Ngày 8/8, NSƯT Quốc Cơ tham dự lễ tốt nghiệp thạc sĩ và cử nhân năm 2026 tại Trường Đại học Văn hóa TPHCM, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Anh được đại diện các học viên cao học phát biểu cảm nghĩ trước toàn trường.

Chia sẻ với phóng viên VietNamNet, Quốc Cơ xúc động nói: "Cầm tấm bằng trên tay, khoác lên bộ lễ phục tốt nghiệp, tôi thấy hành trình 10 năm (gồm chương trình đại học và cao học - PV) của mình với bao nhiêu công sức, sự cố gắng cuối cùng đã được đền đáp".

Sau khi tốt nghiệp cử nhân ngành Quản lý văn hóa (2016-2021), Quốc Cơ tiếp tục học thạc sĩ cùng chuyên ngành niên khóa 2021-2023.

Anh nghiên cứu đề tài phát triển loại hình nghệ thuật xiếc TPHCM dưới sự hướng dẫn của PGS.TS Lâm Nhân - Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa TPHCM.

Quốc Cơ được vợ và 2 con đến chúc mừng tốt nghiệp thạc sĩ. Ảnh: FBNV

Quốc Cơ học đại học và cao học không nhằm đánh bóng tên tuổi mà muốn làm tấm gương để các con noi theo. Anh cũng muốn thay đổi những định kiến xã hội, rằng nghệ sĩ xiếc không chỉ có chuyên môn nghệ thuật hay thể chất, cơ bắp mà còn có tri thức, trình độ văn hóa.

Với bề dày kinh nghiệm và thành tích hiện có, Quốc Cơ được nhiều người quen khuyên đi dạy để truyền nghề cho thế hệ kế cận nhưng anh chưa sắp xếp được thời gian.

"Tôi rất bận và còn mê nghề lắm, vẫn tập luyện mỗi ngày và liên tục đi diễn, ngoài ra còn lo kinh doanh. Sau này, nếu thu xếp được công việc, tôi mới cân nhắc chuyện đi dạy", NSƯT cho hay.

Quốc Cơ được thầy Lâm Nhân - tân Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa TPHCM - hướng dẫn luận văn. Ảnh: FBNV

Dịp này, Quốc Cơ tỏ lòng biết ơn bà xã - MC Hồng Phượng. Theo anh, suốt 10 năm "đèn sách", từ cử nhân đến thạc sĩ, Hồng Phượng vừa làm vợ, làm mẹ, vừa là người đồng hành, hướng dẫn chồng học hành với tư cách thạc sĩ khóa trước (Hồng Phượng tốt nghiệp cao học tại Trường Đại học Văn hóa TPHCM năm 2022 - PV).

"Phượng chia sẻ với tôi kinh nghiệm nghiên cứu và viết luận văn, phụ tôi tìm tài liệu kể cả khi không phải chuyên ngành của mình; những lúc tôi mệt mỏi còn hết lời động viên. Hôm nay, Phượng nói vui và tự hào về tôi nhưng ngược lại, chính tôi tự hào khi có cô ấy! Không thể tin nổi vì sao Phượng có thể vừa vun vén gia đình, vừa lo tốt sự nghiệp cá nhân lại còn 'gánh' cả 10 năm học của chồng. Đó là sự hy sinh của Phượng. Cô ấy là điểm tựa vững chắc để tôi không ngừng tiến lên phía trước", anh nói.

Nghệ sĩ Quốc Cơ tập xiếc cùng con trai.