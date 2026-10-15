Sau khi nữ giáo viên ở Gia Lai tử vong do tai nạn giao thông, gia đình đã quyết định hiến tạng của chị cho y học, trao cơ hội sống cho những bệnh nhân đang chờ ghép.

Ngày 15/10, Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia cùng các chuyên gia từ nhiều cơ sở y tế trên cả nước thực hiện phẫu thuật lấy và điều phối tạng từ người hiến chết não.

Người hiến tạng là chị P.T.A.T. (sinh năm 2004, quê xã Đak Pơ, tỉnh Gia Lai), giáo viên tiếng Anh tại một trường học trên địa bàn.

Đội ngũ chuyên gia và các y bác sĩ thực hiện phẫu thuật lấy tạng từ chị P.T.A.T. Ảnh: BVCC

Ngày 10/10, chị T. được đưa vào cấp cứu sau một vụ tai nạn giao thông trong tình trạng tổn thương nặng. Các y bác sĩ đã khẩn trương triển khai các biện pháp cấp cứu, hồi sức và điều trị tích cực nhưng không thể cứu sống người bệnh do tổn thương não quá nặng, không còn khả năng hồi phục.

Sau quy trình chẩn đoán, xác định chết não theo quy định chuyên môn, gia đình đã đưa ra quyết định hiến tặng những tạng đủ điều kiện, với mong muốn trao cơ hội sống cho những người bệnh đang chờ ghép.

Để thực hiện ca phẫu thuật, Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai phối hợp với Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia, Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện Nhi Trung ương và Bệnh viện Vinmec Times City.

Các chuyên gia, bác sĩ tiến hành hội chẩn, đánh giá chức năng các tạng, xây dựng phương án lấy, bảo quản và điều phối. Đội ngũ y bác sĩ cũng duy trì hồi sức người hiến, nhằm bảo đảm chất lượng các tạng được trao tặng.

Đây là trường hợp hiến tạng từ người chết não đầu tiên được thực hiện tại tỉnh. Việc triển khai quy trình hiến, lấy tạng ngay tại Gia Lai cũng mở ra cơ hội phát triển mạng lưới hiến mô, tạng ở khu vực Tây Nguyên, góp phần tận dụng nguồn tạng hiến và mang lại hy vọng sống cho những bệnh nhân đang chờ ghép.

Quyết định của gia đình nữ giáo viên không chỉ trao cơ hội sống cho những người bệnh mà còn lan tỏa thông điệp về tình yêu thương, lòng nhân ái và sự sẻ chia trong cộng đồng.