NSƯT Hữu Châu cùng các nghệ sĩ đến nhà NSND Kim Cương để tập kịch. Cụ thể, trong một chương trình văn nghệ tổng hợp nhân dịp lễ Vu Lan diễn ra tại Hoa viên Bình Dương (phường Chánh Phú Hòa, TPHCM) vào ngày 22/8, NSND Kim Cương, NSƯT Hữu Châu và các nghệ sĩ sẽ tái hiện đoạn cuối tác phẩm Lá sầu riêng.

Với Hữu Châu, vai cậu Năm trong Lá sầu riêng là may mắn lớn trong sự nghiệp. Nếu các vai khác đã lần lượt được các thế hệ diễn viên đảm nhận thì vai cậu Năm vẫn do Hữu Châu và vai cô Diệu vẫn do Kim Cương thể hiện suốt 40 năm nay. "Cậu Năm từ khi mới ra Trường Nghệ thuật Sân khấu II mới 20 tuổi, giờ đã là ông già đúng tròn 60. Một hành trình đẹp gì đâu", ông viết.

NSƯT Hữu Châu tại nhà NSND Kim Cương. Ảnh: FBNV

Trở lại nhà NSND Kim Cương ở phường Phú Nhuận, TPHCM, Hữu Châu có nhiều cảm xúc. Tại đây 40 năm trước, ông chỉ là một sinh viên mới ra trường, thường ngồi một góc, im lặng và ngưỡng mộ nhìn các tiền bối tập tuồng như: Lá sầu riêng, Người tình trễ xe, Vực thẳm chiều cao, Nhân danh công lý, Dưới hai màu áo...

Đến nay, ông vẫn nhớ dáng vẻ đầy nhiệt huyết của các nghệ sĩ gạo cội như NSND Bảy Nam, nghệ sĩ Năm Sa Đéc, Vân Hùng, Huỳnh Thanh Trà, Diễm Kiều... Những nghệ sĩ tài danh từng gắn bó với Đoàn kịch nói Kim Cương hiện người còn, người mất. NSƯT Hữu Châu nhiều cảm xúc nhưng cũng trân trọng khoảnh khắc này vì "vẫn còn duyên phận đẹp được ngồi đây và nhớ những ơn lành đã gặp".

NSƯT Hữu Châu hoài niệm. Anh từng đến đây khi mới 20 tuổi. Ảnh: FBNV

Theo nguồn tin từ phóng viên, ngôi nhà 2 tầng ở phường Phú Nhuận là nơi Kim Cương sống trên dưới 60 năm, mang đậm dấu ấn của nữ chủ nhân ở phong cách cổ điển và chất thiền tràn ngập không gian sống. Bà có một bộ sưu tập tượng Phật được lưu giữ suốt quá trình làm nghề và lưu diễn nhiều nơi.

Ở lầu 2, bà sắp đặt một gian thờ Phật và một góc tưởng nhớ tổ tiên còn sân thượng là nơi trồng hoa, cây cảnh. Cách đây 7 năm, vợ chồng Gia Vinh - con trai NSND Kim Cương sửa lại phòng khách và tiến hành lắp đặt thang máy vì thấy mẹ chân yếu, đi lại khó khăn

Dù Kim Cương chưa bao giờ nói về tài sản nhưng xét vị trí "đắc địa" và diện tích rộng, chuyên gia ước đoán giá trị ngôi nhà vào hàng chục tỷ đồng.

Mi Lê