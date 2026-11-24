"Tôi nghĩ cũng đến lúc 'thầy già con hát trẻ', hình ảnh người nghệ sĩ bước lên sân khấu khi không còn được lung linh nữa sẽ nhường sân khấu lại cho các bạn trẻ" – Việt Hoàn bộc bạch.

Từng được mệnh danh là một trong "tam ca nhạc đỏ" lừng lẫy của làng nhạc Việt, ở tuổi 60, NSƯT Việt Hoàn không còn đặt nặng chuyện hào quang hay những sân khấu hoành tráng. Dịp sinh nhật năm nay, nam nghệ sĩ quyết định tổ chức một đêm nhạc ấm áp Lời những yêu thương - 40 năm một hành trình ca hát lúc 20h ngày 26/11 tại Hà Nội để gửi lời tri ân gửi đến bạn bè và những khán giả đã luôn yêu thương, đồng hành cùng anh suốt chặng đường dài.

Từng có thời điểm chia sẻ với báo chí về dự định dừng chân ở cột mốc 60 tuổi, thế nhưng đến hiện tại, khán giả vẫn thấy NSƯT Việt Hoàn miệt mài cống hiến. Lý giải về điều này với phóng viên VietNamNet, nam nghệ sĩ cho biết "giải nghệ" với anh là sự chủ động dừng lại việc tự đứng ra tổ chức các đêm nhạc cá nhân quy mô lớn.

Việt Hoàn chia sẻ hình ảnh của người nghệ sĩ bước lên sân khấu khi không còn được lung linh nữa sẽ nhường sân khấu lại cho các bạn trẻ.

"Tôi nghĩ cũng đến lúc 'thầy già con hát trẻ', hình ảnh của người nghệ sĩ bước lên sân khấu khi không còn được lung linh nữa thì sẽ nhường sân khấu lại cho các bạn trẻ" – Việt Hoàn bộc bạch.

Tuy nhiên, anh khẳng định nếu khán giả vẫn còn yêu mến, những chương trình nghệ thuật vẫn cần tiếng hát, anh sẵn sàng tham gia với tư cách khách mời. Với anh, sự chủ động là biết dừng lại đúng lúc, còn sự "thụ động dễ thương" trong nghề chính là luôn hết mình để chiều lòng khán giả.

Đêm diễn hội tụ những người đồng nghiệp, những người bạn thân nhất của NSƯT Việt Hoàn như: Đăng Dương, Lan Anh, Trọng Tấn, Anh Thơ, Ngọc Nguyễn, Lê Minh Sơn, Việt Thi, Hương Ly, Phi Long, nghệ sĩ violin Trịnh Minh Hiền và MC Phí Linh. Giám đốc âm nhạc Lưu Hà An và nhạc sĩ Huyền Trung cũng là những người bạn thân thiết nhiều năm của anh. Đặc biệt, sân khấu còn có sự xuất hiện của Việt Thi - con gái nam ca sĩ.

Đặc biệt, Việt Hoàn sẽ có màn trình diễn nhạc kịch lấy cảm hứng từ tác phẩm kinh điển Romeo và Juliet. Anh sẽ thể hiện bài hát bằng tiếng Anh - phần lời mà nhạc sĩ Phạm Duy chưa phổ nhạc sang tiếng Việt. Tiết mục được dàn dựng theo hình thức trích đoạn nhạc kịch, hứa hẹn mang đến một không gian sân khấu giàu cảm xúc.

"Khán giả sẽ được gặp một Romeo đẹp trai và Juliet xinh đẹp, có những nụ hôn nồng cháy ngay giữa sân khấu để khán giả chiêm ngưỡng" - Việt Hoàn bật mí.

Việt Hoàn đã ngộ ra rằng, có những điều đau khổ, có những niềm vui, hạnh phúc cũng đến nhưng tất cả rồi cũng sẽ qua đi.

Lời những yêu thương không chỉ tái hiện hành trình ca hát 40 năm của Việt Hoàn qua những ca khúc đã gắn liền với tên tuổi anh mà còn là sân khấu để anh thực hiện những khát vọng nghệ thuật từng ấp ủ nhưng chưa từng dám thử nghiệm trước công chúng. Nam nghệ sĩ tiết lộ sẽ thử sức với những ca khúc bằng tiếng Anh, tiếng Latinh và tiếng Nga - những tác phẩm mà trước đây anh từng mơ ước được hát nhưng chưa đủ tự tin để trình diễn.

"Đến tuổi mà trước khi nghỉ, tôi sẽ phải cố gắng để hoàn thành nó bằng được, giống như vượt lên chính mình. Tôi thấy đây cũng là điều để thỏa mãn tình yêu nghệ thuật của bản thân. Tôi được hát những gì mình thích, được thể hiện những suy nghĩ trong lòng mình" - NSƯT Việt Hoàn tâm sự.

Nam nghệ sĩ muốn gửi gắm thông điệp, truyền cảm hứng cho mọi người cuộc đời này, yêu thương mới là điều đáng lưu giữ nhất. Con người ta sinh, lão, bệnh, tử, mọi thứ ắt hẳn phải đến. Có những điều đau khổ, có những niềm vui, hạnh phúc cũng đến nhưng tất cả rồi cũng sẽ qua đi. Khi giác ngộ ra tất cả mọi thứ rồi sẽ phải đến như thế mình không việc gì phải sợ hãi cả.

"Tam ca nhạc đỏ" Việt Hoàn - Trọng Tấn - Đăng Dương hoà giọng

Ảnh: NVCC