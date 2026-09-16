Diễn viên Hayden Panettiere. Ảnh: IGNV

Theo PEOPLE, các đặc vụ thuộc Cơ quan thực thi pháp luật về ma túy (DEA) đã khám xét nhà của diễn viên Hayden Panettiere tại Los Angeles vào ngày 25/8, 9 ngày sau khi cô qua đời. Một nguồn tin chia sẻ với tờ PEOPLE rằng DEA đã xin được lệnh khám xét để tìm kiếm bằng chứng về các chất ma túy bất hợp pháp.

Tháng trước, một nguồn tin đã nói với PEOPLE rằng DEA đang điều tra về cái chết của Hayden Panettiere, nữ diễn viên qua đời ở Nam Carolina chỉ vài ngày trước sinh nhật lần thứ 37 của cô. Cô được phát hiện trong tình trạng bất tỉnh vào khoảng 1h50 chiều (giờ địa phương) ngày 16/8. Nhân viên y tế đã tới nhà Hayden Panettiere ngay khi nhận được cuộc gọi khẩn cấp nhưng nữ diễn viên được xác định đã tử vong.

Cảnh sát cho biết kết quả điều tra ban đầu "không cho thấy bất kỳ dấu hiệu nào của hành vi sát hại hay tình tiết nghi vấn". Ghi âm cuộc gọi đến tổng đài điều phối cho thấy cơ quan chức năng đã thảo luận về khả năng "sử dụng quá liều" và "ngưng tim" vào khoảng thời gian xảy ra sự việc.

Brian Hickerson - bạn trai của Hayden Panettiere - cùng anh trai của anh là Zach đã có mặt tại nhà riêng khi cô bị ngưng tim. Theo báo cáo của cảnh sát, Brian đã đưa cho cảnh sát túi thuốc mà Hayden Panettiere đang sử dụng.

Ngày 17/8, một nguồn tin tiết lộ với PEOPLE rằng Narcan - một loại thuốc dùng để đảo ngược nhanh chóng tác động của tình trạng khẩn cấp đe dọa tính mạng do sử dụng chất gây nghiện nhóm opioid - đã được tìm thấy tại nhà riêng của nữ diễn viên. Cùng ngày, văn phòng khám nghiệm tử thi Greenville thông báo công tác khám nghiệm tử thi đã hoàn tất và "không phát hiện thấy dấu hiệu chấn thương nào góp phần dẫn đến cái chết".

Hayden Panettiere sinh năm 1989, bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ 5 tuổi. Cô thủ vai chính trong các phim Heroes, series Nashville của ABC, Scream 4 và Scream 6. Cô qua đời để lại cô con gái 11 tuổi.

Clip báo chí đưa tin Hayden qua đời (nguồn: news)