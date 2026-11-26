NSƯT Kim Cúc - giọng đọc huyền thoại từng truyền đi bản tin chiến thắng ngày 30/4/1975 trên sóng Đài Tiếng nói Việt Nam qua đời ngày 24/11, hưởng thọ 83 tuổi.

Đại diện gia đình NSƯT Kim Cúc gồm chồng và các con, cháu vừa báo tin buồn nữ nghệ sĩ qua đời khuya 24/11.

NSƯT Kim Cúc - giọng đọc gắn liền với bản tin chiến thắng ngày 30/4/1975 qua đời.

"Sau một thời gian dài chiến đấu với bệnh tật, cùng sự tận tình cứu chữa của các y, bác sĩ và sự yêu thương, chăm sóc hết lòng của cả gia đình, bà đã tạ thế", bản cáo phó viết.

Lễ khâm liệm diễn ra lúc 8h30 ngày 28/11. Lễ viếng được tổ chức cùng ngày tại Nhà tang lễ Thanh Nhàn, Hà Nội. Lễ truy điệu và đưa tang diễn ra lúc 10h15 ngày 28/11. Sau đó, linh cữu bà được đưa đi hỏa táng tại Đài hóa thân Hoàn Vũ Văn Điển. Linh cữu bà được an táng tại Nghĩa trang Đồng Rỡ, Phúc Yên, tỉnh Phú Thọ (Vĩnh Phúc cũ) sáng 29/11.

NSƯT Kim Cúc là người đọc bản tin thông báo chiến thắng ngày 30/4/1975 trên sóng Đài Tiếng nói Việt Nam. Thời điểm đó, bà đang công tác tại đài với vai trò biên tập viên và được giao nhiệm vụ phát đi thông tin lịch sử về ngày thống nhất. Bản tin được phát trên sóng lúc 11h45 với nội dung ngắn gọn, thông báo diễn biến chiến thắng.

Đến 18h cùng ngày, đài tiếp tục phát một bản tin được biên tập đầy đủ hơn, kết hợp âm nhạc, trong đó có ca khúc Như có Bác trong ngày vui đại thắng, tạo nên không khí mừng chiến thắng trên sóng phát thanh.

NSƯT Kim Cúc từng gọi đây là dấu mốc đặc biệt trong sự nghiệp phát thanh của mình, bởi bản tin không chỉ mang ý nghĩa cá nhân mà còn ghi lại thời khắc trọng đại của đất nước.

Những bức ảnh tuổi xế chiều hiếm hoi của NSƯT Kim Cúc.

NSƯT Kim Cúc sinh năm 1944, quê Nam Định, từng là ca sĩ đoàn văn công Lục Ngạn trước khi trở thành phát thanh viên của Đài Tiếng nói Việt Nam năm 1967. Từ năm 1969, bà gắn bó với chương trình Đọc truyện đêm khuya, trở thành giọng đọc quen thuộc với nhiều thế hệ thính giả. Với chất giọng truyền cảm, lối đọc giàu cảm xúc, bà góp phần đưa những câu chuyện văn học đến gần công chúng qua sóng phát thanh.

Sau khi nghỉ hưu, bà vẫn tiếp tục cộng tác với chương trình, đồng thời giảng dạy kỹ năng dẫn chương trình tại trường Sân khấu - Điện ảnh. Những đóng góp trong lĩnh vực phát thanh giúp bà được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú.

Clip NSƯT Kim Cúc đọc bản tin chiến thắng ngày 30/4/1975

Ảnh, clip: Tư liệu