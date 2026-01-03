Ở tuổi 60, NSƯT Ngọc Hiệp khiến nhiều người bất ngờ khi trẻ trung, khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng. Bí mật đến từ lối sống năng động, sự kiên trì tập luyện thể thao giúp chị chiến thắng căn bệnh suyễn nặng.

Chia sẻ với VietNamNet, nữ nghệ sĩ gạo cội kể về chuyến phượt một mình lên Hà Giang đầy thử thách và triết lý sống học hỏi từ thế giới xung quanh.

NSƯT Ngọc Hiệp trong buổi ra mắt phim "Ai thương ai mến".

Đánh dấu cột mốc 59 qua 60 tuổi: một mình chinh phục đèo ở Hà Giang

Nhiều người ở tuổi 60 nghĩ đến việc nghỉ ngơi, chăm sóc sức khỏe nhưng NSƯT Ngọc Hiệp lại chọn một cách hoàn toàn khác để đánh dấu cột mốc tuổi tác quan trọng của mình.

Cô quyết định đi phượt một mình lên Hà Giang - Đồng Văn để đánh dấu mốc 59 qua 60 tuổi. Từ TPHCM bay ra Hà Nội, sau đó đi xe lên Hà Giang, Ngọc Hiệp thuê xe máy và tự mình chinh phục những con đường hiểm trở ở miền núi phía Bắc. Săn mây, ngắm cảnh và đặc biệt là thử thách bản thân với những đoạn đường "cùi chỏ" liên hoàn. Ngọc Hiệp không hề ngại thả xe xuống những con dốc liên hoàn, tạo cảm giác vừa hồi hộp vừa sảng khoái.

Quyết định phượt một mình không phải là sự bốc đồng mà xuất phát từ những lý do rất rõ ràng. Thứ nhất, cô thích cảm giác mạnh và muốn thử thách bản thân. Thứ hai, đây là cách để khẳng định Ngọc Hiệp vẫn đủ sức khỏe để làm những điều mọi người cho là khó khăn ở tuổi của mình.

NSƯT Ngọc Hiệp kể chuyện đi phượt một mình:

Ngọc Hiệp từng rủ bạn bè đi phượt cùng nhưng không thành. Những lúc muốn xem phim, rủ bạn nhưng không ai rảnh, cô vẫn một mình đi xem. Đối với Ngọc Hiệp, việc đi một mình không phải là điều đáng sợ mà là cơ hội để khám phá bản thân, thử thách giới hạn và tận hưởng sự tự do hoàn toàn.

NSƯT Ngọc Hiệp tự thuê xe đi "phượt" ở Hà Giang.

Hành trình phượt Hà Giang không chỉ là về những con đường đẹp hay những bức ảnh săn mây ấn tượng. Đó còn là thử thách với thời tiết khắc nghiệt của miền núi. NSƯT Ngọc Hiệp chia sẻ từ trước tới giờ chỉ tắm nước lạnh và trong chuyến đi này cũng vậy. Tắm nước lạnh theo cô là một yếu tố giúp cơ thể khỏe mạnh và bền bỉ hơn. Đây không chỉ là thói quen mà còn là phương pháp rèn luyện sức đề kháng.

Từ nhỏ, Ngọc Hiệp đã thích những hoạt động mang lại cảm giác mạnh. Cô không sợ độ cao, không sợ nguy hiểm và luôn tìm kiếm những trải nghiệm đầy thử thách. Trong khi một số người đứng ở độ cao sẽ run rẩy, mất cảm giác cân bằng, Ngọc Hiệp hoàn toàn thoải mái và tự tin.

Chiến thắng bệnh suyễn nặng và ký ức về 28 vết sẹo

Ít ai biết đằng sau vẻ ngoài khỏe mạnh, tràn đầy sức sống của NSƯT Ngọc Hiệp là cả một hành trình dài chiến đấu với căn bệnh suyễn rất nặng.

Suyễn là bệnh mãn tính, nếu không được kiểm soát tốt theo thời gian sẽ nghiêm trọng hơn và ảnh hưởng đến tim và thận. Ngọc Hiệp nhận thức rõ điều này nên quyết tâm sống khỏe mạnh, quan trọng nhất là tập luyện đều đặn.

Trước đây, tình trạng sức khỏe của cô rất đáng lo ngại. Chỉ cần leo cầu thang 1 tầng, Ngọc Hiệp đã thở hổn hển. Đây là nỗi lo lắng lớn đối với một diễn viên cần phải làm việc với cường độ cao. Khi tham gia phim Ai thương ai mến của đạo diễn Thu Trang, cô phải nói thoại rất nhiều và quay đi quay lại cho mỗi cảnh.

Kết quả sau khi tập luyện đều đặn khiến chính Ngọc Hiệp cũng bất ngờ. Giờ đây, sức khỏe của Ngọc Hiệp thậm chí còn tốt hơn nhiều người trẻ tuổi, những cơn hen suyễn hầu như biến mất.

NSƯT Ngọc Hiệp nói về việc vượt qua hen suyễn nhờ tập luyện:

Ngoài bệnh suyễn, Ngọc Hiệp còn từng trải qua tai nạn nghiêm trọng để lại 28 vết sẹo. Tuy nhiên, Ngọc Hiệp luôn nghĩ còn sống là may mắn. Khi lành vết thương, cô tiếp tục đi làm. "Không đóng vai đẹp thì vai xấu, chuyện bình thường", NSƯT lạc quan chia sẻ.

Giữ sức khỏe nhờ yoga bay, boxing

Để duy trì sức khỏe và chiến thắng bệnh tật, NSƯT Ngọc Hiệp theo đuổi nhiều bộ môn thể thao khác nhau. Trong số đó, Ngọc Hiệp đặc biệt yêu thích yoga và yoga bay.

Đây là những môn thể thao lý tưởng vừa giúp rèn luyện sức khỏe vừa không gây tổn thương cho khớp. Ngoài yoga, Ngọc Hiệp còn tập boxing, múa bụng.

Chia sẻ với VietNamNet, NSƯT Ngọc Hiệp cho biết càng lớn, con người bắt đầu giảm trí nhớ. Những bộ môn như bơi lội, yoga bay, belly dance đều bắt buộc phải học thuộc bài, thuộc động tác sẽ không chỉ có lợi về thể chất mà còn là một cách luyện trí nhớ và khả năng tập trung rất tốt.

Ngoài các hoạt động thể thao, NSƯT Ngọc Hiệp còn có 2 sở thích quan trọng khác: thiền và đọc sách. Bí quyết để NSƯT Ngọc Hiệp luôn tràn đầy năng lượng và hạnh phúc đến từ triết lý sống đơn giản: "Bạn khỏe đi và có mục đích cuộc sống là sẽ vui".

Cuộc sống êm đềm bên chồng và con gái tài năng

NSƯT Ngọc Hiệp đam mê kịch câm - bộ môn nghệ thuật gắn bó với mình từ nhỏ. Từ sinh hoạt múa thiếu nhi ở nhà văn hóa, cô học kịch câm - loại hình từng phong trào nhưng nay khá hiếm mà Ngọc Hiệp mong muốn gây dựng lại. Người thầy đầu tiên dạy cô kịch câm chính là chồng Ngọc Hiệp.

Hiện nay, cuộc sống vợ chồng của họ bình dị, mỗi người một công việc. Buổi sáng Ngọc Hiệp thức dậy, lo nhà cửa xong rồi đi tập. Ông xã đi tour. Cuộc sống của họ không bon chen, lâu lâu 2 vợ chồng cùng nhau nhậu. Dù vậy, họ vẫn thường xuyên trao đổi về nghệ thuật và chia sẻ quan điểm khi xem phim như cách kết nối với nhau.

Con gái của NSƯT Ngọc Hiệp là một họa sĩ tài năng, đang vẽ cho các hãng lớn như Disney. Ngay từ nhỏ, con gái đã có thiên hướng nghệ thuật rất rõ.

NSƯT Ngọc Hiệp yêu thích thiền và đọc sách.

Hai mẹ con thường cùng xem những phim hay. Con không chỉ hiểu nội dung mà còn phân tích góc quay, dựng cảnh, thậm chí có những nhận xét khiến Ngọc Hiệp thán phục. Tuy nhiên, con chọn làm họa sĩ vì thích sáng tạo độc lập, không muốn phụ thuộc vào ê-kíp như nghệ sĩ.

Ảnh: TTE, video HM