Thời gian qua, NSƯT Kim Tiểu Long thường xuyên đi về giữa Mỹ - Việt Nam để thăm gia đình, kết hợp các show diễn ở nhiều tỉnh thành.

Năm nay anh đón Giáng sinh và năm mới 2026 tại Việt Nam. Anh muốn dành thời gian sum họp người thân, cùng họ quây quần bên nhau sau 1 năm nhiều bộn bề.

NSƯT Kim Tiểu Long bên con trai.

“Dù bận lịch diễn nhưng tôi cũng sẽ sắp xếp để có thời gian nghỉ, vui chơi trọn vẹn trong những ngày đặc biệt”, anh nói.

Nhiều năm sinh sống xứ người, Kim Tiểu Long quan niệm đặt gia đình lên hàng đầu. Ngoài những chuyến đi show, nghệ sĩ dành trọn thời gian cho tổ ấm nhỏ, đặc biệt là cậu con trai. Thu nhập từ nghệ thuật và công việc kinh doanh của anh khá ổn định.

Kim Tiểu Long chọn lối sống giản dị, không đặt nặng nhu cầu vật chất. Nam nghệ sĩ cũng là một phật tử thuần thành, tu tập và đã phát tâm ăn chay trường hơn 10 năm qua.

Nam nghệ sĩ đắt show khi về Việt Nam hoạt động.

Thời gian qua, NSƯT Kim Tiểu Long đắt show ca hát ở nhiều tỉnh, thành. Tối 23/11, anh vừa hoàn thành đêm diễn tại Hà Nội cùng danh ca Tuấn Vũ, diễn viên danh Vượng Râu và ca sĩ trẻ Khánh An.

Trong những đêm diễn, khán giả đều yêu cầu nghệ sĩ hát các bản vọng cổ, cải lương… Anh hạnh phúc vì thấy nhiều người trẻ vẫn quan tâm, dành tình yêu cho nghệ thuật truyền thống.

Nhiều năm qua, NSƯT Kim Tiểu Long nhận nhiều lời mời làm giám khảo các cuộc thi như: Đường đến danh ca vọng cổ, Bông lúa vàng, Tài tử miệt vườn, Nghệ sĩ thần tượng… nhưng anh đều bỏ lỡ vì trùng với lịch biểu diễn nước ngoài.

Gần đây, anh nhận lời ngồi ghế nóng Hài hát tình ca do nghệ sĩ Vượng Râu tổ chức. Chương trình với mục đích tạo sân chơi cho các nghệ sĩ hài giao lưu, thể hiện tài năng ca hát.

Kim Tiểu Long ngồi "ghế nóng" chấm thi, hội ngộ nhiều đồng nghiệp nghệ sĩ hài như Chiến Thắng, Quang Tèo...

Anh ngồi chấm thi cùng các tên tuổi gạo cội như: NSND Trung Đức, NSND Thanh Hoa, NSND Quốc Anh, danh ca Hồ Quang 8, MC Thảo Vân… Các thí sinh tham gia tranh tài trong đêm chung kết cũng là những gương mặt hài nổi tiếng của 2 miền Nam - Bắc như: Quang Tèo, Chiến Thắng, Dũng Nhí, Thanh Tú…

Dù làm giám khảo, Kim Tiểu Long học hỏi các thí sinh là đồng nghiệp. Đây cũng là lần đầu tiên anh được gặp gỡ, giao lưu cùng các ca sĩ, nghệ sĩ hài nổi tiếng của miền Bắc.

Trong show, nghệ sĩ còn ngẫu hứng hát cải lương, được khán giả vỗ tay nồng nhiệt và gửi tặng hoa chúc mừng.

“Tình yêu thương của khán giả là nhất, dù có nhiều tiền cũng không thể mua được”, anh chia sẻ.

Ảnh, clip: NVCC