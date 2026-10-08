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CAHN bắt đầu hành trình tại bảng B Cúp CLB Đông Nam Á 2026/27 bằng chuyến làm khách trên sân của Lion City Sailors FC. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng lực lượng được đánh giá cao hơn đối thủ, đoàn quân HLV Polking đặt mục tiêu giành trọn vẹn 3 điểm. Ở lần chạm trán gần nhất trên sân Hàng Đẫy, đại diện Việt Nam thắng đậm Lion City với tỷ số 5-0. Leo Artur lập hat-trick, trong khi Đình Bắc và Văn Đô cũng ghi bàn.
Trong khi đó, Lion City Sailors FC là đương kim vô địch giải VĐQG Singapore (Singapore Premier League). Đội bóng của HLV Mark Jackson khởi đầu mùa giải mới với 3 trận đấu, trong đó thắng trước Tampines Rovers FC, trước khi lần lượt hòa Hougang United FC và BG Pathum United FC ở AFC Champions League Two (Cúp C2 châu Á).
Dù được đánh giá cao hơn nhưng CAHN gặp rất nhiều khó khăn, thậm chí còn bị đối thủ ép sân. Bước ngoặt của trận đấu ở phút 45+1, Leo Artur nhận đường chuyền của đồng đội, sút tung lưới Lion City Sailors.
Sang hiệp 2, HLV Polking tung Đình Bắc, Quang Hải và Thành Long vào sân, nhưng CAHN vẫn thi đấu rất vất vả mới bảo toàn được tỷ số, qua đó giành 3 điểm trong trận ra quân Cúp CLB Đông Nam Á 2026/27.
Đội hình xuất phát:
Lion City Sailors: Aznar, Datkovic, Nakamura, Mance, Harun, Song Ui Yong, Ryhan Stewart, Phaeton, Haag, Wright, Costa
CAHN: Nguyễn Filip, Văn Hậu, Mauk, Artur, Văn Phương, Sabater, Adou Minh, Putros, Alan, Văn Đô, Perea
90+6
Datkovic nỗ lực chuyền bóng, trước khung thành bỏ trống khi thủ môn Nguyễn Filip đã băng ra, Rasaq lại dứt điểm ra ngoài vô cùng đáng tiếc. Đây cũng là tình huống cuối cùng của trận đấu.
90+4
Đình Bắc dính chấn thương, được bác sĩ đưa ra khỏi sân để chăm sóc.
86'
Từ đường tạt bóng của đồng đội, Đình Bắc trong vòng cấm sau một nhịp khống chế bóng quyết định sút ngay nhưng bóng đi không chính xác.
71'
Từ đường chuyền của Ramselaar, Nakamura di chuyển vào vòng cấm rồi dứt điểm ngay nhưng Đoàn Văn Hậu kịp thời chắn bóng.
70'
Đình Bắc tung ra cú sút xa nhưng cầu thủ Lion City Sailors chơi rất cảnh giác.
61'
Quang Vinh thoát xuống rồi tung ra pha dứt điểm trong vòng cấm nhưng thủ thành Aznar của đội chủ nhà xuất sắc cản phá.
60'
Leo Artur dứt điểm ở góc hẹp, thủ thành Arnaz phải đẩy bóng ra, Mauk băng vào dứt điểm một chạm nhưng bóng đi vọt xà ngang.
57'
Quang Hải, Thành Long và Đình Bắc được HLV Polking tung vào sân.
55'
Lion City Sailors đẩy cao đội hình tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ.
46'
Hiệp 2 bắt đầu.
45+1
Bàn thắng!!! Perea đi bóng tốc độ trước khi căng ngang để Artur đệm lòng chính xác, mở tỷ số trận đấu.
42'
Mance đi bóng ở biên phải rồi căng ngang vào khung thành CAHN khi thủ thành Filip Nguyễn đã băng ra. Rất may cầu thủ đội nhà băng vào không thể chạm bóng.
39'
Từ tình huống lộn xộn trước khung thành đội chủ nhà, Artur đỡ bóng bằng ngực trước khi tung cú sút đưa bóng đập đất rất nguy hiểm, đi chệch cột dọc trong gang tấc. Đây là cơ hội đáng chú ý nhất kể từ đầu trận của CAHN.
34'
Phaeton thoát xuống rất nhanh bên cánh trái trước khi tung ra cú dứt điểm ở góc hẹp. Thủ môn Nguyễn Filip đã chơi rất tập trung trong tình huống này.
26'
Haag đá phạt đưa bóng đi qua hàng rào nhưng không trúng khung thành thủ môn Nguyễn Filip.
18'
Artur tung cú sút xa nhưng không thắng được thủ môn của Lion City Sailors.
16'
Các cầu thủ CAHN gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai lối chơi. Việc vắng nhiều trụ cột ảnh hưởng tới sức mạnh của đội bóng ngành Công an.
10'
Artur của CAHN tung ra cú sút nhưng bóng đi thiếu chính xác.
8'
Lion City Sailors đẩy cao đội hình chơi tấn công. CAHN đang chịu nhiều sức ép trong khoảng thời gian đầu trận đấu.
2'
Lê Văn Đô nhận bóng ở biên phải rồi căng ngang vào vòng cấm nhưng cầu thủ Lion City Sailors kịp thời ngăn cản.
18h30
Trận đấu bắt đầu.
17h45
Sau thất bại 1-4 trước Gamba Osaka ở trận mở màn AFC Champions League (Cúp C1 châu Á), thầy trò HLV Polking cần một chiến thắng, khẳng định vị thế của đại diện hàng đầu bóng đá Việt Nam.
17h40
Các cầu thủ CAHN tới sân, đang khởi động chuẩn bị cho trận đấu.
17h35
Tại V-League, CAHN đang duy trì thành tích toàn thắng sau 3 vòng đấu và đặc biệt chưa để thủng lưới. Ở vòng gần nhất, nhà ĐKVĐ đánh bại Đồng Nai 3-0.
17h30
Đội hình xuất phát của CAHN: