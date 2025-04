Tối 19/4, Đảng ủy Công an Trung ương - Bộ Công an phối hợp với UBND tỉnh Tây Ninh và Cục Công tác chính trị - Bộ Công an thực hiện chương trình nghệ thuật chính luận Ký ức để lại.

Chương trình nghệ thuật có sự tham gia của hơn 500 diễn viên chuyên nghiệp cùng 120 chiến sĩ Công an nhân dân PX03 Tây Ninh, đội quân khuyển, kỵ binh và nhiều khí tài quân sự.

Với thời lượng khoảng 90 phút, không gian nghệ thuật được kết nối bởi 3 chương: Ký ức đỏ, Chia lửa với miền Nam, Đất lửa Tây Ninh được dàn dựng theo hình thức bán thực cảnh, kết hợp giữa nghệ thuật chính luận sử thi và sân khấu ngoài trời. Chương trình hội tụ nhiều ngôn ngữ nghệ thuật như điện ảnh, âm nhạc, vũ kịch, kết hợp cùng công nghệ trình diễn hiện đại…

Cả 3 chương toát lên tinh thần kiên cường anh dũng và mưu trí của chiến sĩ an ninh cũng như lực lượng công an nhân dân, thực hiện mọi nhiệm vụ, lấy vũ khí của địch, tiếp nhận thành quả khoa học… để tác nghiệp thành công. Bài học đó vẫn còn được tiếp tục cho tới hôm nay khi chúng ta khai thác sức mạnh quân sự, sức mạnh công nghệ hiện đại để tiến hành cải cách hành chính, đi đầu trong những hoạt động gìn giữ hòa bình của đất nước...

Tham gia "Ký ức để lại" gồm các NSƯT: Đỗ Kỷ, Quang Khải, Thanh Tâm, Hoàng Yến, Phi Điệp... và ca sĩ: Khắc Tiệp, Trọng Tấn, Đào Mác, Anh Thơ...

Tổng đạo diễn chương trình - biên đạo múa Tuyết Minh cho biết, Ký ức để lại kéo dài từ giai đoạn đầu, khi Bác Hồ trở về Việt Bắc cho đến chiến thắng Điện Biên Phủ, ghi nhận sự toàn thắng của kháng chiến chống Pháp, quân Mỹ nhảy vào miền Nam Việt Nam, chia cắt đất nước làm hai miền Nam Bắc… Vì vậy, chương trình có những trường đoạn múa, những hoạt cảnh đại cảnh, kết hợp những cảnh diễn kịch ở trung tâm, múa, xử lý chồng lớp nhiều cảnh cùng thời gian.

"Lịch sử của những trận chiến không thể tránh khỏi được mất mát, sự hy sinh. Cha ông ta các thế hệ đi trước đã chiến đấu quả cảm, anh dũng nằm xuống vì nền độc lập tự do của dân tộc. Tôi thích thú khi được khai thác, thể nghiệm và chinh phục bản thân thông qua vai tướng William Childs Westmoreland", ca sĩ Khắc Tiệp chia sẻ.

NSƯT Thanh Tâm may mắn và tự nhủ phải làm tốt vai diễn để tỏ lòng tri ân những bậc tiền bối đã hy sinh xương máu cho nền độc lập dân tộc.

"Người mẹ luôn là hình ảnh tượng trưng cho đức hy sinh, lòng vị tha của người phụ nữ Việt Nam. Vì vậy, trường đoạn thắp lửa tri ân cho các bà mẹ Việt Nam anh hùng khiến tôi thấy xúc động và linh thiêng", NSƯT Thanh Tâm bày tỏ.

Ca sĩ Đào Mác nói rất yêu quý những người làm trong lực lượng vũ trang cũng như bộ đội. Chính tình cảm ấy giúp anh nhập vai chiến sĩ an ninh dễ dàng. "Kịch bản, nội dung chương trình này rất có ý nghĩa giúp những nghệ sĩ trẻ thêm yêu quê hương đất nước và tự hào truyền thống cha ông", ca sĩ Đào Mác bày tỏ.

Ca sĩ Anh Thơ thể hiện "Mẹ yêu con":

