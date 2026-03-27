Tuổi 54 vẫn được gọi là 'công chúa', không còn sợ thất bại

NSƯT Mỹ Duyên vừa trở lại màn ảnh với vai Cậu Sáu - 1 người làm nghề bói toán bí hiểm, nhiều toan tính trong phim Vì mẹ anh phán chia tay. Vai diễn mang màu sắc mới lạ, gây thách thức cho chị từ lời thoại, biểu cảm, đến những cảnh quay như “lên đồng”.

Tuổi 54, Mỹ Duyên nói cơ hội với các vai diễn không nhiều. Diễn viên được mời đóng nhân vật mẹ, người lớn tuổi, chủ yếu làm nền hỗ trợ các diễn viên trẻ. Mỗi khi nhận được kịch bản vai diễn khác biệt và gai góc, chị nhận lời ngay vì muốn tạo màu sắc mới mẻ.

“Tôi không còn sợ bị so sánh hay lo mình là bản sao của ai. Với tôi, nghệ thuật muôn màu nên mỗi người nghệ sĩ có quyền thể hiện và diễn xuất theo nhiều hướng khác nhau”, chị nói với VietNamNet.

Diễn viên ít nhiều gặp áp lực vì lớp diễn viên trẻ ngày nay năng động, giỏi nghề. Chị nỗ lực nhiều hơn để bản thân không bị lạc hậu.

Mỹ Duyên tự tin kinh nghiệm sống, sự từng trải và vốn nghề tích lũy qua nhiều năm là “chìa khóa” giúp chị giữ được bản lĩnh lẫn chiều sâu trong từng vai diễn.

So với thời trẻ, Mỹ Duyên đằm hơn, có thêm nhiều kinh nghiệm và bản lĩnh. Từ 1 người nhút nhát, sợ thất bại, chị dần cởi bỏ gánh nặng tâm lý để thoải mái làm nghề.

Tuổi 54, diễn viên vẫn giữ được nét duyên dáng. Lối diễn xuất của chị trên màn ảnh hay sân khấu tạo được nhiều cảm tình cho khán giả. Chị cũng được khen ngoại hình “trẻ lâu” dù rất lười chăm sóc và chưa từng can thiệp dao kéo.

Vốn xuất thân dân múa ballet, Mỹ Duyên ý thức chế độ dinh dưỡng, tập luyện để cơ thể cân đối, không bị thừa cân. Nhờ gương mặt xinh, thể trạng ổn định, chị thường được mời đóng các vai công chúa, thiếu nữ trong các vở diễn sân khấu - điều hiếm thấy ở các diễn viên lứa trung niên.

Hiện mỗi khi nhận dự án, Mỹ Duyên luôn cân nhắc lịch quay phim, địa điểm, thời gian xa nhà. Chị tin đam mê phải song hành với sức lực và điều kiện thực tế của bản thân, đặc biệt là trách nhiệm với gia đình.

Hôn nhân với chồng Việt kiều bền vững nhờ sống xa nhau

Trên sân khấu hay màn ảnh, Mỹ Duyên sôi nổi và hoạt náo còn trở về nhà, chị thích sự yên tĩnh tuyệt đối. Ngày rảnh của chị dành trọn cho gia đình, hạn chế tối đa ra ngoài.

Mỹ Duyên và ông xã kết hôn từ năm 2014, khi chị đã 42 tuổi. Trước khi đám cưới diễn ra tại Đức, cả 2 chung sống nhiều năm rồi mới lập gia đình.

Mỹ Duyên tự nhận không phải người nội trợ giỏi vì vụng về chuyện nấu nướng, quán xuyến nhà cửa. Trong nhà người vào bếp thường xuyên là ông xã chị. Đổi lại, diễn viên dành thời gian đón và chăm sóc con.

Lập gia đình ở tuổi không còn trẻ, Mỹ Duyên ý thức rõ vai trò của mình trong việc gìn giữ, duy trì tổ ấm.

Với chị, bất cứ cuộc hôn nhân nào cũng có vấn đề ở từng giai đoạn khác nhau. Tình yêu hay sự lãng mạn chỉ kéo dài khoảng 5-7 năm đầu, sau đó là cột mốc mới đòi hỏi trách nhiệm, sự tôn trọng và cả thấu hiểu để được lâu dài.

Hôn nhân Mỹ Duyên đôi khi có tranh cãi, lục đục. Ông xã người gốc Huế nên khó tính, cầu toàn, còn chị tính nghệ sĩ bay bổng, không theo giờ giấc. Sự khác biệt về tính cách, nhịp sinh hoạt từng là điều khiến nghệ sĩ nặng lòng.

Hơn 10 năm hôn nhân, vợ chồng chị học chữ “nhẫn”. Mỹ Duyên đùa nếu bản thân không nhịn chắc “nhà cửa tan tành lâu rồi”.

Khi mâu thuẫn lên đỉnh điểm, Mỹ Duyên cố gắng dung hòa, kéo mọi thứ về mức quân bình. Chị quan niệm người phụ nữ đôi khi nên nhún nhường, hy sinh cho nhà cửa êm ấm. Chuyện nhượng bộ không phải nhận cái sai hay thua thiệt, mà ít nhất giữ cho không khí nhà cửa được yên vui.

“Hôn nhân không cần thiết ai đúng ai sai. Chuyện lùi lại 1 bước chẳng mất mát gì. Khi cơn tức giận qua đi, cả 2 ngồi xuống bình tĩnh nói chuyện cũng là cái hay”, chị chia sẻ.

Vài năm qua, ông xã chị kinh doanh trang trại ở Đồng Nai nên dành nhiều thời gian coi sóc vườn tược. Mỗi cuối tuần, anh về nhà ở TPHCM để gặp vợ con.

Hôn nhân sợ nhất là “xa mặt cách lòng”, chị giữ chồng thế nào?, Mỹ Duyên nói đùa 2 vợ chồng chị sở dĩ lâu bền vì biết trao cho nhau khoảng lặng cần thiết.

“Chúng tôi mà sống kiểu chồng đâu vợ đó chắc chắn có chuyện ngay. Đợt Covid-19, 2 vợ chồng kề cận mà suốt ngày tranh cãi, giận hờn vì những chuyện vặt vãnh hàng ngày”, chị nói.

Dẫu vậy, cả 2 ý thức không để hôn nhân nguội lạnh. Họ giữ lửa bằng các bữa ăn gia đình ấm cúng. Thỉnh thoảng, đôi vợ chồng lại lên kế hoạch du lịch vài ngày để xả stress, vừa có không gian kết nối các thành viên.

Vợ chồng Mỹ Duyên có 1 cậu con trai duy nhất 14 tuổi. Con bước vào giai đoạn dậy thì với những sự thay đổi về tính cách nên diễn viên dành nhiều thời gian cho bé.

Đôi lúc con bướng bỉnh nên việc dạy dỗ khó khăn hơn. Ban đầu, Mỹ Duyên stress, bực dọc song chị dần đón nhận, học cách làm quen hành trình trưởng thành của con.

Thỉnh thoảng thấy Mỹ Duyên im lặng vì dỗi, con trai chị lại lẳng lặng xuống nước xin lỗi mẹ, bù đắp bằng vài món quà nhỏ khiến chị xúc động.

“Con vào bếp nấu món ăn tôi thích. Hôm sinh nhật của tôi, cậu chạy ra siêu thị mua bó hoa, kèm các món ăn vặt tôi thích vừa tặng vừa nói: Con chỉ có bao nhiêu tiền để mua ít đồ thôi, sau này lớn sẽ mua tặng mẹ nhiều hơn. Chỉ câu nói đó thôi mà tôi rơi nước mắt”, Mỹ Duyên bày tỏ.

