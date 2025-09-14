Sáng 14/9, theo thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thị Thanh Thủy (SN 1970, trú tại phố Bùi Khắc Nhất, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) về hành vi trốn thuế.

Cơ quan Công an đọc lệnh khởi tố đối với bị can Lê Thị Thanh Thủy. Ảnh: CACC

Với vai trò là người đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Minh - đơn vị trực tiếp quản lý, vận hành, khai thác Chợ đầu mối nông, lâm, thủy sản Đông Hương, bà Thủy đã chỉ đạo nhân viên lập bảng kê dự toán và thu các khoản phí gồm: phí địa điểm kinh doanh, phí xe ra vào chợ, tiền điện nước, phí vệ sinh, lưu quầy… nhưng kê khai với cơ quan thuế thấp hơn số liệu doanh thu thực tế.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, công ty này đã trốn thuế, gây thất thoát ngân sách nhà nước số tiền hơn 11 tỷ đồng.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.