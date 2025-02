Năm 2024, Văn Thành Công định cư với gia đình tại Mỹ và giành học bổng tại Trường Parsons Fashion Industry Essentials New York.

NTK Văn Thành Công.

“New York là một trong các thủ đô thời trang thế giới mà hiện nay đang mở rộng cho các NTK từ châu Á phát triển như Alexander Wang, Phillip Lim. Đây là cơ hội cho tôi quay lại cập nhật kiến thức và nâng cao học thuật của mình”, Văn Thành Công bày tỏ.

Trong thời gian đầu rời khỏi Việt Nam, NTK đã “quay cuồng” với việc bắt đầu học hỏi mọi thứ ở Mỹ. Sáng anh đi học, chiều đi làm thêm và tối luyện ngôn ngữ online và không quên theo dõi, hỗ trợ các NTK trẻ ở Việt Nam.

Văn Thành Công chia sẻ, cuộc sống ở Mỹ khác biệt hoàn toàn với Việt Nam nên những ngày đầu anh bị sốc.

"Ở Việt Nam chỉ cần bước ra đường là ăn sáng, trưa, chiều tối đều có nhiều hàng quán lựa chọn nhưng ở Mỹ nhà hàng 10 giờ mới mở cửa nên tôi phải tự học cách nấu ăn như một sinh viên xa nhà thực thụ. Tôi cũng học lái xe vì nếu đi taxi sẽ rất đắt. Tôi giao tiếp cơ bản bằng tiếng Anh nhưng khi tiếp xúc với đất nước đa sắc tộc, đa dạng về văn hóa và khẩu âm như Mỹ, tôi phải chịu khó học lại, một số từ không hiểu hết nên như vịt nghe sấm", NTK Văn Thành Công kể.

Thiết kế của Văn Thành Công ảnh hưởng nhiều từ ông ngoại.

NTK Văn Thành Công cho biết chịu ảnh hưởng sâu sắc nền văn hóa phương Đông, từ ông ngoại của mình. Sống xa bố mẹ từ nhỏ, Văn Thành Công được ông bà ngoại chăm sóc. Ông ngoại là người ảnh hưởng từ Nho giáo nên coi trọng kiến thức, từ bé đã đưa cho Văn Thành Công rất nhiều sách, đặc biệt văn học.

Ông ngoại cũng ảnh hưởng sâu sắc đến phong cách thiết kế của Văn Thành Công sau này. NTK cho biết, phong cách ăn mặc của anh ngày hôm nay đều do ông chỉ dẫn và dạy dỗ. Đến giờ Văn Thành Công có cả một bộ sưu tập áo dài the lĩnh của Việt Nam là do niềm yêu thích của ông truyền lại.

Nhà thiết kế mong muốn trở thành niềm tự hào của thời trang Việt ra thế giới và luôn sẵn sàng chờ đợi cơ hội trình làng bộ sưu tập mới nhất của mình tại Tuần lễ thời trang New York.

Ảnh: FBNV