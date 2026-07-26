Tập 4 của Tinh hà say hi đưa 24 "anh trai" bước vào Livestage 2.

Tiết mục Mộng duyên ghi dấu bởi sự gắn kết của đội trưởng Quang Hùng MasterD và Song Luân, JSOL, Sơn.K, tay trống EMIL VERGO. JSOL hài hước thừa nhận tình cảm dành cho các thành viên lớn đến mức "muốn thơm má mỗi người một cái". Song Luân, Sơn.K dành lời khen cho Quang Hùng, sẵn sàng bình chọn cho anh làm quán quân.

Quang Hùng MasterD chia sẻ, ngay khi nhận đề bài, anh phải sang nước ngoài công tác 1 tuần nên cả nhóm gặp áp lực thời gian. Điểm nhấn tiết mục là màn kết hợp giữa phần trống truyền thống Việt Nam cùng nhạc jazz.

Tiết mục 'Mộng duyên'.

Đội KIMLONG, HURRYKNG, Jaysonlei, DILLAN mang tới Gentleman. Nhóm kết hợp tinh thần phóng khoáng, lịch lãm của jazz cùng đờn ca tài tử, tiếng đàn cò (đàn nhị). Hỗ trợ nhóm là dàn kèn đồng quốc tế LOS FUEGOS HORNS thuộc nhóm Mekong Delta Big Band.

DILLAN gặp khó với phần đu dây mạo hiểm khi tập luyện đến 9 lần, bị đau tay trong quá trình chuẩn bị. Chiếc găng sử dụng khi biểu diễn bị trơn, khiến anh có lúc tưởng mình sẽ rơi khỏi dây. HURRYKNG tạo điểm nhấn với râu giả.

Đội KIMLONG, HURRYKNG, Jaysonlei, DILLAN mang tới 'Gentleman'.

Đội CAPTAIN BOY, Xuân Định, IVAN và CoolKid mang tới tiết mục Có gì đâu mà cay, kết hợp giữa hip-hop, tiếng đàn nguyệt. Nghệ sĩ guitar quốc tế LEONSASH góp mặt.

Nhóm kể câu chuyện của bản thân. Phân đoạn ballad và rap mở màn là tâm sự về nỗi sợ "không còn ai cho mình cơ hội sửa sai" của CoolKid. Xuân Định lần đầu thử sức với rap, là người đề xuất đưa tiếng đàn nguyệt vào bài. Phần rap của IVAN là để giãi bày những cảm xúc đã kìm nén từ lâu.

Tiết mục 'Có gì đâu mà cay'.

Đội Wren Evans, HYO, Ali Hoàng Dương, CODY NAM VÕ cùng producer 2pillz mang tới tiết mục Mưa vội phóng. Ali Hoàng Dương là người chăm chút tạo hình cho cả đội.

Ca khúc lồng ghép âm hưởng nguyên bản của đàn đá Tây Nguyên và giai điệu piano. Cả nhóm trải qua vô số lần thử nghiệm, làm lại bản nháp, đầu tư phần dance break dưới mưa.

Ca khúc 'Mưa vội phóng' được nhiều khán giả yêu thích.

Đội Dương Domic, buitruonglinh, CONGB, Wean, nghệ sĩ piano Vận Toàn tiếp tục hòa quyện âm hưởng piano và sáo trúc qua tiết mục Thế giới của anh. Cả đội quyết định đưa khán giả trở về màu sắc pop ballad của thập niên 2000, tạo cảm giác hoài niệm, gần gũi. Nhờ đó, đội mang tới màn fanchant (khán giả hát theo) đầu tiên tại Tinh hà say hi.

Tiết mục 'Thế giới của anh' đạt top 1 tại Livestage 2.

Đội trưởng Pháp Kiều từ một người chưa từng chơi đàn tranh đã chủ động tìm đến nghệ nhân để học trong thời gian ngắn. Toàn bộ phần đàn tranh xuất hiện trong tiết mục Mất la bàn đều do rapper thể hiện.

Tiết mục kể câu chuyện của 4 mảnh đời, khắc họa hành trình, cảm xúc của các thành viên trên sân khấu. Tham gia trình diễn cùng đội là nghệ sĩ saxophone quốc tế TORYSAX.

Tiết mục 'Mất la bàn'.

Sau phần nhận xét các tiết mục, Trấn Thành động viên những nghệ sĩ còn ít chia sẻ trong chương trình. Anh khuyến khích Xuân Định tự tin thể hiện bản thân nhiều hơn, ghi nhận khả năng sáng tạo của Thể Thiên nhưng mong khán giả sẽ nhớ đến anh qua cá tính riêng.

Nam MC cũng nhắn nhủ HYO, CODY NAM VÕ, Vương Bình mạnh dạn bộc lộ màu sắc cá nhân. Theo anh, một nghệ sĩ cần tìm cho mình một lý tưởng để theo đuổi lâu dài.

Qua kết quả bình chọn từ khán giả, nhóm Dương Domic dẫn đầu, tiếp theo lần lượt là nhóm Quang Hùng, Pháp Kiều, Wren Evans, KIMLONG và CAPTAIN.

Ảnh, video: BTC