NSND Lê Khanh: Văn hóa là hàng hóa đặc biệt làm giàu cho đất nước

NSND Lê Khanh bày tỏ niềm xúc động sâu sắc trong ngày 24/11 - Ngày Văn hóa Việt Nam. Nữ nghệ sĩ cho rằng đây là một ngày vô cùng ý nghĩa đối với toàn xã hội và đặc biệt thiêng liêng đối với những người đang ngày đêm cống hiến trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật.

Theo nữ nghệ sĩ, văn hóa là những giá trị tinh túy nhất còn đọng lại sau khi tất cả mọi thứ khác đã mất đi hoặc qua đi. Việc dành riêng 1 ngày trọng đại để cả nước cùng nghỉ ngơi, hướng về văn hóa cho thấy đây không chỉ là ngày hội của riêng giới văn nghệ sĩ mà là lời khẳng định mạnh mẽ của toàn xã hội về giá trị và vai trò không thể thiếu của nền tảng văn hóa trong mọi lĩnh vực của đời sống con người.

NSND Lê Khanh

Nhớ lại một hội thảo quan trọng cách đây khoảng 2 năm, NSND Lê Khanh chia sẻ bản thân từng rất xúc động khi nghe khái niệm coi lĩnh vực văn hóa là một "loại hàng hóa đặc biệt". Cách nhìn nhận này cho thấy sự coi trọng song hành cả hai giá trị cốt lõi. Một mặt, văn hóa vẫn giữ nguyên vai trò là nền tảng chung về tri thức, sự hiểu biết, là sợi dây kết nối con người qua phong tục tập quán, cách ứng xử hay ngoại giao từ phạm vi gia đình, xã hội cho đến quốc tế. Mặt khác, văn hóa còn được nhìn nhận như một nền tảng kinh tế, là dòng điện tải vật chất và trở thành động lực quan trọng để phát triển đất nước.

Nhìn lại chặng đường lịch sử, nữ nghệ sĩ tự hào khi văn hóa Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh của mình trong những năm tháng chiến tranh khốc liệt. Từ những câu hò, điệu hát mang tinh thần "tiếng hát át tiếng bom" cho đến tiếng cười lạc quan giữa gian khổ, văn hóa đã len lỏi vào từng ngõ ngách, tiếp thêm sức mạnh để dân tộc vượt qua ngần ấy cuộc chiến một cách ngoan cường và khiến cả thế giới phải nể phục.

NSND Lê Khanh bày tỏ niềm hân hoan khi giờ đây, vị thế của văn hóa đã thực sự được nâng tầm và tôn vinh xứng đáng bằng một ngày lễ chung của dân tộc. Nữ nghệ sĩ gửi gắm nhiều kỳ vọng vào thế hệ trẻ hôm nay sẽ biết kế thừa, phát huy và vận dụng linh hoạt những giá trị văn hóa đặc sắc ấy để vừa làm đẹp cho đời sống tinh thần, vừa làm giàu mạnh cho quê hương, đất nước.

Trong ngày này, nữ nghệ sĩ cho biết sẽ cùng gia đình xuống đường hòa chung vào niềm hân hoan hưởng thụ văn hóa nghệ thuật của người dân cả nước.

NSND Thanh Hoa: Văn hóa chính là nhân cách của con người Việt Nam

NSND Thanh Hoa

Từ niềm vui của người nghệ sĩ được sống trọn với đam mê, NSND Thanh Hoa trải lòng về ý nghĩa cốt lõi của Ngày Văn hóa Việt Nam. Theo bà, văn hóa không đơn thuần chỉ gói gọn trong đàn ca, thơ phú hay nhạc họa mà sâu xa hơn, văn hóa chính là nhân cách của con người Việt Nam. Khi xã hội tôn vinh Ngày Văn hóa Việt Nam cũng là lúc mỗi người tự nhắc nhớ về cội nguồn của nhân cách, từ cách ứng xử tử tế giữa người với người cho đến ý thức trách nhiệm với cộng đồng. Nhìn nhận thực tế xã hội đang trên đà phát triển, nữ nghệ sĩ kỳ vọng những giá trị đích thực của văn hóa sẽ ngày càng thấm sâu, giúp con người thấu hiểu, yêu thương nhau hơn và tạo nên một xã hội trật tự, văn minh.

Trong dòng chảy văn hóa ấy, NSND Thanh Hoa đặc biệt đề cao sức mạnh kỳ diệu của âm nhạc. Bà tin rằng âm nhạc chính là phương tiện lan tỏa nhanh nhất và chạm đến trái tim sâu sắc nhất để khẳng định vị thế của người Việt trên bản đồ thế giới. Một trang sử dày có thể cần nhiều thời gian để đọc và thấu hiểu nhưng đôi khi chỉ cần một giai điệu cất lên, bạn bè quốc tế đã có thể cảm nhận trọn vẹn tình yêu của người Việt dành cho lãnh tụ, hay thấy được vẻ đẹp hào hoa của Hà Nội – Thủ đô hiếm hoi trên thế giới được ngợi ca nhiều đến thế qua các tác phẩm nghệ thuật. Âm nhạc không chỉ lưu giữ ký ức mà còn là cột mốc đánh dấu từng thời kỳ chuyển mình của đất nước.

Suốt 60 năm bền bỉ cống hiến cho nghệ thuật, truyền tải biết bao ca khúc đi cùng năm tháng, NSND Thanh Hoa luôn tâm niệm tiếng hát của mình là một phần của dòng chảy văn hóa dân tộc. Với bà, văn hóa Việt Nam sẽ luôn trường tồn, luôn soi đường và mãi là cốt cách, là niềm kiêu hãnh của con người Việt Nam qua bao thế hệ.

Tối 24/11, NSND Thanh Hoa vui mừng vì sẽ được cùng với thế hệ trẻ biểu diễn trong concert quốc gia Muôn sắc Việt Nam để chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam.

NSƯT Việt Hoàn: Ngày Văn hóa Việt Nam là khoảng lặng để mỗi người tự soi chiếu

NSƯT Việt Hoàn

Là giọng ca gắn liền với dòng nhạc cách mạng và những ca khúc mang âm hưởng dân gian trữ tình, NSƯT Việt Hoàn luôn dành tình yêu sâu nặng cho các giá trị văn hóa cội nguồn. Theo nam nghệ sĩ, việc có một ngày tôn vinh văn hóa dân tộc không chỉ mang ý nghĩa nhắc nhớ về truyền thống lịch sử hào hùng mà còn là khoảng lặng cần thiết để mỗi người tự soi chiếu lại mình giữa nhịp sống hiện đại hối hả. Anh cho rằng văn hóa chính là sợi dây vô hình nhưng bền chặt nhất kết nối quá khứ với hiện tại, tạo nên sức mạnh nội sinh giúp dân tộc đứng vững trước mọi biến động.

NSƯT Việt Hoàn bày tỏ niềm trăn trở trước sự du nhập ồ ạt của các trào lưu giải trí mới. Anh nhận định, hội nhập là xu thế tất yếu nhưng hòa nhập chứ không hòa tan. Người nghệ sĩ, đặc biệt là thế hệ trẻ, cần biết chắt lọc tinh hoa thế giới để làm giàu thêm cho nghệ thuật nước nhà, đồng thời phải giữ được cái gốc Việt Nam trong từng giai điệu, ca từ. Với riêng mình, mỗi lần đứng trên sân khấu cất cao tiếng hát về quê hương, đất nước, anh luôn tâm niệm bản thân đang làm nhiệm vụ của một người truyền lửa, giúp khán giả thêm yêu và tự hào về mảnh đất mình đang sống.

NSƯT Việt Hoàn kỳ vọng tinh thần của Ngày Văn hóa Việt Nam sẽ không chỉ dừng lại ở các hoạt động bề nổi trong một ngày lễ mà sẽ thấm sâu vào nếp nghĩ, cách ứng xử hàng ngày của mỗi công dân. Khi văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc, đất nước sẽ có thêm động lực mạnh mẽ để phát triển bền vững và vươn tầm quốc tế.

Ảnh: FBNV