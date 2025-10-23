Trong khi nhiều người còn nghĩ chuyển đổi số là điều xa vời, cô giáo Nguyễn Thị Thu Hiền và các đồng nghiệp ở Trường Mầm non Hương Sen (phường Nông Tiến, thành phố Tuyên Quang) lại chọn cách bắt đầu từ những việc nhỏ nhất – một chiếc video, một tệp tài liệu lưu trên Google Drive. Sau 5 năm, ngôi trường vùng cao ấy trở thành điểm sáng trong hành trình chuyển đổi số của ngành giáo dục Tuyên Quang, nơi 100% hồ sơ, kế hoạch và học liệu đều được số hóa, còn giáo viên thì tự tin sử dụng công nghệ như một phần không thể thiếu trong công việc hằng ngày.

Từ những ngày “tập quay video” giữa mùa dịch

Thời điểm dịch Covid-19 năm 2021 là bước ngoặt đối với Trường Mầm non Hương Sen. Khi trẻ phải ở nhà, cô Hiền cùng đội ngũ giáo viên bắt đầu học cách quay và chia sẻ video hướng dẫn chăm sóc, giáo dục trẻ để phụ huynh có thể đồng hành cùng con.

Từ những video đầu tiên còn run rẩy, vụng về, các cô giáo đã dần quen với việc dạy – học qua môi trường trực tuyến, sử dụng các công cụ như Canva, Google Drive, YouTube và ChatGPT.“Việc số hóa hồ sơ bắt đầu từ những việc nhỏ, phù hợp với điều kiện thực tế, tập trung vào việc hình thành thói quen làm việc, quản lý và dạy học bằng công nghệ cho các cô giáo của trường” cô Hiền chia sẻ.

Đến nay, toàn bộ hồ sơ, kế hoạch, học liệu và tư liệu giảng dạy của trường đã được lưu trữ trực tuyến. Việc giảm bớt giấy tờ hành chính không chỉ tiết kiệm thời gian mà còn giúp giáo viên có thêm không gian sáng tạo.

Phòng STEAM “0 đồng” và trợ lý ảo cho giáo viên vùng cao

Không dừng lại ở việc số hóa hồ sơ, cô Nguyễn Thị Thu Hiền cùng tập thể nhà trường đã xây dựng thư viện số với hơn 300 video và tài liệu STEAM, tổ chức hơn 200 hoạt động STEAM mỗi năm.

Đặc biệt, “phòng Steamlab 0 đồng” – được tạo nên hoàn toàn từ vật liệu tái chế – trở thành không gian sáng tạo quen thuộc của trẻ. Ở đó, các em được trải nghiệm, khám phá, sáng tạo và hợp tác – đúng tinh thần giáo dục hiện đại.

Song song với đó, các cô giáo đã tự thiết kế ứng dụng nội bộ phục vụ công tác giảng dạy và quản lý như: Sổ tay trợ lý lập kế hoạch (NotebookLM); Trợ lý giáo viên mầm non – Hiệu trưởng (ChatGPT); App Trợ lý soạn giáo án tự động. Những ứng dụng này giúp giáo viên miền núi làm việc khoa học hơn, chủ động hơn và tự tin hơn trong môi trường số.

“Chuyển đổi số là thay đổi tư duy trước khi thay đổi công cụ”

Từ một ngôi trường nhỏ ở vùng miền núi, Mầm non Hương Sen đã trở thành mô hình điển hình trong chuyển đổi số của ngành giáo dục Tuyên Quang.Cô Hiền nói: “Chuyển đổi số không chỉ là ứng dụng công nghệ, mà là đổi mới tư duy và phương pháp làm việc – hướng đến một nền giáo dục linh hoạt, sáng tạo và nhân văn hơn”.

Nhờ tinh thần ấy, mỗi giáo viên trong trường đã đi từ ngại ngần đến chủ động, từ thói quen cũ đến sẵn sàng thử điều mới.Môi trường làm việc trở nên hứng khởi, tích cực, còn phụ huynh thì dễ dàng theo dõi hoạt động học của con qua website của trường – một cách gắn kết hiện đại mà thân tình.

“Tại trường mầm non của chúng tôi, chuyển đổi số đã thực sự giúp giáo viên thay đổi rõ rệt trong tư duy và cách làm việc. Chúng tôi hy vọng, những chia sẻ về cách làm của nhà trường sẽ giúp cho các trường bạn ở khu vực miền núi trong cả nước có thể tham khảo để cùng thay đổi tốt lên nhờ ứng dụng công nghệ số” cô Hiền chia sẻ.

Ngày 21/10/2025, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Chương trình chào mừng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2025. Tham dự chương trình có Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng, lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, đại diện các tỉnh, thành phố cùng nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác chuyển đổi số trên toàn quốc. Cô giáo Nguyễn Thị Thu Hiền – Hiệu trưởng Trường Mầm non Hương Sen, tỉnh Tuyên Quang đã vinh dự là một trong những cá nhân tiêu biểu được Bộ Khoa học và Công nghệ tôn vinh vì có thành tích xuất sắc, sáng tạo trong thực hiện chuyển đổi số tại cơ sở giáo dục mầm non.

Thái Khang