào vì được lựa chọn tham dự lễ diễu binh trọng đại tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội.

NSƯT - nhà thiết kế Đức Hùng: Tự hào là người Việt Nam

NSƯT - nhà thiết kế Đức Hùng chia sẻ với phóng viên VietNamNet: "Cảm giác đầu tiên ùa về là ký ức cách đây 30 năm, khi tôi mới hơn 20 tuổi, được vinh dự tham gia diễu hành trong dịp kỷ niệm 50 năm Quốc khánh 2/9. Hồi ấy, tôi và các nghệ sĩ như NSND Lan Hương, NSND Lê Khanh… dậy từ 2 giờ sáng để tập trung, lòng náo nức, hồi hộp, say mê tập luyện.

NSƯT Đức Hùng, diễn viên Trương Hoàng, Chí Nhân tham gia tập luyện cho lễ diễu binh sắp tới.

Hôm nay, sau 3 thập kỷ, niềm xúc động ấy lại trở về. Một lần nữa tôi được khoác lên mình bộ trang phục của một dân tộc anh em trong khối 54 dân tộc, sánh bước cùng các nghệ sĩ và đồng bào cả nước. Không gì tự hào hơn khi thấy nền tảng văn hóa dân tộc vẫn được gìn giữ, phát triển bền lâu.

Chỉ cần tiếng nhạc vang lên trong buổi tập, đã cảm nhận rõ hào khí dân tộc lan tỏa như lời khẳng định với thế giới về sức sống mạnh mẽ của đất nước.

Tôi đang hồi hộp chờ đến ngày hợp luyện tại SVĐ Mỹ Đình và khoảnh khắc chính thức diễu binh tại Quảng trường Ba Đình. Trong lòng tôi lại nhen nhóm một ước mơ nếu có dịp 90 năm, 100 năm Quốc khánh, dù tuổi đã cao tôi vẫn mong được tiếp tục góp mặt, vẫn giữ trọn tinh thần hăng hái của một người con Việt Nam. Tôi tự hào là người con của Thủ đô, được tham gia sự kiện trọng đại của dân tộc. Tôi yêu Việt Nam!", NSƯT Đức Hùng chia sẻ.

Nghệ sĩ Thu Huyền hăng say tập luyện bất kể mưa nắng

Nghệ sĩ Thu Huyền tự hào là 1 trong 30 diễn viên của Nhà hát Kịch Việt Nam tham gia diễu binh ngày 2/9.

Thu Huyền - nghệ sĩ đến từ Nhà hát Kịch Hà Nội bày tỏ niềm tự hào khi được tham gia lễ diễu binh lần này. Dù chỉ đóng góp nhỏ bé trong khối lượng công việc khổng lồ của lễ kỷ niệm, nhưng suốt thời gian tập luyện tất cả đều tuân thủ nghiêm ngặt quy định.

''Là nghệ sĩ, vẻ ngoài rất quan trọng nhưng chúng tôi sẵn sàng tập từ 7h sáng đến 11h30 trưa, chiều từ 13h30 đến 17h, bất kể nắng cháy hay mưa rào. Ngày nào chúng tôi cũng hăng hái, vui vẻ, tối lại về nhà hát biểu diễn. Tôi từng được hóa thân vào nhiều vai diễn trong các vở đề tài lịch sử. Vì thế, tôi hiểu sự hy sinh xương máu của cha ông, trân trọng những phút giây được sống hòa bình", nghệ sĩ Thu Huyền chia sẻ với VietNamNet.

Hoa hậu Mỹ Linh sẵn sàng khi Tổ quốc cần

Hoa hậu Biển đảo Mỹ Linh tự hào là thế hệ trẻ Việt Nam yêu nước và luôn sẵn sàng khi Tổ quốc cần.

Hoa hậu Nguyễn Thị Mỹ Linh vinh dự trở thành 1 trong 3 hoa hậu được lựa chọn tham dự lễ diễu binh tại Quảng trường Ba Đình bên cạnh hoa hậu Lương Thùy Linh và hoa hậu Hà Trúc Linh.

Mỹ Linh chia sẻ niềm xúc động khi được hòa mình trong không khí thiêng liêng của ngày Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập. Với cô, đây không chỉ là niềm vinh dự cá nhân mà còn là trách nhiệm trong việc lan tỏa hình ảnh người phụ nữ Việt Nam duyên dáng, tự tin và giàu lòng yêu nước đến bạn bè quốc tế.

Người đẹp luôn biết ơn và tỏ lòng thành kính đến những thế hệ đi trước đã bảo vệ Tổ Quốc và mang lại hòa bình cho dân tộc. Cô tự hào là thế hệ trẻ Việt Nam yêu nước và luôn sẵn sàng khi Tổ quốc cần.

Các nghệ sĩ tập luyện cho lễ diễu binh