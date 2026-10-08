TPHCM I tiến gần chức vô địch giải bóng đá nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2026, sau chiến thắng ở vòng 11, trong khi Hà Nội I đánh rơi 2 điểm.

Không ngoài dự đoán, dù gặp khó khăn trước Than KSVN, nhưng nữ TPHCM I vẫn đạt mục tiêu 3 điểm, nhờ pha lập công duy nhất của…

Trong khi đó, Hà Nội I không thể thắng chủ nhà Phong Phú Hà Nam, nên đã bị Thái Nguyên T&T, đội thắng to 4-0 Hà Nội II, leo lên chiếm vị trí thứ 2 trong bảng tổng sắp, đẩy các cô gái bóng đá Thủ đô ra phía sau.

Trở lại với các cặp đấu ở vòng 11 diễn ra trong chiều tối ngày 8/10, với tổng cộng 9 bàn thắng được ghi (3 trận).

Nữ TPHCM I thẳng tiến về đích

Ở cuộc đấu giữa các nhà đương kim giữ cúp là TPHCM vs Than KSVN diễn ra khá cân bằng trong những phút đầu. Từng thua 0-2 ở lượt đi nên Than KSVN nhập cuộc thận trong, phòng ngự chặt hòng hạn chế các đường tấn công của đối thủ.

Đoàn quân của HLV Đoàn Thị Kim Chi tạo ra nhiều cơ hội, khiến hàng thủ đội khách vất vả, nhưng điều họ cần là bàn thắng mãi vẫn không đến.

Sau hiệp 1 hòa không bàn thắng, nữ TPHCM I tiếp tục tạo sức ép trước cầu môn Than KSVN và cuối cùng họ cũng tìm được cách xuyên thủng mành lưới đối phương ở phút 65, nhờ công của Thu Xuân.

Hà Nội I (áo hồng) mùa này vẫn chưa đủ khả năng để hạ bệ TPHCM I

Kết quả này (thắng 1-0 Than KSVN) đồng nghĩa, TPHCM I hiện bỏ xa Hà Nội I đến 8 điểm, đội hòa 2-2 Phong Phú Hà Nam.

Đáng chú ý, chính Hà Nam là đội mở tỷ số trước, sau pha dứt điểm của Nguyễn Thị Thương. Đến phút 30, Hải Yến đã đưa trận đấu về vạch xuất phát, gỡ hòa 1-1 cho Hà Nội I.

Sang hiệp 2, ngay phút 46, Đào Thị Ngân đã có bàn nâng tỷ số lên 2-1 cho Hà Nam, đẩy Hà Nội I tiếp tục phải rượt đuổi. Và Hải Yến một lần nữa là người ‘giải cứu’ cho đội nhà, với cú đúp trong ngày, gỡ hòa 2-2.

Đánh rơi 2 điểm trước Hà Nam, Hà Nội I (20 điểm) không chỉ bị TPHCM I (28 điểm) bỏ xa (8 điểm), mà còn rơi xuống vị trí thứ 3, bởi ở trận đấu sau đó, Thái Nguyên thắng giòn 4-0 Hà Nội I, có được 21 điểm lên xếp thứ nhì.

Kết quả cụ thể:

TPHCM I 1-0 Than KSVN

PP Hà Nam 2-2 Hà Nội I

Thái Nguyên T&T 4-0 Hà Nội II