Irina Shayk tạo dáng tại Met Gala 2026 (Nguồn: ET)

Mỹ nhân 40 tuổi Irina Shayk gây sốc khi tới sự kiện Met Gala 2026 diễn ra sáng 5/5 (giờ Việt Nam) tại Bảo tàng Metropolitan ở New York, Mỹ với chủ đề "Fashion Is Art".

Người đẹp Nga mặc váy dài màu đen trễ nải với phần trên gần như khoả thân khi mặc áo lót đính kim cương hở bạo để lộ nửa người phía trên. Set đồ hoàn thiện với đồng hồ, choker và vòng tay.

Đây là thiết kế mới nhất của Alexander Wang mà theo Irina Shayk lấy cảm hứng từ trường phái siêu thực, nơi dây xích thay thế đường may và khóa cài thay thế đường khâu, đồng hồ đóng vai trò như điểm nhấn trên cơ thể. Trang phục này giúp người đẹp sinh năm 1986 khoe khéo đường cong săn chắc được hình thành từ việc tập luyện khắc nghiệt.