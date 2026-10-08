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CAHN bắt đầu hành trình tại bảng B Cúp CLB Đông Nam Á 2026/27 bằng chuyến làm khách trên sân của Lion City Sailors FC. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng lực lượng được đánh giá cao hơn đối thủ, đoàn quân HLV Polking đặt mục tiêu giành trọn vẹn 3 điểm. Ở lần chạm trán gần nhất trên sân Hàng Đẫy, đại diện Việt Nam thắng đậm Lion City với tỷ số 5-0. Leo Artur lập hat-trick, trong khi Đình Bắc và Văn Đô cũng ghi bàn.

Trong khi đó, Lion City Sailors FC là đương kim vô địch giải VĐQG Singapore (Singapore Premier League). Đội bóng của HLV Mark Jackson khởi đầu mùa giải mới với 3 trận đấu, trong đó thắng trước Tampines Rovers FC, trước khi lần lượt hòa Hougang United FC và BG Pathum United FC ở AFC Champions League Two (Cúp C2 châu Á).

Dù được đánh giá cao hơn nhưng CAHN gặp rất nhiều khó khăn, thậm chí còn bị đối thủ ép sân. Bước ngoặt của trận đấu ở phút 45+1, Leo Artur nhận đường chuyền của đồng đội, sút tung lưới Lion City Sailors.

Sang hiệp 2, HLV Polking tung Đình Bắc, Quang Hải và Thành Long vào sân, nhưng CAHN vẫn thi đấu rất vất vả mới bảo toàn được tỷ số, qua đó giành 3 điểm trong trận ra quân Cúp CLB Đông Nam Á 2026/27.

Đội hình xuất phát:

Lion City Sailors: Aznar, Datkovic, Nakamura, Mance, Harun, Song Ui Yong, Ryhan Stewart, Phaeton, Haag, Wright, Costa

CAHN: Nguyễn Filip, Văn Hậu, Mauk, Artur, Văn Phương, Sabater, Adou Minh, Putros, Alan, Văn Đô, Perea