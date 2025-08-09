Sau 1 thập kỷ vắng bóng, Nhà hát Kịch Hà Nội vừa ra mắt khán giả vở Bỉ vỏ, tác phẩm do tác giả Nguyễn Đăng Thanh viết kịch bản, chuyển thể từ tiểu thuyết kinh điển của nhà văn Nguyên Hồng. Lần phục dựng này không chỉ tôn vinh giá trị văn học mà còn đem đến cho người xem trải nghiệm sân khấu mới mẻ, sâu lắng và giàu tính nhân văn.

Lấy nguyên mẫu từ câu chuyện về Tám Bính - người phụ nữ hiền lành, lương thiện nhưng bị cuốn vào vòng xoáy tội lỗi và bất công, Bỉ vỏ là bi kịch của một kiếp người giữa xã hội loạn lạc. Từ chỗ tin vào điều tốt đẹp, Tám Bính trải qua hàng loạt biến cố: bị lừa gạt, phản bội, mất con, bị cưỡng bức… và dần trở thành "bà trùm" khét tiếng.

Thế nhưng, sau ánh mắt sắc lạnh ấy vẫn là trái tim đau đáu tìm đứa con bị tước mất. Cao trào của vở diễn là khoảnh khắc Tám Bính nhận ra đứa trẻ bị băng nhóm bắt cóc và dẫn đến cái chết oan nghiệt chính là con ruột mình.

Không chỉ khắc họa số phận một nhân vật, Bỉ vỏ còn là bản cáo trạng mạnh mẽ về xã hội xưa cũ đầy bất công, là tiếng nói cho những kiếp người bị chà đạp. Câu chuyện được kể bằng ngôn ngữ sân khấu hiện đại, một số chi tiết được điều chỉnh để gần gũi hơn với tâm lý và bối cảnh hôm nay song vẫn giữ nguyên tinh thần và giá trị cốt lõi của tác phẩm.

Vở diễn có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng: NSƯT Quang Thắng, NSƯT Linh Huệ, NSƯT Thiện Tùng, Thanh Hương, Mai Huyền...

Dưới sự chỉ đạo nghệ thuật của NSND Trung Hiếu - Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội cùng sự góp mặt của NSƯT Quang Thắng, NSƯT Linh Huệ, NSƯT Thiện Tùng, Thanh Hương, Mai Huyền… và nhiều gương mặt trẻ, vở diễn mang lại hành trình tâm lý đầy ám ảnh và giằng xé. Âm nhạc dân gian đậm bản sắc kết hợp với dàn dựng công phu, tạo nên không gian vừa hiện đại vừa gần gũi, cuốn khán giả vào câu chuyện.

Do có nhiều tình tiết kịch tính, dữ dội và chạm tới những chủ đề nhạy cảm, Bỉ vỏ được khuyến cáo dành cho khán giả từ 16 tuổi trở lên.

Chia sẻ với PV VietNamNet, NSND Trung Hiếu cho biết, việc dàn dựng lại Bỉ vỏ để thế hệ trẻ hôm nay thấy rằng thế hệ ông cha ta có thời kỳ sống lầm than như thế nào, để hôm nay chúng ta có cuộc sống độc lập, tự do, hạnh phúc... giá trị biết bao nhiêu.

Với vai bố Tám Bính, NSƯT Quang Thắng nói anh không phải diễn, nhập vai là thuộc thoại luôn vì nhân vật "vừa tham lam, ngu dốt, hèn hạ", gần với vài nhân vật anh hay đóng trước đây. "Tôi hy vọng người xem có trải nghiệm hoàn toàn mới khi xem vở diễn này", NSƯT Quang Thắng chia sẻ.

