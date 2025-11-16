NSƯT Việt Hoàn khởi xướng và dàn dựng đêm nhạc Mùa của yêu thương, diễn ra tối 29/11 tại Nhà hát Âu Cơ mang đến cho khán giả những trải nghiệm âm nhạc giàu cảm xúc và lan tỏa thông điệp gắn kết yêu thương.

Chia sẻ với PV VietNamNet, ca sĩ Việt Hoàn cho biết trong cuộc sống, ai cũng cần sự yêu thương, cho đi và nhận lại cũng là giá trị đẹp đẽ nhất của con người. Sau đổ vỡ hôn nhân, anh nhận ra bản thân vẫn còn những điều chưa trọn vẹn, cần bao dung và yêu thương hơn với người thân. Theo Việt Hoàn, ở bất kỳ lứa tuổi nào, con người cũng luôn cần tình yêu thương để sống tốt hơn.

Các nghệ sĩ tham gia biểu diễn đêm nhạc "Mùa của yêu thương".

NSƯT Việt Hoàn cho biết, Mùa của yêu thương là hành trình nghệ thuật được xây dựng như một câu chuyện cảm xúc, nơi các nghệ sĩ gặp gỡ, tri ân và cùng kể về tình anh em, tình bạn, tình đồng nghiệp cũng như những yêu thương giản dị trong cuộc sống.

Mỗi tiết mục sẽ là một mảnh ghép cảm xúc được thể hiện qua những kỷ niệm, sự đồng hành và mối gắn bó thân tình giữa các nghệ sĩ. Thông điệp xuyên suốt của chương trình - yêu thương là điều còn lại sau tất cả, được thể hiện một cách tinh tế qua không gian âm nhạc ấm áp.

Chương trình quy tụ dàn nghệ sĩ có mối quan hệ thân thiết với NSƯT Việt Hoàn như NSƯT Thanh Tâm, ca sĩ Lê Việt Anh, Thu Hường, Hoàng Hà Cương, Huyền Quân... Đảm nhận vai trò đạo diễn âm nhạc là nhạc sĩ Dương Trường Giang.

NSƯT Việt Hoàn thể hiện "Nắng ấm quê hương"