Phim Sức bật trái tim của đạo diễn Khoa Nguyễn vừa tổ chức lễ khai máy tại TPHCM. Theo ê-kíp, đây là lần đầu tiên môn thể thao biểu diễn Lân Sư Rồng được đưa lên màn ảnh rộng.

Các diễn viên trẻ đảm nhận vai chính như Võ Hoài Anh, Anh Tú Wilson, Thiện Nhân. Họ trải qua quá trình tập luyện thể lực cường độ cao cùng các nghệ nhân và chuyên gia.

Dàn diễn viên và ê-kíp phim trong buổi khai máy.

Theo yêu cầu của đạo diễn, các diễn viên không chỉ diễn xuất, mà phải thực sự sống, thở và vận động với cường độ của một vận động viên Lân Sư Rồng thực thụ.

Bên cạnh lứa trẻ, phim quy tụ dàn diễn viên gạo cội như NSND Trịnh Kim Chi, NSƯT Võ Hoài Nam, Kiều Trinh, Ngọc Nga, Ngọc Tưởng, Băng Châu… Diễn viên Mai Thu Huyền không chỉ tham gia diễn xuất mà còn đảm nhận vai trò Giám đốc sản xuất.

Đây cũng là lần đầu tiên NSƯT Võ Hoài Nam và con gái Võ Hoài Anh cùng đóng chung trong dự án điện ảnh. Trước đó, Võ Hoài Anh có dự án phim đầu tiên là Hoa sữa về trong gió chiếu năm 2024.

Lần đầu tiên NSƯT Võ Hoài Nam và con gái Võ Hoài Anh đóng chung phim điện ảnh.

Võ Hoài Anh sinh năm 2005, là con gái lớn của NSƯT Võ Hoài Nam. Hiện cô là sinh viên Khoa Âm nhạc Ứng dụng - Trường Đại học Thăng Long nhưng cơ duyên rẽ hướng đóng phim.

Nam diễn viên từng chia sẻ, trong 4 con, Hoài Anh gần gũi hay trò chuyện với bố nhất. Anh thường đăng hình con hát, nhảy lên trang cá nhân. Việc cả 2 bố con hợp tác trong dự án điện ảnh nhận nhiều sự chú ý của khán giả.

Đạo diễn Khoa Nguyễn cho biết phim phản chiếu những mâu thuẫn điển hình của thanh thiếu niên Việt Nam hiện đại: Giữa cái tôi cá nhân và sự kỳ vọng của gia đình, giữa việc chạy theo xu hướng và gìn giữ bản sắc.

Diễn viên Kathy Uyên cùng khách mời nghệ sĩ đến chúc mừng đoàn phim.

“Họ dám dấn thân, dám vấp ngã và quan trọng nhất là trưởng thành thông qua sự kết nối. Người trẻ sẽ nhận ra, thành công bền vững nhất là khi ta biết cách tiến lên cùng sự ủng hộ của gia đình và đồng đội”, đạo diễn chia sẻ.

Không dừng lại ở những màn biểu diễn phục vụ lễ hội thông thường, phim khai thác sâu vào thế giới của những vận động viên Lân Sư Rồng chuyên nghiệp.

Tại đây, bộ môn đòi hỏi sự kết hợp giữa thể lực, kỹ thuật chuẩn xác và sự ăn ý tuyệt đối của đồng đội.

Buổi khai máy phim "Sức bật trái tim"

Ngọc Mai

Ảnh, clip: ĐPCC