Mộc An trong lễ nhận xe chiều 27/2.

Chủ nhân giải đặc biệt cuộc thi Tiếng hát Hà Nội 2024 Nguyễn Mộc An đã chính thức nhận bàn giao ô tô điện vào chiều 27/2. Đây là một phần thưởng trong hơn 500 triệu đồng tổng giá trị giải thưởng mà nữ ca sĩ nhận được từ cuộc thi do Đài Hà Nội tổ chức.

Ca sĩ Mộc An bày tỏ: “Dù biết giải thưởng đã thuộc về mình rồi nhưng lúc này Mộc An vẫn thấy xúc động và hạnh phúc. Mộc An có giấy phép lái xe từ lâu nhưng chưa có xe và giải thưởng của Đài Hà Nội là món quà vô cùng thiết thực dành cho Mộc An. Từ nay đây sẽ là người bạn đồng hành giúp Mộc An di chuyển thuận lợi hơn, vô cùng hữu ích với Mộc An trên chặng đường hoạt động nghệ thuật cũng như trong cuộc sống.

Mộc An vô cùng cảm ơn BTC - Đài Hà Nội, Giải Đặc biệt cuộc thi Tiếng hát Hà Nội là dấu mốc quan trọng trong chặng đường làm nghề của mình. Mộc An sẽ cố gắng hơn nữa, có nhiều đóng góp hơn nữa trong thời gian sắp tới".

NSƯT Tố Nga và học trò.

Cô giáo của Mộc An - NSƯT Tố Nga cũng tới tham dự chương trình và chúc mừng học trò của mình. “Trong không khí ấm áp và xúc động này, Tố Nga rất vui mừng khi chứng kiến Mộc An chạm đến thành quả mà cả cô và trò đều nỗ lực và mong muốn thời gian vừa qua.



Đài Hà Nội thực sự đã ghi nhiều dấu ấn quan trọng trong lòng những người yêu nhạc, đặc biệt những khán giả yêu mến theo dõi cuộc thi Tiếng hát Hà Nội 2024. Cuộc thi tổ chức chuyên nghiệp, chỉn chu, là nơi các bạn được thể hiện tài năng, tỏa sáng, giành những giải thưởng giá trị và vươn tới những cơ hội tốt đẹp hơn trong sự nghiệp. Rất nhiều bạn trẻ hiện giờ đã hướng tới và mong muốn tham dự sân chơi này của Đài Hà Nội. Cảm ơn BTC đã cho Tố Nga cơ hội đồng hành cùng cuộc thi Tiếng hát Hà Nội và đồng hành cùng Mộc An trong những khoảnh khắc đặc biệt này”.

Cuộc thi Tiếng hát Hà Nội 2024 do Đài Hà Nội tổ chức có hơn 700 thí sinh đăng ký tham gia, trải qua nhiều vòng thi với sự lựa chọn khắt khe của các giám khảo như nhạc sĩ Đức Trịnh - Chủ tịch Hội nhạc sĩ Việt Nam; NSND Quang Vinh - Chủ tịch Hội Âm nhạc Hà Nội, NSND Quốc Hưng - Phó Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, NSND Mai Hoa, NSND Thanh Lam, NSND Tấn Minh, ca sĩ Anh Thơ, NSƯT Quang Hào, nhạc sĩ Giáng Son, ca sĩ Khánh Linh…

Đại diện BTC trao thưởng cho Mộc An.

Cuộc thi Tiếng hát Hà Nội 2025 dự kiến sẽ khởi động sớm với rất nhiều điểm mới về format, cách thức tổ chức. Tiếng hát Hà Nội 2025 sẽ mở rộng quy mô toàn quốc, thậm chí cả những thí sinh từ ngoại quốc.

Nguyễn Mộc An biểu diễn tại đêm chung kết Tiếng hát Hà Nội:

Ảnh: BTC