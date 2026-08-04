Chia sẻ với VietNamNet, NSƯT Kim Tiểu Long kể thời gian qua vẫn đi về giữa Mỹ và Việt Nam để biểu diễn, vừa tranh thủ khoảng thời gian quý giá bên gia đình.

NSƯT Kim Tiểu Long.

Tuổi 52, sau những thăng trầm của cuộc đời, điều Kim Tiểu Long trân quý nhất không còn tiền bạc hay danh vọng mà là sự bình yên trong tổ ấm nhỏ.

Gia đình nghệ sĩ hiện sinh sống tại bang California (Mỹ). Phía sau ngôi nhà, anh tự tay trồng các loại cây trái như thanh long, nhãn, rau, nuôi một đàn vịt để vơi nỗi nhớ quê hương. Những lúc không đi diễn, anh mời đồng nghiệp đến ăn uống, chuyện trò.

"Sống nơi đất khách, tôi luôn đặt gia đình lên hàng đầu. Ngoài những chuyến đi biểu diễn, tôi dành gần như toàn bộ thời gian cho tổ ấm, đặc biệt là vợ và con trai", anh nói.

Kim Tiểu Long vốn là Phật tử thuần thành, phát tâm ăn chay trường suốt 13 năm qua. Mỗi khi có thời gian, nghệ sĩ đến chùa làm công quả, tu tập và tham gia biểu diễn trong các chương trình gây quỹ, cúng dường.

NSƯT Kim Tiểu Long bên vợ và con trai lúc nhỏ.

Điểm tựa lớn nhất của Kim Tiểu Long là người vợ luôn âm thầm đứng phía sau chăm lo gia đình. Mỗi lần anh lưu diễn xa, bà xã thay chồng quán xuyến mọi việc, chăm sóc con trai chu toàn.

"Vợ dù không theo nghề nhưng hiểu tôi hơn bất kỳ ai. Có những lúc gặp áp lực hay vướng mắc trong công việc, cô ấy luôn là người giúp tôi nhìn mọi thứ nhẹ nhàng hơn. Chỉ cần gọi video, nhìn thấy nụ cười của vợ con là mọi mệt mỏi trong tôi đều tan biến", nam nghệ sĩ bộc bạch.

"Của để dành" của vợ chồng anh là cậu con trai Kim Đại Phát, năm nay 12 tuổi. Theo Kim Tiểu Long, con đang bước vào tuổi dậy thì, trầm tính nhưng ngoan ngoãn và sống tình cảm. Anh luôn cố gắng trở thành bạn của con để có thể cùng chia sẻ mọi điều trong cuộc sống.

Dịp hè năm nay, Kim Tiểu Long đưa con từ Mỹ về Việt Nam du lịch, vừa đồng hành cùng anh trong các chuyến lưu diễn. Đây cũng là lần thứ 2 cậu bé trở lại quê hương sau 10 năm.

Nam nghệ sĩ và cậu con trai 12 tuổi.

"Những chuyến đi như thế mang đến cho con nhiều bài học thực tế mà sách vở không thể có. Nhìn con hào hứng và trưởng thành hơn sau mỗi hành trình, tôi thấy hạnh phúc", anh chia sẻ.

Những ngày qua, Kim Tiểu Long tất bật chuẩn bị tour nghệ thuật Giai điệu yêu thương - Hành trình từ trái tim. Chương trình được tổ chức miễn phí, đồng thời trao nhiều phần quà như lời tri ân đến khán giả đã yêu thương nghệ sĩ suốt nhiều năm qua.

Sự kiện diễn ra tại chùa Phước Long và chùa Đại Giác (Cam Ranh, Khánh Hòa) nhân dịp Đại lễ Vu Lan. Trước đó vào tháng 7, chương trình đã lần lượt đến Vĩnh Long - quê hương của nam nghệ sĩ và TPHCM, nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt của khán giả.

Với Kim Tiểu Long, những chuyến lưu diễn thiện nguyện không chỉ là hoạt động nghệ thuật mà còn là lời hứa anh dành cho người mẹ quá cố.

"Má từng dặn tôi rằng, sau này nếu thành danh hãy mang lời ca tiếng hát phục vụ miễn phí bà con ở khắp mọi miền đất nước. Đó là cách trả món nợ ân tình với khán giả", anh chia sẻ.

Chương trình còn có sự góp mặt của NSƯT Kim Tử Long, Bình Tinh, ca sĩ Phương Thanh, Hồ Quang Ngọc... và nhiều khách mời.

MV "Thua một người dưng" của NSƯT Kim Tiểu Long

Ảnh, clip: NVCC