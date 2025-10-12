Ngày 12/10, tờ Shukan Bunshun đưa tin nữ diễn viên Ryoko Yonekura (50 tuổi) đang bị Cục Kiểm soát Ma túy khu vực Kanto - Shin’etsu (thuộc Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản) điều tra vì nghi tàng trữ chất cấm.

Theo nguồn tin, cơ quan chức năng nhận được thông báo Ryoko đã sử dụng ma túy vào tháng 6, sau đó khám xét căn hộ riêng của cô ở Tokyo vào ngày 20/8 - nơi cô sống cùng bạn trai là vũ công người Argentina và thu giữ một số chất nghi là ma túy.

Thông tin này khiến dư luận Nhật Bản xôn xao, đặc biệt khi Ryoko đột ngột hủy hàng loạt sự kiện lớn trong tháng 9 và 10 với lý do “sức khỏe không ổn định”.

Nữ diễn viên Ryoko Yonekura.

Trước đó, Ryoko từng công khai mắc chứng rò rỉ dịch não tủy - căn bệnh hiếm gặp gây đau đầu, mất thăng bằng và mệt mỏi kéo dài. Cô cũng từng rút khỏi vở nhạc kịch Chicago năm 2022 do gặp vấn đề về cột sống. Vì vậy, công chúng ban đầu cho rằng lý do tạm dừng công việc là do sức khỏe cho đến khi vụ điều tra ma túy được hé lộ.

Hiện tại, Ryoko và công ty quản lý vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức. Tuy nhiên, truyền thông Nhật Bản lo ngại vụ việc có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến bộ phim Angel Flight: The Movie - dự án mà cô đóng vai chính, dự kiến ra mắt toàn cầu ngày 13/2/2026.

Một nguồn tin trong ngành chia sẻ với Shukan Bunshun: “Đây là dự án được đầu tư với số tiền lớn và Ryoko là linh hồn của bộ phim. Nếu vụ điều tra khiến lịch phát hành bị hoãn hoặc hủy, thiệt hại về tài chính và danh tiếng sẽ rất lớn”.

Ryoko Yonekura sinh năm 1975, bắt đầu sự nghiệp với vai trò người mẫu trước khi chuyển hướng sang diễn xuất. Cô nổi tiếng qua vai bác sĩ Michiko Daimon trong loạt phim Doctor-X và là người lồng tiếng Nhật cho một số nhân vật trong "Vũ trụ Điện ảnh Marvel".

Ryoko xuất hiện tại một sự kiện:

Ảnh, Video: Oricon News