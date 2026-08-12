Chiều 12/8, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội tổ chức họp báo Liên hoan nhạc Jazz quốc tế Hà Nội năm 2026 - Hanoi Jazztival 2026 với chủ đề Jazz Hà Nội - Giai điệu không biên giới. Được định hướng trở thành sự kiện văn hóa nghệ thuật quốc tế thường niên của Thủ đô, Hanoi Jazztival 2026 là một trong những hoạt động góp phần hiện thực hóa chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa, cụ thể hóa cam kết của Hà Nội khi tham gia Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO, đồng thời từng bước định vị Thủ đô trên bản đồ các lễ hội âm nhạc quốc tế.

Theo Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Lê Thị Ánh Mai, Hà Nội không chỉ được biết đến là một đô thị ngàn năm văn hiến mà đang chuyển mình mạnh mẽ, từng bước khẳng định vị thế của một Thành phố Sáng tạo, một điểm đến văn hóa sôi động và một đô thị hội nhập toàn cầu. Để hiện thực hóa tầm nhìn đó, Hà Nội cần những sự kiện văn hóa mang tầm vóc quốc tế, có bản sắc riêng. Hanoi Jazztival 2026 đã được ươm mầm và hiện diện từ chính khát vọng ấy.

"Mong muốn của chúng tôi là đưa Hanoi Jazztival trở thành một Liên hoan Jazz quốc tế thường niên, kiến tạo một thương hiệu văn hóa độc bản của Hà Nội, có tiếng vang trong khu vực và vươn tầm thế giới. Đây là minh chứng cụ thể cho cam kết của thành phố trong việc thực hiện các chủ trương của Đảng và Nhà nước: Phát triển công nghiệp văn hóa và làm sáng hơn nữa danh hiệu Hà Nội - Thành phố Sáng tạo do UNESCO trao tặng. Hanoi Jazztival 2026 cũng là điểm khởi đầu cho chuỗi sự kiện nghệ thuật quốc tế mà Hà Nội đang xây dựng, song hành cùng Festival Thăng Long - Hà Nội, Lễ hội Văn hóa thế giới, Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng và Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội", bà Lê Thị Ánh Mai chia sẻ.

Tại họp báo, bà Lê Thị Ánh Mai công bố NSƯT Quyền Văn Minh làm Đại sứ Hanoi Jazztival 2026.

Bà Lê Thị Ánh Mai công bố NSƯT Quyền Văn Minh làm Đại sứ Hanoi Jazztival 2026.

Nhạc sĩ Dương Cầm, Tổng đạo diễn, Giám đốc âm nhạc của Liên hoan nhạc Jazz quốc tế Hà Nội chia sẻ: "Chúng tôi mong muốn xây dựng chương trình Jazz hiện đại đối thoại với không gian văn hóa nghệ thuật truyền thống. Đây không chỉ là chuỗi âm nhạc mà còn tạo ra đời sống xung quanh, mang đến giá trị văn hoá, tinh thần cho cộng đồng".

Diễn ra từ ngày 17 đến 19/9, Liên hoan nhạc Jazz quốc tế Hà Nội gồm chuỗi hoạt động phong phú như biểu diễn nghệ thuật, triển lãm, tọa đàm quốc tế, workshop, giao lưu nghệ sĩ và các chương trình âm nhạc đường phố. Liên hoan diễn ra tại nhiều không gian văn hóa tiêu biểu của Hà Nội như: Vườn âm nhạc Nhà hát Lớn Hà Nội, Nhà Bát Giác (Vườn hoa tượng đài vua Lý Thái Tổ), Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật (22 Hàng Buồm), Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, Khách sạn Thăng Long Opera và các câu lạc bộ Jazz trên địa bàn thành phố như Bình Minh Jazz, Long Waits… Cách tổ chức này mở rộng khả năng tiếp cận của công chúng, đưa Jazz đến gần hơn với đời sống đô thị.

Liên hoan nhạc Jazz quốc tế Hà Nội có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, ban nhạc uy tín đến từ Việt Nam, Hoa Kỳ, Pháp, Hàn Quốc, Nhật Bản Hàn Quốc... cùng những gương mặt tiêu biểu của Jazz Việt Nam như Quyền Văn Minh, Trần Mạnh Tuấn, Quyền Thiện Đắc...