Ngày 14/11, tờ KPI News đưa tin nữ ca sĩ Jessica Jung - cựu thành viên nhóm nhạc Girls’ Generation đang vướng vào một vụ kiện hợp đồng trị giá khoảng 13,1 triệu nhân dân tệ (tương đương 48 tỷ đồng) tại Trung Quốc.

Theo các nguồn tin từ Sina và nhiều báo Trung Quốc, Tòa án Nhân dân khu Yuhang (Hàng Châu) đã công khai văn bản kiện tụng từ ngày 18/3. Trong đó, 2 công ty Hangzhou Xuanbu Network Technology và Fuzhou Hesanlin yêu cầu Jessica cùng công ty Fuzhou Hesanlin hoàn trả 10 triệu nhân dân tệ tiền ứng trước, 3 triệu nhân dân tệ tiền phạt vi phạm hợp đồng và 100 nghìn nhân dân tệ chi phí luật sư. Do các bên không nhận được thông báo trực tiếp về tiến trình vụ án, tòa án quyết định công khai văn bản trên mạng.

Nữ ca sĩ Jessica Jung.

Mặc dù thông tin tòa án được đăng từ tháng 3, nhưng phải đến tháng 11, thông tin này mới lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội Trung Quốc, gây bất ngờ cho công chúng và người hâm mộ. Phiên tòa sơ thẩm đã diễn ra vào ngày 19/8, tuy nhiên kết quả chính thức chưa được công bố.

Trước làn sóng tin đồn, Jessica đã đăng tải trên Weibo vào ngày 13/11, gọi vụ việc là “cuộc tấn công ác ý nhắm vào nghệ sĩ” và kêu gọi người hâm mộ không tin hay chia sẻ thông tin sai lệch. Công ty quản lý Coridel Entertainment cũng khẳng định sẽ dùng các biện pháp pháp lý để bảo vệ Jessica khỏi các tin đồn và hành vi công kích trực tuyến, dù cả 2 bên không công khai chi tiết cụ thể.

Jessica sinh năm 1989, ra mắt cùng Girls’ Generation năm 2007 và nhanh chóng trở thành gương mặt nổi bật của nhóm. Năm 2014, cô rời nhóm để tập trung phát triển thương hiệu thời trang riêng Blanc & Eclare và các hoạt động tại Trung Quốc.

Bên cạnh sự nghiệp ca hát, Jessica còn thử sức trong diễn xuất, tham gia nhạc kịch và phim truyền hình. Năm 2015, cô chính thức chấm dứt hợp đồng với SM Entertainment và ký hợp đồng với Coridel Entertainment vào năm 2016, trước khi ra mắt album solo đầu tay With Love, J.

Nữ ca sĩ trình diễn ca khúc "God is a Woman":