Irina Shayk tạo dáng tại Met Gala 2026
Mỹ nhân 40 tuổi Irina Shayk gây sốc khi tới sự kiện Met Gala 2026 diễn ra sáng 5/5 (giờ Việt Nam) tại Bảo tàng Metropolitan ở New York, Mỹ với chủ đề "Fashion Is Art".
Người đẹp Nga mặc váy dài màu đen trễ nải với phần trên gần như khoả thân khi mặc áo lót đính kim cương hở bạo để lộ nửa người phía trên. Set đồ hoàn thiện với đồng hồ, choker và vòng tay.
Đây là thiết kế mới nhất của Alexander Wang mà theo Irina Shayk lấy cảm hứng từ trường phái siêu thực, nơi dây xích thay thế đường may và khóa cài thay thế đường khâu, đồng hồ đóng vai trò như điểm nhấn trên cơ thể. Trang phục này giúp người đẹp sinh năm 1986 khoe khéo đường cong săn chắc được hình thành từ việc tập luyện khắc nghiệt.
Trước đó, cựu thiên thần nội y Victoria's Secret từng gây chú ý tại Met Gala 2026 với chiếc đầm lấy cảm hứng từ phong cách Hollywood cổ điển được kết bằng 84.000 viên pha lê Swarovski.
Năm nay Met Gala quy tụ hàng loạt sao đình đám với những bộ cánh lộng lẫy như: Beyonce, Nicole Kidman, Venus Williams, Anna Wintour - cựu TBT tạp chí Vogue, Blake Lively, Kim Kardashian, Madonna, Kendall Jenner, Rihanna, Kylie Jenner, Nicole Kidman, Katy Perry, Margot Robbie, Emily Blunt, Anne Hathaway, Amanda Seyfried... cùng 4 thành viên của nhóm BlackPink.
