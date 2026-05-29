Camila Mendes, nữ diễn viên người Mỹ sinh năm 1994 đang trong chiến dịch quảng bá phim Masters of the Universe cô đóng chính ở châu Âu. Người đẹp mới đây gây chú ý khi diện chiếc váy lụa mỏng manh lên thảm đỏ sự kiện ở London, Anh mà không mặc nội y.

Chiếc đầm mỏng manh được thiết kế hở trọn phần lưng, phía trước cắt xẻ táo bạo tới tận rốn cũng như xẻ cao tới đùi. Nữ diễn viên có 22 triệu người theo dõi trên Instagram nhận nhiều lời khen vì chiếc đầm hiệu Anna October quá sexy và khoe trọn vóc dáng.

Camila Mendes còn ghi điểm vì kết hợp trang sức ấn tượng cùng phong cách trang điểm nổi bật với kính áp tròng màu xanh đại diện cho nhân vật Teela của cô trong phim. Mái tóc bob lượn sóng của nữ diễn viên được cho là mang đến tổng thể hoàn hảo cho Camila Mendes trên thảm đỏ, giúp cô nổi bật so với dàn sao của phim.

Camila Mendes sinh năm 1994, là ca sĩ kiêm diễn viên người Mỹ. Cô ra mắt với vai Veronica Lodge trong series phim Thị trấn Riverdale (2017) mà sau đó mang về cho nữ diễn viên giải Teen Choice Award cùng năm. Camila Mendes còn góp mặt trong các phim The New Romantic (2018), Cuộc hẹn hoàn hảo (2019), Dangerous Lies (2020), Palm Springs: Mở mắt thấy hôm qua (2020) và Cam kết trả thù (2022).

