Diễn viên Sydney Sweeney sinh năm 1997, nổi tiếng với những cảnh 18+ gây sốc trong phim Euphoria mùa 3. Cô cũng được biết tới với phong cách ăn mặc phóng khoáng và thường xuyên xuất hiện trong những quảng cáo siêu nóng bỏng. Mới đây cô nàng hoàn toàn khoả thân khi xuất hiện trong quảng cáo cho một nền tảng dự đoán thể thao hút triệu lượt xem nhưng cũng hứng vô số chỉ trích.

Sydney Sweeney trong quảng cáo gây sốc. Ảnh: Novig.

Nữ diễn viên đang đối mặt với làn sóng chỉ trích gay gắt vì tham gia video quảng cáo cho 1 nhà cái trong đó cô dùng nhiều dụng cụ thể thao khác nhau để che chắn những điểm nhạy cảm trên cơ thể. Tính đến thời điểm này, đoạn video đã hút hơn 1,2 triệu lượt thích trên Instagram của Sydney Sweeney.

Tuy nhiên chỉ 3 ngày sau khi quảng cáo ra mắt, lượt người theo dõi trên trang cá nhân của nữ diễn viên sụt giảm nghiêm trọng và từ 26 triệu người theo dõi hiện chỉ còn 25,8 triệu theo số liệu từ công ty Social Blade.

Đoạn quảng cáo bị cộng đồng thể thao nữ trên toàn thế giới, đặc biệt là từ các nữ vận động viên Olympic lên án dữ dội. Cựu kình ngư Olympic Ariarne Titmus, người từng 4 lần giành huy chương vàng, lên tiếng trên mạng xã hội: "Tôi không thể diễn tả được sự tức giận của mình khi xem thứ này. Đây không chỉ là một gáo nước lạnh tạt vào mặt mọi phụ nữ đã cống hiến cả đời để hoàn thiện chuyên môn mà còn phản bội mọi phụ nữ yêu thể thao vì những giá trị thực sự của nó", cô viết.

Sydney Sweeney luôn thu hút với phong cách gây sốc. Ảnh: IGNV

Vận động viên điền kinh Anh Amy Hunt cũng lên tiếng sau khi về thứ tư ở nội dung 200m tại Ultimate Championships ở Budapest, Hungary, ngày 13/9. Trong cuộc trả lời phỏng vấn với BBC, Hunt hướng về máy quay và nhắn nhủ nữ diễn viên: "Sydney Sweeney, đây mới là hình ảnh phụ nữ trong thể thao".

Về phía Sydney Sweeney, cô nói chiến dịch này đơn giản là một ý tưởng vui, bỏ qua mọi nhiễu loạn và tập trung hoàn toàn vào thể thao. Jacob Fortinsky, người sáng lập kiêm CEO của Novig, tiết lộ rằng chính nữ diễn viên - người nắm giữ cổ phần tại công ty - đã chủ động đề xuất xuất hiện khỏa thân trong chiến dịch.

Đây không phải lần đầu tiên một chiến dịch quảng cáo có sự tham gia của nữ diễn viên gây tranh cãi dữ dội. Năm ngoái, cô từng đóng chính trong một quảng cáo quần jeans gây tranh cãi bị cáo buộc là có yếu tố phân biệt chủng tộc.