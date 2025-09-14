Sinh năm 1962 trong một gia đình nghèo, không có truyền thống nghệ thuật, nghệ sĩ Phương Dung đã sớm trải qua tuổi thơ nhiều mất mát. Cha mất khi Phương Dung mới 12 tuổi, mẹ tần tảo nuôi 5 con nhỏ, bản thân lại là chị cả nên sớm gánh vác việc phụ giúp gia đình.

Năm 1982, cơ duyên đưa Phương Dung đến với nghệ thuật khi thi vào Trường Nghệ thuật Sân khấu 2. Ngày ấy, sinh viên được cấp gạo, thịt, nhu yếu phẩm hàng tháng nên chị chọn con đường này không chỉ vì đam mê mà còn để bớt gánh nặng kinh tế cho mẹ. Sau khi tốt nghiệp, chị được NSND Kim Cương nhận vào đoàn kịch nói, từ đó bén duyên màn ảnh với những vai phản diện đầy cá tính.

Nghệ sĩ Phương Dung.

Tên tuổi Phương Dung được khẳng định sau vai diễn nặng ký trong Cơn bão cuối cùng. Tuy nhiên, vì yêu một đồng nghiệp trong đoàn, chị quyết định rời bỏ nghề theo tiếng gọi tình yêu bất chấp sự ngăn cản, trong đó có cả NSND Kim Cương. Cuộc tình không thành, chị rơi vào cảnh chông chênh, từng phải mưu sinh bằng việc bán cơm tấm, bánh cuốn và may vá tại nhà.

Một lần tình cờ, thầy Chín - Trưởng đoàn kịch nói Bông Hồng, ghé qua quầy bánh cuốn, xúc động trước hoàn cảnh của chị nên đưa trở lại sân khấu. Sau đó, nhờ sự giới thiệu của diễn viên - đạo diễn Công Hậu, Phương Dung đảm nhận vai Tào Thị trong Phạm Công - Cúc Hoa. Chỉ với một vai diễn, Phương Dung nhanh chóng lấy lại hào quang, ghi dấu ấn với lối diễn sắc sảo, đanh đá đến mức khán giả vừa nhớ mặt vừa... ghét cay ghét đắng.

Phương Dung là diễn viên quen mặt trên màn ảnh nhỏ với các dạng vai gai góc, đanh đá, ghê gớm

Trên màn ảnh nhỏ, Phương Dung trở thành gương mặt quen thuộc của khán giả phía Nam, được mệnh danh là "nữ hoàng truyền hình", "nữ hoàng đánh ghen" khi cùng lúc góp mặt trong 3-4 bộ phim. Các vai phản diện dường như đo ni đóng giày cho chị, bởi từ thời còn đi học, thầy cô đã hướng chị vào những vai diễn gai góc.

Ở tuổi 63, Phương Dung không còn chạy theo số lượng phim như trước nhưng vẫn duy trì niềm đam mê với nghề. Chị tham gia các sitcom, đồng thời cùng Phi Phụng, Thụy Mười, Diễm Hương, Năm Chà lập kênh YouTube Ngũ long du ký nhằm tạo sân chơi gắn kết, sẻ chia cùng đồng nghiệp và khán giả.

Đằng sau ánh đèn sân khấu, cuộc đời tình cảm của Phương Dung không trọn vẹn. Chị từng trải qua vài mối tình nhưng đều dang dở. Ngoài 40 tuổi mới lên xe hoa song cuộc hôn nhân ấy cũng sớm tan vỡ khi chưa kịp có con.

"Hồng nhan bạc phận là có thật. Tôi từng cố gắng hàn gắn nhưng cuối cùng vẫn một mình", chị từng chia sẻ với truyền thông.

Ở tuổi lục tuần, Phương Dung chấp nhận cuộc sống độc thân, không con cái, không còn mong cầu một tổ ấm riêng. Chị thẳng thắn: "Bao năm nay, tôi sống độc thân quen rồi. Giờ bắt tôi làm người phụ nữ của gia đình chắc khó. Bây giờ tôi là người phụ nữ của xã hội".

Dẫu có lúc chạnh lòng vì bệnh tật vì đi làm về khuya trong căn nhà vắng nhưng chị nhanh chóng vượt qua bằng tinh thần lạc quan. "Khi ngủ một giấc, thức dậy lại tiếp tục bươn chải, thấy mình còn khỏe, còn làm việc được. Nếu có chồng con, chắc chắn sẽ có những khó khăn riêng", Phương Dung nói.

Hiện nay, Phương Dung vẫn tham gia đóng phim, quay quảng cáo để trang trải cuộc sống. Thời gian rảnh, chị dành cho bạn bè, đồng nghiệp, người thân, tìm niềm vui từ công việc và sự yêu thương của khán giả.

Từ một cô gái nghèo bước vào nghề chỉ vì miếng cơm manh áo, trải qua những lần gục ngã rồi lại đứng lên, Phương Dung của hiện tại là hình ảnh người nghệ sĩ bền bỉ với nghề, lạc quan trước số phận. Dù lẻ bóng ở tuổi 63, chị vẫn giữ được nụ cười, sự duyên dáng và cái tình dành cho khán giả.

Nghệ sĩ Phương Dung trải lòng về sự nghiệp: