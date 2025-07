Ngày 14/7, tờ News Az đưa tin nữ diễn viên Kang Seo Ha đã trút hơi thở cuối cùng vào chiều 13/7 sau khi tình trạng sức khỏe chuyển biến xấu trong đợt hóa trị lần 2. Gia đình xác nhận cô qua đời sau thời gian kiên cường chiến đấu với bệnh tật.

Nữ diễn viên vẫn làm việc chăm chỉ trên phim trường trong những ngày cuối đời.

Nữ diễn viên Kang Seo Ha.

Sự ra đi của Kang Seo Ha khiến bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ không khỏi đau buồn. Một người bạn của cô đã chia sẻ trên mạng xã hội: “Dù phải chịu đựng nhiều đau đớn, cô ấy luôn nghĩ cho người khác. Mấy tháng nay không ăn được gì tử tế nhưng vẫn cố chấp trả tiền cho bữa ăn của tôi. Cô ấy là thiên thần của tôi”.

Tang lễ của Kang Seo Ha được tổ chức tại phòng số 8, Nhà tang lễ Bệnh viện St. Mary’s, Đại học Công giáo Hàn Quốc (Seoul). Lễ đưa tang sẽ diễn ra vào lúc 7h40 sáng 16/7, sau đó cô sẽ được an táng tại nghĩa trang gia đình ở Ham-an, tỉnh Nam Gyeongsang.

Tốt nghiệp Đại học Nghệ thuật Quốc gia Hàn Quốc, Kang Seo Ha bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 2012 qua MV Far away của nhóm Brave Guys. Cô từng gây chú ý với vai diễn trong loạt phim Đội thám tử trường nữ sinh Seonam và tiếp tục ghi dấu ấn với các tác phẩm truyền hình như Hoa trong ngục, First love again, Through the waves...

Hình ảnh xinh đẹp, đầy năng lượng của nữ diễn viên trên phim trường.

Từ năm 2023, Kang Seo Ha ký hợp đồng với Insight MCN – công ty sản xuất của vở nhạc kịch Those days.

Kang Seo Ha trong một buổi phỏng vấn:

Nguồn: News Az