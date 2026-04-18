Mùa len trâu là một trong những tác phẩm điện ảnh kinh điển của Việt Nam do đạo diễn Việt kiều - Nguyễn Võ Nghiêm Minh thực hiện. Bộ phim được sản xuất năm 2003, phát hành năm 2004, kể về chuyến dẫn trâu đi tránh lũ của chàng trai trẻ tên Kìm. Chuyến len trâu cũng là hành trình trưởng thành của Kìm, từ một chàng trai hiền lành, cục mịch đến khi biết chửi tục, uống rượu, hút thuốc và nếm mùi đàn bà.

Mùa len trâu tạo được các tiếng vang tại các liên hoan phim quốc tế với hàng loạt giải thưởng lớn như: Giải đặc biệt ở LHP Locarno (Thuỵ Sĩ), giải Đạo diễn xuất sắc ở LHP Chicago (Mỹ), giải Grand prix của LHP Amiens (Pháp), Giải đặc biệt của LHP Amazonas (Brazil).

Bộ phim gây ấn tượng với nhiều phân cảnh đậm chất miền Tây sông nước, trong đó nổi bật là đại cảnh quy tụ tới 300 con trâu - một trong những cảnh quay hiếm thấy của điện ảnh Việt. Tham gia những phân đoạn này, các diễn viên như Kiều Trinh (vai Bần), Thế Lữ (Vai Kìm, nam chính) đã có kỷ niệm “dở khóc dở cười”.

Đại cảnh 300 con trâu: “Chịu chơi” nhưng đầy thách thức

Theo chia sẻ của diễn viên Kiều Trinh (vai Bân), việc thực hiện cảnh lùa đàn trâu qua cánh đồng ngập nước là một trong những thử thách lớn nhất của đoàn phim. Để có được đàn trâu lên tới 300 con, ê-kíp phải tìm kiếm và gom trâu từ nhiều tỉnh miền Tây.

Không chỉ dừng lại ở số lượng, “dàn diễn viên đặc biệt” này còn phải đáp ứng tiêu chí khắt khe của đạo diễn về ngoại hình, như: con nào cũng phải mập mạp, kích thước và chiều cao tương đồng để tạo sự đồng nhất khi lên hình. Điều này khiến tổ sản xuất và phó đạo diễn gần như “mất ăn mất ngủ” trong thời gian chuẩn bị.

Tìm trâu thì nhiều nhưng tìm trâu đạt chuẩn theo yêu cầu này lại không dễ. Nhiều ngày cả nhóm phải lặn lội từ sáng sớm, đi qua nhiều xã để xem từng con trâu. Khi ưng ý, chủ lại không đồng ý cho mượn, có hôm tìm được vài con đạt tiêu chí nhưng lại ở quá xa, việc vận chuyển và ghép đàn trở thành bài toán nan giải. Cả ê-kíp gần như đi hết các tuyến kênh, hỏi thăm từng nhà, có lúc tưởng đủ rồi nhưng đến khi gom lại vẫn thiếu, lại phải đi tìm tiếp.

Nhưng đỉnh điểm hỗn loạn là lúc vào set quay, cùng xuất hiện tất cả 300 con trâu trong một khung hình. Theo lời nữ diễn viên, do mỗi khu vực thường chỉ có một trâu đầu đàn, việc gom nhiều đàn lại với nhau khiến chúng dễ xung đột. Khi đưa vào quay, đàn trâu thường xuyên chen lấn, đánh nhau, thậm chí chạy tán loạn. “Đang quay thì cả đàn trâu chạy toán loạn, con người cũng nháo nhác theo vì sợ bị trâu húc”, Kiều Trinh nhớ lại.

Những tai nạn nhớ đời

Không chỉ đối mặt với sự hỗn loạn của đàn trâu, các diễn viên còn phải trực tiếp tham gia những cảnh quay tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Kiều Trinh kể lại lần đầu tập cưỡi trâu do thiếu kinh nghiệm, cô nhảy phốc lên lưng khiến con trâu giật mình và hất cô văng xuống đất. Cú ngã khiến nữ diễn viên bị bong gân, phải tập tễnh suốt một tháng. “Từ sau lần đó tôi bị ám ảnh, lúc nào quay với trâu cũng phải nhờ chủ trâu đứng sát bên để lỡ có chuyện còn kịp ứng cứu”, cô chia sẻ.

Nữ diễn viên cũng nhớ lại một tình huống “thót tim” khác khi quay cảnh có cả trâu và bò. Theo kịch bản, đàn gia súc cần có sự đan xen để tăng tính chân thực nên đoàn chuẩn bị ba con bò gồm 1 bò mẹ và 2 bò con.

Tuy nhiên khi vào hiện trường, đạo diễn quyết định chỉ giữ lại 2 con bò trong khung hình, 1 con được dắt ra xa. Trong lúc Kiều Trinh đang nhập tâm diễn, bò mẹ bất ngờ lao tới tìm con và hướng thẳng về phía cô – người đứng gần 2 bò con nhất. “Lúc đó tôi chỉ biết đứng sững lại, rất may mọi người phát hiện kịp và can thiệp nếu không thì không biết chuyện gì xảy ra”, cô kể.

Trong khi đó, Thế Lữ (vai Kìm, nam chính) cũng trải qua một trải nghiệm suýt trở thành tai nạn nghiêm trọng khi quay cảnh trên sông.

Đó là phân đoạn nhân vật đưa xác cha về trên chiếc ghe nhỏ, giữa khung cảnh trời âm u, sóng nước dập dềnh. Trong lúc đoàn đang ghi hình, một chiếc ghe của người dân bất ngờ bị lật khiến canô của đoàn phải lập tức chuyển sang hỗ trợ cứu người.

Sóng lớn từ sự hỗn loạn khiến chiếc ghe của Thế Lữ bị xô lật. Nam diễn viên bị chuột rút, không thể bơi, chỉ biết vùng vẫy và kêu cứu trong hoảng loạn. “Lúc đó tôi thật sự rất sợ, chỉ nghĩ nếu không có người phát hiện chắc mình không kịp vào bờ”, anh nhớ lại. May mắn, Thế Lữ đã được đưa vào bờ an toàn ngay sau đó.

“Dỗ trâu còn khó hơn… dỗ người yêu”

Theo diễn viên Thế Lữ chia sẻ, việc làm việc với động vật đòi hỏi sự kiên nhẫn cao độ. Có cảnh anh phải dắt trâu qua đồng nhưng khi mọi khâu đã sẵn sàng, máy quay vào vị trí thì con trâu lại “cứng đầu” đứng im, nhất quyết không chịu di chuyển.

Sau nhiều lần bấm máy không thành, đoàn phim buộc phải thay đổi phương án, chuyển sang quay cảnh trâu nằm ăn cỏ. Thế nhưng, trớ trêu là ngay khi đạo diễn vừa hô “diễn”, con trâu lại bất ngờ đứng dậy và bỏ đi, khiến cả ê-kíp không khỏi ngỡ ngàng.

Không còn cách nào khác, Thế Lữ phải trực tiếp tiếp cận, vừa vuốt ve vừa “dỗ dành” khá lâu để con vật quen lại và chịu hợp tác. “Mỗi lần quay với trâu là một lần phải học cách kiên nhẫn lại từ đầu”, nam diễn viên chia sẻ. Kết thúc cảnh quay, anh hài hước đúc kết: “Dỗ trâu còn khó hơn dỗ người yêu”.

Dù đối mặt với hàng loạt sự cố “dở khóc dở cười”, chính những trải nghiệm này đã góp phần tạo nên những thước phim chân thực, sống động về đời sống miền Tây sông nước. Đại cảnh 300 con trâu không chỉ gây ấn tượng về mặt hình ảnh mà còn cho thấy mức độ đầu tư và tinh thần “lăn xả” của toàn bộ ê-kíp.

Đại cảnh này trong bộ phim Mùa len trâu sẽ được giới thiệu trở lại tới khán giả trong chương trình “Diện mạo Điện ảnh Việt Nam 40 năm thời kỳ Đổi Mới” thuộc khuôn khổ Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần thứ IV (DANAFF IV) diễn ra từ 28/6-4/7/2026 tại Đà Nẵng.