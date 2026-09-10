Đó là Nguyễn Hoàng Nam, sinh năm 2007, quê Phú Thọ, sinh viên năm thứ nhất lớp Truyền thông đa phương tiện.

Giữa tháng 7, một vụ tai nạn giao thông khiến Nam rơi vào tình trạng nguy kịch. Em được đưa đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) trong tình trạng nặng. Các thầy thuốc đã nỗ lực không ngừng nghỉ để giành lại sự sống cho nam sinh 19 tuổi.

Phía sau cánh cửa phòng cấp cứu khi ấy là những khoảng thời gian vợ chồng ông N.T.Đ trực chờ, không nguôi hy vọng về sự sống của cậu con trai duy nhất.

Nhưng rồi, gia đình phải đón nhận kết quả đau đớn nhất: Nam đã chết não.

Bố mẹ Nam nói lời tiễn biệt con trai duy nhất bên giường bệnh (trái) và giây phút hàng trăm sinh viên tưởng nhớ người bạn học, chiều 10/9. Ảnh: Võ Thu

PGS.TS Dương Đức Hùng, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, cho biết chính cha của Nam là người chủ động đề nghị hiến tạng của con trai để cứu những người khác. Gia đình cũng từ chối mọi khoản hỗ trợ kinh phí trong suốt quá trình điều trị.

Chiều 10/9, tại lễ tri ân ở ngôi trường Nam mới chỉ gắn bó một thời gian ngắn, ông Đ. nén nước mắt, nói lời cảm ơn các thầy cô, y bác sĩ và những người bạn của con trai.

Trong khoảnh khắc đau đớn, nghĩ đến những gia đình khác đang từng ngày chờ đợi một cơ hội sống cho người thân, vợ chồng ông Đ. đã đưa ra quyết định hiến mô, tạng của con trai.

"Có lẽ con tôi sẽ đồng ý với quyết định của bố mẹ", ông Đ. nghẹn ngào nói.

Hồi sinh cuộc đời nhiều người xa lạ

Quyết định của gia đình Nam đã giúp nhiều người khác có thêm cơ hội sống. Trong số những trường hợp được ghép tạng có hai người trẻ tuổi nhận thận và gan. Tim, giác mạc cùng một số mô, bộ phận khác của Nam cũng được trao cho một số người bệnh khác.

19 tuổi, Nam ra đi khi hành trình phía trước còn rất dài, với những ước mơ chưa kịp thực hiện. Nhưng từ quyết định của cha mẹ, một phần sự sống của em vẫn tiếp tục.

Cúi đầu tri ân nghĩa cử của gia đình học trò, cô giáo Trịnh Thị Thu Hà, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội, nghẹn ngào chia sẻ, Nam đã ra đi ở độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời, khi nhiều ước mơ, khát vọng còn dang dở. Em không còn cơ hội tiếp tục hành trình của mình, nhưng bằng nghĩa cử hiến tạng, sự sống của Nam vẫn tiếp tục trong những hình hài khác.

"Nam không còn hiện diện bên cạnh chúng ta theo cách thông thường... Bài học em để lại không có trong giáo trình, không đo bằng điểm số nhưng có sức lay động, thiêng liêng lớn lao, mang giá trị sâu sắc về tình yêu thương, chia sẻ, trách nhiệm với cộng đồng và trân trọng sự sống", cô Hà xúc động nói.