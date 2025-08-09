Chị Hiếu là giám đốc một công ty kiến trúc nội thất tại Hà Nội. Nhiều năm qua, chị thường xuyên lái ô tô đi công tác xa nhưng đây là lần đầu tiên chị lái xe 4.000km từ Bắc vào Nam và phía sau tay lái là 3 cô con gái (10 tuổi, 13 tuổi và 18 tuổi).

Hè năm nay, con gái lớn tốt nghiệp THPT, chuẩn bị vào đại học nên chị Hiếu muốn có chuyến đi kỷ niệm. Chuyến đi cũng nhằm mang tới mùa hè lý thú cho 2 bạn nhỏ, giúp các con gần gũi thiên nhiên thay vì loanh quanh với 4 bức tường và thiết bị điện tử.

"Vài ngày đầu, cứ lên xe là các con lăn ra ngủ, chỉ có mình tôi yên lặng lái xe và tận hưởng phong cảnh. Nhưng càng về sau, 3 bạn nhỏ càng tỏ rõ sự bất ngờ với cảnh đẹp quê hương đất nước, thích thú với trải nghiệm dân dã ở từng địa phương, trò chuyện rôm rả với mẹ về những nơi đã đi qua và sắp tới", chị Hiếu chia sẻ.

Chị Hiếu và 3 con gái ở Măng Đen

Chị Hiếu gọi chuyến đi này là hành trình của cảm hứng, không lên kế hoạch quá chi tiết và rập khuôn. Bốn mẹ con đi tới đâu sẽ đặt phòng tới đó, rồi chọn nghỉ chân 1 hoặc 2 đêm, tùy theo thời tiết, ý muốn.

"Di chuyển bằng xe riêng nên tôi ưu tiên tới các địa điểm phong cảnh thiên nhiên hoang sơ, quán ăn, quán cà phê của người địa phương. Ba bạn nhỏ sinh ra, lớn lên ở thành phố nên như 'gà công nghiệp', quen sống trong điều kiện tiện nghi.

Do đó, khi tìm kiếm nơi lưu trú, tôi chọn đa dạng từ homestay, nhà nghỉ, khách sạn… với hy vọng các con cải thiện khả năng thích nghi linh hoạt", chị Hiếu nói.

Tại làng chài Nhơn Lý (Gia Lai), 4 mẹ con thuê một căn homestay nằm sát biển, giá 800.000 đồng/đêm. Vị trí nơi đây rất đẹp nhưng bước vào phòng, 3 đứa trẻ hơi "sốc" vì quá bé và chật chội. 3 đứa trẻ có một đêm ngủ chen chúc, còn chị Hiếu thì nằm ở "tấm phản xoay người cũng sợ rơi".

"Đêm đó, giấc ngủ không trọn vẹn với âm thanh loa kéo ồn ào xung quanh nhưng khi bình minh vừa lên, 4 mẹ con đã nghe thấy tiếng bà con ngư dân rộn ràng đón thuyền đánh cá vào bờ.

Bước ra khỏi phòng là cảnh biển xinh đẹp, nước biển trong veo, không khí trong lành, khung cảnh sinh hoạt bình dị, mộc mạc mà các con chưa từng chứng kiến. Chẳng còn ai cằn nhằn về căn phòng chật chội nữa", chị Hiếu kể.

Nửa hành trình đầu tiên, 4 mẹ con rong ruổi khắp các vùng biển từ Nhật Lệ, Lăng Cô, Đà Nẵng, Nhơn Lý, Eo Gió, Tuy Hòa, Nha Trang tới Mũi Né. Từ TPHCM, chị Hiếu bắt đầu chạy xe lên các tỉnh Tây Nguyên khám phá Đà Lạt, Buôn Ma Thuột, Pleiku, Măng Đen.

Những vùng biển lúc bình minh hay hoàng hôn hút hồn mẹ con chị Hiếu

"So với quãng đường ven biển, cung đường ở các tỉnh Tây Nguyên nhiều đèo núi, khó đi hơn và lại đúng mùa mưa", chị Hiếu nói.

Từ TPHCM lên Đà Lạt, chị Hiếu lỡ chọn tuyến đường đang thi công nên rất xấu, bụi mù mịt. Những đoạn đèo cua tay áo lồi lõm, "ổ gà, ổ voi" xuất hiện liên tục mấy chục km khiến người mẹ "căng não".

Dường như cảm nhận được sự vất vả của mẹ khi cầm lái cả hành trình dài và biết ơn mẹ dành cho các con một trải nghiệm quá ấn tượng, ngày thứ 2 ở Đà Lạt, con gái cả đặt một bó hoa nhỏ xinh tặng chị Hiếu.

"Các con nói lời cảm ơn vì tôi đã đưa con đi xuyên Việt, mang đến những trải nghiệm tuyệt vời. Tôi thực sự bất ngờ và xúc động", chị Hiếu kể.

Bó hoa bất ngờ của các con khiến người mẹ ấm lòng

Những ngày ở Tây Nguyên, 4 mẹ con chủ yếu dành thời gian ở bên nhau, tận hưởng không khí mát mẻ, thưởng thức ẩm thực địa phương như bún bò, lẩu cá tầm, lợn mẹt…

Cung đường khiến gia đình mê đắm nhất trong hành trình là đèo Violak (Quảng Ngãi). Có độ cao gần 1.300m so với mực nước biển, Violak là điểm lý tưởng để săn mây, đổ đèo, ngắm cảnh đẹp như tranh vẽ.

Trong lúc chị Hiếu điều khiển xe vượt qua cung đường ngoằn ngoèo, 3 đứa trẻ sung sướng hét vang khi chứng kiến cảnh mây mù bao phủ vừa hùng vĩ, vừa nên thơ.

Khung cảnh ấn tượng từ trên đèo Violak

Trải nghiệm được mẹ con chị Hiếu yêu thích nhất là tour đón bình minh ở phá Tam Giang, Huế.

4 mẹ con theo chân ngư dân ra giăng lưới, ngắm mặt trời mọc rồi thu hoạch cá, tôm. Hải sản được mang về chòi canh dựng giữa mặt nước để nướng và thưởng thức luôn. Tour kéo dài chỉ 2,5 tiếng nhưng 3 đứa trẻ vô cùng thích thú khi được làm "ngư dân làng chài".

4 mẹ con trải nghiệm câu cá, giăng lưới ở phá Tam Giang

Chị Hiếu tính toán, chi phí cho chuyến đi 17 ngày khoảng 45 triệu đồng, trong đó tiền ăn - nghỉ khoảng 2 triệu đồng/ngày, khoảng 6 triệu tiền xăng - phí cầu đường, còn lại là tiền vé khu vui chơi, phát sinh.

Bữa sáng, 4 mẹ con thường ăn tại nơi lưu trú, trưa ăn nhẹ và thưởng thức đặc sản địa phương vào buổi tối. Những hàng quán gia đình hài lòng nhất có thể kể tới phở Khánh (đường Trần Thị Lý, Đà Nẵng), quán Chương Gà Phú Yên (Đắk Lắk),...

"Trong chuyến đi, hầu như chúng tôi không chụp hình, chỉ tập trung ngắm nhìn, cảm nhận và lưu lại ký ức tươi đẹp nhất. Trở về Hà Nội, 4 mẹ con vẫn không thấy mệt, hẹn hò nhau năm sau sẽ tiếp tục xuyên Việt", chị Hiếu tâm sự.

Ảnh: NVCC