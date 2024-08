Rihanna vừa tung loạt ảnh nóng bỏng quảng cáo cho bộ sưu tập đồ nội y Savage X Fenty của mình. Không chỉ là nhà sáng lập thương hiệu, Rihanna luôn gây chú ý vì tự làm mẫu quảng cáo cho chính các thiết kế của thương hiệu Savage X Fenty. Bộ ảnh nào cũng sexy nghẹt thở bởi nữ ca sĩ 36 tuổi luôn khoe đường cong ngồn ngộn của mình.

Trong loạt ảnh mới nhất, Rihanna tiếp tục "đốt mắt" người nhìn trong loạt nội y ren màu đen siêu gợi cảm. Nữ ca sĩ tạo dáng quyến rũ trong các shoot hình tập trung vào đường cong nghẹt thở của Rihanna. Cô được nhận xét càng có tuổi càng mặn mà và thu hút. Thậm chí việc nữ ca sĩ sắp làm mẹ càng khiến cô trông gợi cảm hơn. Rihanna cũng rất tự tin khoe chiếc "bụng bầu đáng yêu" của mình.

Tuy vậy, một số fan cho rằng Rihanna nên tiết chế hơn trong việc khoe thân và tập trung hơn vào âm nhạc, việc cô ra album quan trọng hơn là ra mắt đồ lót mới.

Rihanna sinh năm 1988, sở hữu khối tài sản 1,4 tỷ USD theo thống kê của Forbes. Cô kiếm bộn tiền nhờ việc kinh doanh sản phẩm làm đẹp mà chủ yếu nhờ thương hiệu mỹ phẩm Fenty Beauty với doanh thu 602,4 triệu USD trong năm 2023, theo số liệu từ Statista.

Rihanna nổi tiếng với các bản hit: Love the Way You Lie, We Found Love, Diamonds, Umbrella và gần đây nhất là Lift Me Up - ca khúc được đề cử Oscar 2023 trong bom tấn Black Panther: Wakanda Forever.

Video quảng bá đồ lót siêu gợi cảm của ca sĩ tỷ phú Rihanna:

An Na - Theo DailyMail